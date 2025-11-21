Изменения в налоговой реформе 2026 для бизнеса и предпринимателей

Новый закон одновременно упрощает некоторые переходные нормы и вводит новые обязательства для компаний и предпринимателей. Изменения коснутся НДС, страховых взносов, патентной системы и других налоговых правил. Точка Банк разберёт, что ждёт бизнес в новом налоговом году и на что стоит обратить внимание при планировании расходов и стратегий.

Снижение лимитов для освобождения от НДС по УСН и ПСН

Лимиты будут уменьшаться постепенно, а не резко — это одно из главных отличий финальной версии закона.

Новые пороги дохода:

2026 год — 20 млн ₽;

2027 год — 15 млн ₽;

2028 год — 10 млн ₽.

Право на ПСН в 2026 году получат те, чей доход за 2025 год не превысил 20 млн ₽. В 2027 году патент смогут сохранить только предприниматели с доходом менее 15 млн ₽ за 2026 год.

Не стоит брать патент на год вперёд — если превысите лимит, пересчёт придётся делать с начала его действия.

Отмена льгот по страховым взносам для МСП

Пониженный тариф 15% перестанет действовать для большинства субъектов МСП. В 2026 году льготу сохранят только компании из перечня отраслей, который будет утверждён Правительством РФ.

Фиксированный взнос ИП «за себя»

С 2026 года фиксированный взнос для предпринимателей составит 57 390 ₽ в год.

Взносы за директора — даже если нет зарплаты

С 2026 года компании обязаны платить страховые взносы за руководителя, даже если он официально не получает доход.

Взносы начисляют с МРОТ — 27 093 ₽ в 2026 году.

Даже если директор работал не весь месяц, взносы считаются пропорционально дням.

Перечень расходов на УСН «Доходы-расходы» становится открытым

С 1 января 2026 года предприниматели на УСН смогут учитывать расходы в соответствии с гл. 25 НК РФ, как на ОСНО.

Добавляют новый пункт — «Иные расходы», определяемые общей нормой.

Также можно будет учитывать затраты:

на достройку;

дооборудование;

реконструкцию;

модернизацию;

техперевооружение НМА.

Упрощенцам — право на ошибку при переходе на НДС

Компании и ИП, которые впервые начнут платить НДС в 2026 году, освобождаются от штрафа по ст. 119 НК РФ за несдачу первой декларации.

При этом:

сохранится возможность отказаться от пониженной ставки НДС 5% и перейти на 22%,

сделать это можно только в течение первого года применения льготной ставки.

Сроки уплаты налогов останутся прежними

Изначально планировалось, что если последний день уплаты налога выпадает на выходной, то платить нужно будет в последний рабочий день перед ним. Это предложение отклонили.

В 2026 году сохраняется действующее правило — срок переносится на следующий рабочий день.

Льготные пени продлили на 2026 год

Для организаций сохраняется мягкий режим начисления пеней:

первые 30 дней — 1/300 ставки ЦБ;

с 31-го по 90-й день — 1/150;

далее — снова 1/300.

Другие изменения налоговой реформы 2026

Коротко о дополнительных поправках, которые также вступят в силу.

Базовая ставка НДС — 22%.

Доходы ИП по банковским вкладам будут облагаться только НДФЛ.

Перечень сезонных видов деятельности расширят, учтут падение спроса более чем на 50%.

ПСН сохранят для торговли и перевозок.

УСН расширяет перечень расходов.

В счёте-фактуре отгрузки появится обязательное указание реквизитов авансового счёта-фактуры.

Отмену деклараций по прибыли за обособленные подразделения перенесут на 2027 год.

Разрешат получать соцвычет на фитнес родителям-пенсионерам.

Общепиту и обрабатывающим производствам сохранят пониженные страховые взносы.

Тарифы по травматизму останутся прежними — от 0,2 до 8,5%.

Для российского ПО сохранят нулевую ставку НДС.