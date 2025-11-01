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Коды бюджетной классификации (КБК) на 2026 год

С 1 января 2026 года в России вступают в силу новые коды бюджетной классификации (КБК). Минфин утвердил обновлённый порядок их применения и добавил новые коды для налогов, взносов, грантов и социальных выплат. Точка Банк рассмотрит, что такое КБК, как изменилась структура кодов, где их найти и что делать, если при оплате допустили ошибку.

01.11.2025
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С 1 января 2026 года вступают в силу новые коды бюджетной классификации. Они утверждены приказом Минфина России от 10 июня 2025 года №70н. Документ обновляет и уточняет коды для налогов, взносов и других платежей, сохраняя при этом преемственность с действующими в 2025 году правилами.

Коротко
Минфин утвердил обновлённую структуру КБК на 2026 год и добавил новые позиции для налогов, страховых взносов, грантов и социальных выплат. Теперь каждый вид платежа имеет свой раздел и приложение в приказе №70н, что упрощает поиск нужных кодов и снижает риск ошибок.

Что такое КБК и для чего нужны

КБК — это код бюджетной классификации. Он состоит из 20 цифр и указывается в платёжных документах, чтобы государство понимало, куда именно поступают деньги. Благодаря КБК платежи распределяются по нужным направлениям — в налоговую, фонды или другие органы.

182 1 01 02070 01 1000 110

Код КБК позволяет определить, за что именно внесён платёж, — например, налог, штраф или пошлина. Это помогает, например, налоговой службе и другим ведомствам правильно учесть поступившие средства. Без него платёж может попасть не по адресу, и тогда деньги будут учтены неправильно. Что приведёт к задолженности и начислению пени.

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КБК нужны для того, чтобы система работала чётко. Код показывает, какой налог вы платите (например, НДС или НДФЛ), в какой бюджет должны попасть средства — федеральный или региональный, и помогает избежать ошибок при зачислении.

Использование КБК делает процесс обработки платежей автоматическим. Деньги быстрее доходят до бюджета, а предприниматели получают уверенность, что всё оплачено правильно.

Коды КБК на 2026 год

С 1 января 2026 года вступают в силу новые коды бюджетной классификации. Изменения утверждены приказом Минфина России от 10 июня 2025 года №70н

Коды бюджетной классификации определяют, куда зачисляются налоги, сборы и другие платежи. Ошибка даже в одной цифре может привести к возврату денег или штрафу. Новый приказ утвердил КБК на 2026 год и плановый период до 2028 года.

Структура кода бюджетной классификации

В 2026 году структура КБК останется такой же понятной и упорядоченной. Каждый вид платежа имеет свой раздел и отдельное приложение в приказе Минфина. Это помогает быстрее находить нужный код и снижает риск ошибок при заполнении платёжек.

Приложение 1. Коды видов доходов и соответствующие им аналитические группы.

Приложение 2. Перечень кодов доходов, администрируемых федеральными органами власти, ЦБ РФ и государственными внебюджетными фондами.

Приложение 3. Коды администраторов доходов бюджетной системы РФ — органов власти, ЦБ и государственных внебюджетных фондов.

Приложение 4. Коды источников финансирования дефицита бюджета и их аналитические группы.

Специальные коды размещены в приложениях 8–11. В них отражены коды социальных выплат, гранты, инвестиционные проекты и новые коды для развития биоэкономики.

С полным списком приложений можно ознакомиться на сайте Минфина.

Как правильно подобрать и указать КБК в 2026 году

1. Определите назначение платежа. Сначала разберитесь, за что вы платите: налог, страховой взнос, штраф. От этого зависит, где искать нужный код.

2. Откройте нужный приказ Минфина. Найдите приказ №70н и уточняющий приказ №71н. В них собраны все КБК по разделам. Определите нужный код в соответствующем приложении.

3. Проверьте структуру кода. Убедитесь, что цифры указаны верно:

  • 182 — Федеральная налоговая служба, 797 — Социальный фонд России.
  • 4-й разряд — группа доходов: 1 — налоговые и неналоговые, 2 — безвозмездные поступления.
  • 5–6 разряды — подгруппа доходов (например, 01 — налоги на прибыль и НДФЛ, 06 — налоги на имущество, 08 — госпошлина).
  • 7–11 разряды — конкретный налог или взнос (например, 03000 — водный налог, 04011 — транспортный налог организаций).
  • 12–13 разряды — уровень бюджета (01 — федеральный, 02 — региональный, 04 — муниципальный).
  • 14–17 разряды — тип платежа (1000 — налог, 2100 — пени, 3000 — штрафы).
  • 18–20 разряды — вид финансовых операций (110 — налоги, 160 — страховые взносы).

4. Ошибка даже в одной цифре может изменить назначение платежа.

5. Заполните платёжное поручение. Внесите найденный код в поле «КБК» полностью — 20 цифр без пробелов. Проверьте, чтобы ИНН, КПП и ОКТМО совпадали с реквизитами получателя.

Где нужно указывать код бюджетной классификации

КБК обязательно указывается во всех документах, связанных с платежами в бюджет. 

Платёжные поручения. При оплате налогов, страховых взносов, штрафов, госпошлин и других обязательных платежей КБК нужно вписать в соответствующее поле. Без него платёж могут не принять или зачесть неправильно.

Налоговые декларации и расчёты. В декларациях по налогам, расчётах по страховым взносам и справках о доходах код указывается, чтобы налоговая точно определила вид платежа.

Уведомления об исчисленных суммах. С 2025 года введены новые КБК для уведомлений по НДФЛ. Это важно учитывать при формировании отчётности и перечислении налога.

Что делать, если в КБК допущена ошибка

Если при оплате налога или взноса допущена ошибка в КБК, порядок исправления зависит от способа оплаты — через единый налоговый платёж (ЕНП) или отдельной платёжкой. 

Если платёж направлен в другие ведомства, порядок уточнения будет отличаться. 

Если платёж сделан через ЕНП

Большинство налогов перечисляется на единый налоговый счёт, а все реквизиты указываются в уведомлении. Если ошиблись в КБК, нужно подать корректирующее уведомление. 

В первом блоке повторите ошибочные данные, но поставьте сумму «0» — это аннулирует старую запись. 

Во втором блоке укажите правильный КБК и сумму. После этого отправьте новое уведомление в налоговую до даты сдачи декларации или расчёта.

Если платёж сделан отдельной платёжкой

Когда налог или взнос перечислен по отдельному платёжному поручению, есть два варианта — уточнить платёж или вернуть деньги.

Способ 1. Уточнение платежа

Подайте заявление в налоговую инспекцию в свободной форме. Укажите реквизиты платёжки, где была ошибка, и правильный КБК, на который нужно перенести средства.

Способ 2. Возврат или зачёт

Если хотите вернуть деньги или зачесть их в счёт будущих платежей, заполните заявление по форме ФНС — КНД 1165166.

Если ошиблись не только в КБК, но и в ИНН, платёж может быть зачислен на другое физическое или юридическое лицо. В этом случае придётся оформить возврат и отправить деньги заново с правильными реквизитами.

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Коды бюджетной классификации (КБК) на 2026 год: расшифровка, описание - Точка Банк