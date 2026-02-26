Безопасный бизнес
Всего 54 статьи
4 СЕНТЯБРЯ 2026
70
Анастасия Селезнева
Григорий Усанов
115-ФЗ и легализация доходов: что важно знать бизнесу
24 АВГУСТА 2026
121
Редакция Блога Точка Банк
Дарья Жуковская
Серая зарплата: ответственность работодателя и работника, штрафы и последствия
3 АВГУСТА 2026
136
Григорий Усанов
Договор ГПХ и трудовой договор: отличия, риски и что выбрать бизнесу
31 ИЮЛЯ 2026
1065
Дарья Жуковская
Григорий Усанов
Какие налоги платит ИП за работника и как не попасть на штрафы
13 АПРЕЛЯ 2026
816
Анастасия Машошина
Дмитрий Чередниченко
Может ли ИП открыть ООО: правовой статус, налоги и риски