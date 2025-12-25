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Как проверить статус регистрации ИП: открыто ли ИП и действует ли оно сейчас

Узнать статус ИП важно для проверки партнёра, подачи заявки в банк или подтверждения своей регистрации. Узнать статус можно бесплатно на сайте ФНС или через сервис «Досье контрагента» от Точка Банк.

25.12.2025
8038
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Проверка статуса индивидуального предпринимателя позволяет убедиться, что он официально зарегистрирован и работает. В статье расскажем, как узнать статус через сайт ФНС или сервис «Досье контрагента» от Точка Банк.

Коротко
Статусы фиксируются в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Через ФНС можно узнать дату регистрации, актуальный статус, а также скачать выписку с электронной подписью.
Сервис «Досье контрагента» от Точка Банк расширяет проверку, показывает судебные дела и связи с другими компаниями. Проверка занимает пару минут, доступна всем и бесплатна в базовой версии.

Что показывает статус ИП и зачем его проверять

Каждый из предпринимателей имеет один из статусов, который фиксируется в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП):

  • «действующее» — бизнесмен официально работает и может заключать сделки;
  • «прекратило деятельность» — закрыт, деятельность не ведётся;
  • «в процессе регистрации» — оформление ещё не завершено, информация обновляется.

Чтобы быстро получить актуальную информацию или выписку из ЕГРИП, можно воспользоваться официальным сайтом ФНС или другими сервисами. Доступ к информации открытый. 

Проверка помогает убедиться в законопослушности контрагента и избежать проблем с поддельными или неработающими предпринимателями.

Как проверить статус и регистрацию ИП через сайт ФНС

Сайт ФНС даёт бесплатный доступ к ЕГРИП. Точный статус можно узнать за несколько минут по ИНН или ФИО. 

Шаг 1. Зайдите в сервис «Прозрачный бизнес. Проверь себя и контрагента».

Главная страница сервиса ФНС "Проверь себя и контрагента" с меню для поиска организаций и ИП.

Шаг 2. Выберите вкладку «Индивидуальный предприниматель». Кликните на неё. Появится форма поиска.

Форма расширенного поиска индивидуальных предпринимателей в сервисе ФНС с фильтрами по ОКВЭД и региону.

Шаг 3. Введите ФИО или ИНН. Если знаете, выберите виды деятельности, регион, применение специальных налоговых режимов.

Окно общего поиска с фильтрами (ИП, виды деятельности, статус МСП) в сервисе проверки контрагентов.

Шаг 4. Нажмите «Искать». Сервис покажет результаты. Зелёным или красным цветом будет выделен статус: действующий или нет.

Результаты поиска по ФИО "Иванов Иван Иванович": список из 3 ИП с разными статусами и видами деятельности.

Если данные не отображаются — такой человек не регистрировался или только находится в процессе оформления, поэтому сведения отсутствуют.

Шаг 5. Чтобы получить больше информации, перейдите в карточку.

Карточка индивидуального предпринимателя в сервисе ФНС с основными регистрационными данными (ФИО, ОГРНИП, ИНН).

Здесь доступна функция «скачать выписку из реестра». Она аналогична бумажному варианту.

Получить сведения из ЕГРИП можно также через сервис ФНС России «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде».

Как проверить статус ИП через сервис проверки контрагентов от Точка Банк

Узнать статус можно через онлайн-сервис «Досье контрагента». Он собирает информацию из официальных баз данных налоговой инспекции, ФССП, реестров недобросовестных поставщиков и подрядчиков, недобросовестных экспортёров и импортёров, списков террористов и экстремистов.

Лендинг сервиса "Досье контрагента" от Точка Банк с описанием возможностей проверки.

Для проверки достаточно ввести ИНН или ФИО. 

Досье индивидуального предпринимателя в сервисе Точка Банк: оценка надёжности, арбитраж, предложения по отслеживанию и ЭДО.

По запросу покажут актуальные данные из ЕГРИП, текущий статус, а также другую информацию.

Категория данныхЧто именно можно узнать
Основные данныеСтатус, дата регистрации, ИНН, ОГРНИП, коды ОКВЭД
Сведения о благонадёжностиНаличие исполнительных производств, данные о блокировке со стороны налоговой, банкротстве, участии в судебных спорах
Связи и руководствоИнформацию о связанных компаниях

Сервис предлагает два уровня проверки:

  • Базовая проверка — бесплатно. Пользователь увидит статус, дату регистрации, юридический адрес, сферу деятельности.
  • Полная проверка — с ежемесячным платежом. Платная версия дополнительно проверяет контрагента по реестрам недобросовестных поставщиков, подрядчиков, экспортёров и импортёров, спискам террористов и экстремистов, а также предоставляет данные о блокировке налоговой и по исполнительным производствам.

Как узнать дату регистрации ИП и подтвердить факт открытия

Дата регистрации — это день, когда налоговая вносит запись в ЕГРИП. Основной документ, где указывают точный день, месяц и год,— это выписка из реестра.

На что влияет дата:

  • начало отчётных периодов и уплаты налогов;
  • официальное подтверждение опыта работы.

Узнать данные о предпринимателе можно через сайт ФНС или сервисы проверки контрагентов, например «Досье контрагента» от Точка Банк. Если информация не отображается в онлайн-сервисах, можно обратиться в налоговую инспекцию для уточнения статуса.

Вопросы по теме

Как проверить, открыто ли ИП и действует ли оно сейчас?

Проверить данные можно через сервис ФНС «Прозрачный бизнес. Проверь себя и контрагента». Для этого введите в строку поиска фамилию, имя, отчество или ИНН интересующего человека. В результатах будет указан текущий статус: «действующее» или «прекратило деятельность».

Где посмотреть, зарегистрировано ли ИП в налоговой?

Информация хранится в государственном реестре — ЕГРИП. Данные открытые и доступны каждому. Получить их можно через сайт ФНС или сервис «Досье контрагента» от Точка Банк.

Как узнать дату регистрации ИП?

Её можно посмотреть в выписке из ЕГРИП. Документ доступен на сайте ФНС, специальных сервисах вроде «Досье контрагента» от Точка Банк. В результатах поиска формируется электронная выписка в формате PDF. В ней будет указана интересующая дата.

Что значит, если ИП не найдено при проверке?

Если поиск не даёт результатов, возможно, человек не оформлен как предприниматель. Либо в запросе допущена опечатка в ФИО или цифрах ИНН.

Чем проверка через Точка Банк отличается от сайта ФНС?

Сервис ФНС даёт базовые данные из ЕГРИП: дату регистрации, ОГРНИП, адрес. «Досье контрагента» от Точка Банк расширяет это информацией из разных источников — долги по ФССП, судебные дела, выручка, связи с компаниями.

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