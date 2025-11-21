Изменения в налоговой реформе 2026 для бизнеса и предпринимателей

Новый закон одновременно упрощает некоторые переходные нормы и вводит новые обязательства для компаний и предпринимателей. Изменения коснутся НДС, страховых взносов, патентной системы и других налоговых правил. Точка Банк разберёт, что ждёт бизнес в новом налоговом году и на что стоит обратить внимание при планировании расходов и стратегий.
Снижение лимитов для освобождения от НДС по УСН и ПСН
Лимиты будут уменьшаться постепенно, а не резко — это одно из главных отличий финальной версии закона.
Новые пороги дохода:
- 2026 год — 20 млн ₽;
- 2027 год — 15 млн ₽;
- 2028 год — 10 млн ₽.
Право на ПСН в 2026 году получат те, чей доход за 2025 год не превысил 20 млн ₽. В 2027 году патент смогут сохранить только предприниматели с доходом менее 15 млн ₽ за 2026 год.
Не стоит брать патент на год вперёд — если превысите лимит, пересчёт придётся делать с начала его действия.
Отмена льгот по страховым взносам для МСП
Пониженный тариф 15% перестанет действовать для большинства субъектов МСП. В 2026 году льготу сохранят только компании из перечня отраслей, который будет утверждён Правительством РФ.
Фиксированный взнос ИП «за себя»
С 2026 года фиксированный взнос для предпринимателей составит 57 390 ₽ в год.
Взносы за директора — даже если нет зарплаты
С 2026 года компании обязаны платить страховые взносы за руководителя, даже если он официально не получает доход.
- Взносы начисляют с МРОТ — 27 093 ₽ в 2026 году.
- Даже если директор работал не весь месяц, взносы считаются пропорционально дням.
Перечень расходов на УСН «Доходы-расходы» становится открытым
С 1 января 2026 года предприниматели на УСН смогут учитывать расходы в соответствии с гл. 25 НК РФ, как на ОСНО.
Добавляют новый пункт — «Иные расходы», определяемые общей нормой.
Также можно будет учитывать затраты:
- на достройку;
- дооборудование;
- реконструкцию;
- модернизацию;
- техперевооружение НМА.
Упрощенцам — право на ошибку при переходе на НДС
Компании и ИП, которые впервые начнут платить НДС в 2026 году, освобождаются от штрафа по ст. 119 НК РФ за несдачу первой декларации.
При этом:
- сохранится возможность отказаться от пониженной ставки НДС 5% и перейти на 22%,
- сделать это можно только в течение первого года применения льготной ставки.
Сроки уплаты налогов останутся прежними
Изначально планировалось, что если последний день уплаты налога выпадает на выходной, то платить нужно будет в последний рабочий день перед ним. Это предложение отклонили.
В 2026 году сохраняется действующее правило — срок переносится на следующий рабочий день.
Льготные пени продлили на 2026 год
Для организаций сохраняется мягкий режим начисления пеней:
- первые 30 дней — 1/300 ставки ЦБ;
- с 31-го по 90-й день — 1/150;
- далее — снова 1/300.
Другие изменения налоговой реформы 2026
Коротко о дополнительных поправках, которые также вступят в силу.
- Базовая ставка НДС — 22%.
- Доходы ИП по банковским вкладам будут облагаться только НДФЛ.
- Перечень сезонных видов деятельности расширят, учтут падение спроса более чем на 50%.
- ПСН сохранят для торговли и перевозок.
- УСН расширяет перечень расходов.
- В счёте-фактуре отгрузки появится обязательное указание реквизитов авансового счёта-фактуры.
- Отмену деклараций по прибыли за обособленные подразделения перенесут на 2027 год.
- Разрешат получать соцвычет на фитнес родителям-пенсионерам.
- Общепиту и обрабатывающим производствам сохранят пониженные страховые взносы.
- Тарифы по травматизму останутся прежними — от 0,2 до 8,5%.
- Для российского ПО сохранят нулевую ставку НДС.
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