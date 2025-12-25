Как проверить статус регистрации ИП: открыто ли ИП и действует ли оно сейчас

Проверка статуса индивидуального предпринимателя позволяет убедиться, что он официально зарегистрирован и работает. В статье расскажем, как узнать статус через сайт ФНС или сервис «Досье контрагента» от Точка Банк.
Что показывает статус ИП и зачем его проверять
Каждый из предпринимателей имеет один из статусов, который фиксируется в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП):
- «действующее» — бизнесмен официально работает и может заключать сделки;
- «прекратило деятельность» — закрыт, деятельность не ведётся;
- «в процессе регистрации» — оформление ещё не завершено, информация обновляется.
Чтобы быстро получить актуальную информацию или выписку из ЕГРИП, можно воспользоваться официальным сайтом ФНС или другими сервисами. Доступ к информации открытый.
Проверка помогает убедиться в законопослушности контрагента и избежать проблем с поддельными или неработающими предпринимателями.
Как проверить статус и регистрацию ИП через сайт ФНС
Сайт ФНС даёт бесплатный доступ к ЕГРИП. Точный статус можно узнать за несколько минут по ИНН или ФИО.
Шаг 1. Зайдите в сервис «Прозрачный бизнес. Проверь себя и контрагента».
Шаг 2. Выберите вкладку «Индивидуальный предприниматель». Кликните на неё. Появится форма поиска.
Шаг 3. Введите ФИО или ИНН. Если знаете, выберите виды деятельности, регион, применение специальных налоговых режимов.
Шаг 4. Нажмите «Искать». Сервис покажет результаты. Зелёным или красным цветом будет выделен статус: действующий или нет.
Если данные не отображаются — такой человек не регистрировался или только находится в процессе оформления, поэтому сведения отсутствуют.
Шаг 5. Чтобы получить больше информации, перейдите в карточку.
Здесь доступна функция «скачать выписку из реестра». Она аналогична бумажному варианту.
Получить сведения из ЕГРИП можно также через сервис ФНС России «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде».
Как проверить статус ИП через сервис проверки контрагентов от Точка Банк
Узнать статус можно через онлайн-сервис «Досье контрагента». Он собирает информацию из официальных баз данных налоговой инспекции, ФССП, реестров недобросовестных поставщиков и подрядчиков, недобросовестных экспортёров и импортёров, списков террористов и экстремистов.
Для проверки достаточно ввести ИНН или ФИО.
По запросу покажут актуальные данные из ЕГРИП, текущий статус, а также другую информацию.
|Категория данных
|Что именно можно узнать
|Основные данные
|Статус, дата регистрации, ИНН, ОГРНИП, коды ОКВЭД
|Сведения о благонадёжности
|Наличие исполнительных производств, данные о блокировке со стороны налоговой, банкротстве, участии в судебных спорах
|Связи и руководство
|Информацию о связанных компаниях
Сервис предлагает два уровня проверки:
- Базовая проверка — бесплатно. Пользователь увидит статус, дату регистрации, юридический адрес, сферу деятельности.
- Полная проверка — с ежемесячным платежом. Платная версия дополнительно проверяет контрагента по реестрам недобросовестных поставщиков, подрядчиков, экспортёров и импортёров, спискам террористов и экстремистов, а также предоставляет данные о блокировке налоговой и по исполнительным производствам.
Как узнать дату регистрации ИП и подтвердить факт открытия
Дата регистрации — это день, когда налоговая вносит запись в ЕГРИП. Основной документ, где указывают точный день, месяц и год,— это выписка из реестра.
На что влияет дата:
- начало отчётных периодов и уплаты налогов;
- официальное подтверждение опыта работы.
Узнать данные о предпринимателе можно через сайт ФНС или сервисы проверки контрагентов, например «Досье контрагента» от Точка Банк. Если информация не отображается в онлайн-сервисах, можно обратиться в налоговую инспекцию для уточнения статуса.