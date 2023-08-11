Многие предприниматели продают товары с отсрочкой оплаты. Такой формат сотрудничества выгоден для покупателей, потому что они могут получить товар и расплатиться с поставщиком уже после того, как сами его продадут.
Для самих производителей и поставщиков это тоже выгодно, ведь благодаря такой системе расчётов удаётся продавать крупные партии и значительно увеличивать количество клиентов. Однако, есть и недостаток: из-за того, что денег ещё нет, бизнес-процессы могут встать на паузу.
Чтобы этого не произошло, предприниматели пользуются факторингом. В этой статье расскажем, что такое факторинг и что значит, когда говорят — факторинг с регрессом и без регресса. Разберём, чем различаются эти два вида, какой из них выгоднее и кто может воспользоваться факторингом.
Что такое факторинг
Факторинг — услуга для компаний, которые работают с отсрочкой платежа. Это инструмент финансирования цепочки поставок, который нужен, чтобы закрывать кассовые разрывы.
Факторинг работает так:
- Производитель или поставщик обращается к фактору — банку или факторинговой организации.
- Фактор выплачивает поставщику или производителю деньги вместо покупателя. За это финансовая организация берёт процент.
- Когда приходит срок оплаты, деньги от покупателя получает фактор.
Факторинг бывает открытым и закрытым. Если факторинг открытый, покупатель знает про участие финансовой организации в цепочке продаж и выплачивает деньги ей. При закрытом факторинге покупатель не знает о том, что поставщик воспользовался финансированием.
Срок факторинга бывает разным, чаще — 3 или 6 месяцев.
Cтоимость использования факторинга тоже зависит от организации. Она складывается из процентов и доплат за дополнительные услуги. Процент зависит от финансового положения предпринимателя, масштаба бизнеса его контрагента, периода отсрочки. При подписании договора клиент уже знает свой процент.
Факторинг с регрессом и без регресса
Есть две разновидности факторинга: с регрессом и без регресса.
Факторинг с регрессом
В этом случае ответственность за деньги лежит на поставщике. Если контрагент не заплатит деньги, предпринимателю придётся самому отдавать их фактору. Комиссия за факторинг с регрессом ниже, а шанс получить одобрение высокий, поэтому этот вид факторинга обычно оформляет малый и средний бизнес.
Факторинг без регресса
В ситуации с факторингом без регресса продавец не несёт ответственности за возврат денег. Если покупатель не оплатит счёт, фактор будет решать вопросы напрямую с ним. Для поставщика или продавца это безопаснее. В этом и есть главное отличие между факторингом без регресса и с регрессом.
Но здесь есть нюанс: факторинг без регресса редко предлагают малому и среднему бизнесу, а комиссия за него выше.
Отсрочка платежей связана с риском, но заключение договора на использование факторинга ( и без регресса, и с регрессом) позволяет его снизить. Риски снижаются за счёт нескольких моментов:
- Предприниматель получает деньги сразу, может пускать их в оборот и зарабатывать.
- Фактор проверяет контрагента предпринимателя, чтобы убедиться - проблем не будет. Соответственно, если у компании есть проблемы с финансами или были срывы платежей, факторинг не одобрят.
- Если контрагент задержит оплату — у предпринимателя будет страховка в виде льготного грейс-периода без штрафов за невозврат финансирования.
Чтобы посчитать выгоду от факторинга, надо сравнить затраты с маржой. Для этого достаточно уточнить у фактора стоимость всех платежей - это поможет понять, сколько процентов вы заплатите. Важно убедиться, что маржа выше затрат на факторинг, тогда использование финансирования будет выгодно.
Кроме того, можно закладывать стоимость факторинга в цену товара. Прайс-лист может быть напрямую связан со сроком оплаты: для отсрочки на 1 месяц — одна цена, а для отсрочки на 3 месяца — другая. Обычно чем дольше отсрочка, тем больше платит покупатель. Зато для самого предпринимателя стоимость факторинга не ощущается.
Важно: предприниматель может открыть лимит, но не пользоваться деньгами, пока они не нужны. Например, если покупатель попросил отсрочку на три месяца, предприниматель может открыть лимит на эту цепочку сразу, а деньги использовать только через месяц. В этом случае проценты начнут начисляться только с этого момента.