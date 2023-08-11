Многие предприниматели продают товары с отсрочкой оплаты. Такой формат сотрудничества выгоден для покупателей, потому что они могут получить товар и расплатиться с поставщиком уже после того, как сами его продадут.

Для самих производителей и поставщиков это тоже выгодно, ведь благодаря такой системе расчётов удаётся продавать крупные партии и значительно увеличивать количество клиентов. Однако, есть и недостаток: из-за того, что денег ещё нет, бизнес-процессы могут встать на паузу.

Чтобы этого не произошло, предприниматели пользуются факторингом. В этой статье расскажем, что такое факторинг и что значит, когда говорят — факторинг с регрессом и без регресса. Разберём, чем различаются эти два вида, какой из них выгоднее и кто может воспользоваться факторингом.

Что такое факторинг

Факторинг — услуга для компаний, которые работают с отсрочкой платежа. Это инструмент финансирования цепочки поставок, который нужен, чтобы закрывать кассовые разрывы.

Факторинг работает так:

Производитель или поставщик обращается к фактору — банку или факторинговой организации. Фактор выплачивает поставщику или производителю деньги вместо покупателя. За это финансовая организация берёт процент. Когда приходит срок оплаты, деньги от покупателя получает фактор.

Факторинг бывает открытым и закрытым. Если факторинг открытый, покупатель знает про участие финансовой организации в цепочке продаж и выплачивает деньги ей. При закрытом факторинге покупатель не знает о том, что поставщик воспользовался финансированием.

Предложение отсрочки — это преимущество компании. Отсрочка повышает конкурентоспособность и даёт возможность работать с клиентами, которые не готовы покупать без отсрочки, например, крупные ритейл‑сети. При этом, каждый оборот цикла «деньги → товар → деньги» несёт бизнесу чистую прибыль, соответственно, чем сильнее ускоряется цикл, тем больше прибыли у предпринимателя.

Мы даже проводили исследование, которое показало: предприниматели, которые пользовались финансированием от Точки не меньше 3 месяцев, росли в 2 раза быстрее, чем конкуренты, которые никогда им не пользовались. Мария Захарова эксперт по кредитам в Точка Банк

Срок факторинга бывает разным, чаще — 3 или 6 месяцев.

Cтоимость использования факторинга тоже зависит от организации. Она складывается из процентов и доплат за дополнительные услуги. Процент зависит от финансового положения предпринимателя, масштаба бизнеса его контрагента, периода отсрочки. При подписании договора клиент уже знает свой процент.

Факторинг с регрессом и без регресса

Есть две разновидности факторинга: с регрессом и без регресса.

Факторинг с регрессом

В этом случае ответственность за деньги лежит на поставщике. Если контрагент не заплатит деньги, предпринимателю придётся самому отдавать их фактору. Комиссия за факторинг с регрессом ниже, а шанс получить одобрение высокий, поэтому этот вид факторинга обычно оформляет малый и средний бизнес.

ПРИМЕР ИП изготавливает керамическую посуду. К нему обращается владелец ресторана: он хочет закупить партию новой посуды для обновления заведения. Но есть нюанс: цены у ИП высокие, поэтому заказчик готов оплатить заказ после получения прибыли от гостей ресторана. ИП согласен на оплату с отсрочкой и оформляет соответствующий договор. А чтобы бизнес не простаивал, ИП оформляет договор факторинга: обращается в финансовую организацию, чтобы получить деньги. ИП получает одобрение факторинга с регрессом, и ему выдают нужную сумму. Покупатель должен выплатить деньги фактору, но если он этого не сделает, выплачивать сумму придётся самому ИП.

Факторинг без регресса

В ситуации с факторингом без регресса продавец не несёт ответственности за возврат денег. Если покупатель не оплатит счёт, фактор будет решать вопросы напрямую с ним. Для поставщика или продавца это безопаснее. В этом и есть главное отличие между факторингом без регресса и с регрессом.

Но здесь есть нюанс: факторинг без регресса редко предлагают малому и среднему бизнесу, а комиссия за него выше.

ПРИМЕР Крупная компания производит промышленные пылесосы. В компанию обратились представители магазина, которые хотят купить 100 дорогих пылесосов, но расплатиться они готовы только через 3 месяца. Владелец ООО одобрил продажу и заключил договор с условием постоплаты. А сам воспользовался факторингом, финансовая организация одобрила ему факторинг без регресса. Соответственно, если магазин не выплатит финансовой организации деньги, фактор будет требовать по договору оплату с магазина, а не с поставщика.

Отсрочка платежей связана с риском, но заключение договора на использование факторинга ( и без регресса, и с регрессом) позволяет его снизить. Риски снижаются за счёт нескольких моментов:

Предприниматель получает деньги сразу, может пускать их в оборот и зарабатывать. Фактор проверяет контрагента предпринимателя, чтобы убедиться - проблем не будет. Соответственно, если у компании есть проблемы с финансами или были срывы платежей, факторинг не одобрят. Если контрагент задержит оплату — у предпринимателя будет страховка в виде льготного грейс-периода без штрафов за невозврат финансирования.

Чтобы посчитать выгоду от факторинга, надо сравнить затраты с маржой. Для этого достаточно уточнить у фактора стоимость всех платежей - это поможет понять, сколько процентов вы заплатите. Важно убедиться, что маржа выше затрат на факторинг, тогда использование финансирования будет выгодно.

Кроме того, можно закладывать стоимость факторинга в цену товара. Прайс-лист может быть напрямую связан со сроком оплаты: для отсрочки на 1 месяц — одна цена, а для отсрочки на 3 месяца — другая. Обычно чем дольше отсрочка, тем больше платит покупатель. Зато для самого предпринимателя стоимость факторинга не ощущается.