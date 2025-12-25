Как проверить статус регистрации ИП: открыто ли ИП и действует ли оно сейчас

Коротко

Сервис «Досье контрагента» от Точка Банк расширяет проверку, показывает судебные дела и связи с другими компаниями. Проверка занимает пару минут, доступна всем и бесплатна в базовой версии.



Статусы фиксируются в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Через ФНС можно узнать дату регистрации, актуальный статус, а также скачать выписку с электронной подписью.