Факторинг — услуга для ИП и ООО, которые работают с отсрочкой платежа. Например, отгружают покупателю товар при условии оплаты через три месяца. Или, наоборот, получают товар, а деньги за него отдают позже с помощью фактора — банка или факторинговой компании.

Факторинг — это уступка денежного требования. То есть, без факторинга деньги с покупателя требует продавец. А с факторингом — фактор. Потому что продавец уступает фактору право потребовать оплату.

В этой статье расскажем об одном из распространённых видов факторинга — агентском факторинге. Разберёмся в чём его особенности, чем он отличается от традиционного, какие есть преимущества и риски. А ещё расскажем, что надо для оформления агентского факторинга.

Что такое агентский факторинг

Агентский факторинг — факторинг, при котором договор заключается с покупателем. Агентский факторинг напоминает кредитную линию, но в отличие от кредита его заключают на короткий срок и для целевого использования — оплаты конкретным поставщикам за товары или услуги. Проценты по агентскому факторингу обычно немного выше чем по кредиту.

Оформить агентский факторинг можно у фактора — в финансовой организации. Достаточно выполнить четыре шага:

Предприниматель оставляет заявку на сайте. Специалист перезванивает ему, чтобы уточнить детали, ответить на вопросы и рассказать, какие документы нужны. Предприниматель получает предварительное предложение. Если всё устраивает, он открывает счёт и получает точный ответ по одобрению финансирования, размеру ставки и лимитов. Предприниматель оплачивает комиссию. Её рассчитывают по формуле «ежедневная ставка × сумма финансирования × срок финансирования». Лимит финансирования становится активным.

Агентский факторинг используют, когда нужно срочно что-то купить, а свободных денег нет. В этом случае оформление договора факторинга и получение финансирования может помочь получить товары с отсрочкой.

ПРИМЕР Поставщик предложил предпринимателю очень выгодные условия. Раньше он продавал сахар по 58 рублей за кг, а теперь предложил купить его по 53 рубля за кг. Единственное условие — партия должна быть в два раза больше чем обычно и по предоплате. Для предпринимателя это выгодные условия, хочется заключить сделку. Но денег нет, поэтому он обращается к фактору.

Бывают и другие ситуации. Например, предприниматель расширяет бизнес, а нужной суммы в обороте нет. Или надо закупить увеличенную партию товара к сезону продаж, но внезапно возник кассовый разрыв.

Отличие агентского факторинга от традиционного в том, что обычный факторинг действует, когда продавец уже что-то отгрузил своему покупателю. Покупатель платит с отсрочкой, и у поставщика появляется дебиторская задолженность. Он обращается к финансовому агенту — в факторинговую компанию или банк, чтобы получить деньги за эту поставку. В такой классической схеме проценты за факторинг платит поставщик.

А агентский факторинг — когда покупатель сам заключил договор, заплатил комиссии фактору, чтобы рассчитаться с продавцом. Продавец в агентском факторинге не берет на себя никакие обязательства договора по факторингу, а лишь получает оплату. То есть, в случае с агентским факторингом инициатор — покупатель, а в случае с традиционным — продавец.

Есть и другие виды факторинга, например, факторинг с регрессом и без регресса. О них мы подробнее рассказывали в другой статье.

Плюсы и минусы агентского факторинга

У агентского факторинга есть преимущества и недостатки.

Преимущества агентского факторинга:

Предприниматель может купить нужное сырьё или оборудование, даже если у него пока нет свободных денег на это прямо сейчас. Но при этом он знает, что деньги появятся через 30-60-90 дней из выручки. Предприниматель может регулярно пользоваться агентским факторингом, это возобновляемое финансирование. Залог для заключения договора и получения финансирования не нужен. Поставщик не несет никаких рисков неплатежа со стороны покупателя.

Особенности агентского факторинга: