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Изменения в налоговой реформе 2026 для бизнеса и предпринимателей

С 2026 года в России вступает в силу масштабная налоговая реформа, которая затронет все сегменты бизнеса. 20 ноября 2025 года Государственная Дума приняла законопроект №1026190-8 в третьем чтении. Это значит что уже в 2026 году новые правила вступят в силу.

21.11.2025
62 210
62 210

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

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Новый закон одновременно упрощает некоторые переходные нормы и вводит новые обязательства для компаний и предпринимателей. Изменения коснутся НДС, страховых взносов, патентной системы и других налоговых правил. Точка Банк разберёт, что ждёт бизнес в новом налоговом году и на что стоит обратить внимание при планировании расходов и стратегий.

Снижение лимитов для освобождения от НДС по УСН и ПСН

Лимиты будут уменьшаться постепенно, а не резко — это одно из главных отличий финальной версии закона.

Новые пороги дохода:

  • 2026 год — 20 млн ₽;
  • 2027 год — 15 млн ₽;
  • 2028 год — 10 млн ₽.

Право на ПСН в 2026 году получат те, чей доход за 2025 год не превысил 20 млн ₽. В 2027 году патент смогут сохранить только предприниматели с доходом менее 15 млн ₽ за 2026 год.

Не стоит брать патент на год вперёд — если превысите лимит, пересчёт придётся делать с начала его действия.

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Отмена льгот по страховым взносам для МСП

Пониженный тариф 15% перестанет действовать для большинства субъектов МСП. В 2026 году льготу сохранят только компании из перечня отраслей, который будет утверждён Правительством РФ.

Фиксированный взнос ИП «за себя»

С 2026 года фиксированный взнос для предпринимателей составит 57 390 ₽ в год.

Взносы за директора — даже если нет зарплаты

С 2026 года компании обязаны платить страховые взносы за руководителя, даже если он официально не получает доход.

  • Взносы начисляют с МРОТ — 27 093 ₽ в 2026 году.
  • Даже если директор работал не весь месяц, взносы считаются пропорционально дням.

Перечень расходов на УСН «Доходы-расходы» становится открытым

С 1 января 2026 года предприниматели на УСН смогут учитывать расходы  в соответствии с гл. 25 НК РФ, как на ОСНО.

Добавляют новый пункт — «Иные расходы», определяемые общей нормой.

Также можно будет учитывать затраты:

  • на достройку;
  • дооборудование;
  • реконструкцию;
  • модернизацию;
  • техперевооружение НМА.

Упрощенцам — право на ошибку при переходе на НДС

Компании и ИП, которые впервые начнут платить НДС в 2026 году, освобождаются от штрафа по ст. 119 НК РФ за несдачу первой декларации.

При этом: 

  • сохранится возможность отказаться от пониженной ставки НДС 5% и перейти на 22%,
  • сделать это можно только в течение первого года применения льготной ставки.
Налоговая нагрузка меняется вместе с правилами
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Сроки уплаты налогов останутся прежними

Изначально планировалось, что если последний день уплаты налога выпадает на выходной, то платить нужно будет в последний рабочий день перед ним. Это предложение отклонили.

В 2026 году сохраняется действующее правило — срок переносится на следующий рабочий день.

Льготные пени продлили на 2026 год

Для организаций сохраняется мягкий режим начисления пеней:

  • первые 30 дней — 1/300 ставки ЦБ;
  • с 31-го по 90-й день — 1/150;
  • далее — снова 1/300.

Другие изменения налоговой реформы 2026

Коротко о дополнительных поправках, которые также вступят в силу.

  • Базовая ставка НДС — 22%.
  • Доходы ИП по банковским вкладам будут облагаться только НДФЛ.
  • Перечень сезонных видов деятельности расширят, учтут падение спроса более чем на 50%.
  • ПСН сохранят для торговли и перевозок.
  • УСН расширяет перечень расходов.
  • В счёте-фактуре отгрузки появится обязательное указание реквизитов авансового счёта-фактуры.
  • Отмену деклараций по прибыли за обособленные подразделения перенесут на 2027 год.
  • Разрешат получать соцвычет на фитнес родителям-пенсионерам.
  • Общепиту и обрабатывающим производствам сохранят пониженные страховые взносы.
  • Тарифы по травматизму останутся прежними — от 0,2 до 8,5%.
  • Для российского ПО сохранят нулевую ставку НДС.

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Налоговая реформа 2026: изменения для ИП и бизнеса в России — Точка Банк