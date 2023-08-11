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Факторинг с регрессом и без регресса

11.08.2023
2531
2531

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Авторы

Многие предприниматели продают товары с отсрочкой оплаты. Такой формат сотрудничества выгоден для покупателей, потому что они могут получить товар и расплатиться с поставщиком уже после того, как сами его продадут. 

Для самих производителей и поставщиков это тоже выгодно, ведь благодаря такой системе расчётов удаётся продавать крупные партии и значительно увеличивать количество клиентов. Однако, есть и недостаток: из-за того, что денег ещё нет, бизнес-процессы могут встать на паузу. 

Чтобы этого не произошло, предприниматели пользуются факторингом. В этой статье расскажем, что такое факторинг и что значит, когда говорят — факторинг с регрессом и без регресса. Разберём, чем различаются эти два вида, какой из них выгоднее и кто может воспользоваться факторингом. 

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Что такое факторинг

Факторинг — услуга для компаний, которые работают с отсрочкой платежа. Это инструмент финансирования цепочки поставок, который нужен, чтобы закрывать кассовые разрывы.

Факторинг работает так: 

  1. Производитель или поставщик обращается к фактору — банку или факторинговой организации.
  2. Фактор выплачивает поставщику или производителю деньги вместо покупателя. За это финансовая организация берёт процент.
  3. Когда приходит срок оплаты, деньги от покупателя получает фактор.

Факторинг бывает открытым и закрытым. Если факторинг открытый, покупатель знает про участие финансовой организации в цепочке продаж и выплачивает деньги ей. При закрытом факторинге покупатель не знает о том, что поставщик воспользовался финансированием.

Предложение отсрочки — это преимущество компании. Отсрочка повышает конкурентоспособность и даёт возможность работать с клиентами, которые не готовы покупать без отсрочки, например, крупные ритейл‑сети. При этом, каждый оборот цикла «деньги → товар → деньги» несёт бизнесу чистую прибыль, соответственно, чем сильнее ускоряется цикл, тем больше прибыли у предпринимателя.


Мы даже проводили исследование, которое показало: предприниматели, которые пользовались финансированием от Точки не меньше 3 месяцев, росли в 2 раза быстрее, чем конкуренты, которые никогда им не пользовались.

Мария Захароваэксперт по кредитам в Точка Банк

Срок факторинга бывает разным, чаще — 3 или 6 месяцев. 

Cтоимость использования факторинга тоже зависит от организации. Она складывается из процентов и доплат за дополнительные услуги. Процент зависит от финансового положения предпринимателя, масштаба бизнеса его контрагента, периода отсрочки. При подписании договора клиент уже знает свой процент. 

Факторинг с регрессом и без регресса

Есть две разновидности факторинга: с регрессом и без регресса. 

Факторинг с регрессом

В этом случае ответственность за деньги лежит на поставщике. Если контрагент не заплатит деньги, предпринимателю придётся самому отдавать их фактору. Комиссия за факторинг с регрессом ниже, а шанс получить одобрение высокий, поэтому этот вид факторинга обычно оформляет малый и средний бизнес.

ПРИМЕР
ИП изготавливает керамическую посуду. К нему обращается владелец ресторана: он хочет закупить партию новой посуды для обновления заведения. Но есть нюанс: цены у ИП высокие, поэтому заказчик готов оплатить заказ после получения прибыли от гостей ресторана. ИП согласен на оплату с отсрочкой и оформляет соответствующий договор.
А чтобы бизнес не простаивал, ИП оформляет договор факторинга: обращается в финансовую организацию, чтобы получить деньги. ИП получает одобрение факторинга с регрессом, и ему выдают нужную сумму. Покупатель должен выплатить деньги фактору, но если он этого не сделает, выплачивать сумму придётся самому ИП.

Факторинг без регресса

В ситуации с факторингом без регресса продавец не несёт ответственности за возврат денег. Если покупатель не оплатит счёт, фактор будет решать вопросы напрямую с ним. Для поставщика или продавца это безопаснее. В этом и есть главное отличие между факторингом без регресса и с регрессом.

Но здесь есть нюанс: факторинг без регресса редко предлагают малому и среднему бизнесу, а комиссия за него выше. 

ПРИМЕР
Крупная компания производит промышленные пылесосы. В компанию обратились представители магазина, которые хотят купить 100 дорогих пылесосов, но расплатиться они готовы только через 3 месяца. Владелец ООО одобрил продажу и заключил договор с условием постоплаты. А сам воспользовался факторингом, финансовая организация одобрила ему факторинг без регресса.
Соответственно, если магазин не выплатит финансовой организации деньги, фактор будет требовать по договору оплату с магазина, а не с поставщика.

Отсрочка платежей связана с риском, но заключение договора на использование факторинга ( и без регресса, и с регрессом) позволяет его снизить. Риски снижаются за счёт нескольких моментов: 

  1. Предприниматель получает деньги сразу, может пускать их в оборот и зарабатывать.
  2. Фактор проверяет контрагента предпринимателя, чтобы убедиться - проблем не будет. Соответственно, если у компании есть проблемы с финансами или были срывы платежей, факторинг не одобрят.
  3. Если контрагент задержит оплату — у предпринимателя будет страховка в виде льготного грейс-периода без штрафов за невозврат финансирования.

Чтобы посчитать выгоду от факторинга, надо сравнить затраты с маржой. Для этого достаточно уточнить у фактора стоимость всех платежей - это поможет понять, сколько процентов вы заплатите. Важно убедиться, что маржа выше затрат на факторинг, тогда использование финансирования будет выгодно. 

Кроме того, можно закладывать стоимость факторинга в цену товара. Прайс-лист может быть напрямую связан со сроком оплаты: для отсрочки на 1 месяц — одна цена, а для отсрочки на 3 месяца — другая. Обычно чем дольше отсрочка, тем больше платит покупатель. Зато для самого предпринимателя стоимость факторинга не ощущается.

Важно: предприниматель может открыть лимит, но не пользоваться деньгами, пока они не нужны. Например, если покупатель попросил отсрочку на три месяца, предприниматель может открыть лимит на эту цепочку сразу, а деньги использовать только через месяц. В этом случае проценты начнут начисляться только с этого момента.

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Факторинг с регрессом и без регресса: в чем разница — Банк Точка