Если предприниматель хочет оформить поставку товара, но у него не хватает денег рассчитаться с продавцом, он может воспользоваться реверсивным факторингом. Это услуга для компаний, которые работают с отсрочкой платежа.

В этой статье подробно расскажем, что такое реверсивный факторинг и как он работает, какие виды бывают, как им воспользоваться.

Зачем нужен реверсивный факторинг

Реверсивный факторинг — это финансирование под покупку для бизнеса. Его называют реверсивным, то есть, обратным, потому что он противоположен классическому факторингу. Если в случае с классическим факторингом, за деньгами обращается поставщик товаров, то в схеме реверсивного инициатор — покупатель.

Реверсивный факторинг помогает покупателю получить отсрочку платежа, а продавцу — деньги в полном объёме. Поэтому ещё одно название услуги — финансирование под покупку.

Виды реверсивного факторинга

Есть два вида обратного факторинга.

С регрессом. Если покупатель не выплатит деньги фактору, рассчитаться с банком или факторинговой организацией должен будет продавец. А покупатель снова станет его должником. Регрессный закупочный факторинг — очень редкий сценарий, который почти никогда не встречается на практике.

Без регресса. Если покупатель не вернёт деньги фактору, это будут проблемы фактора. На поставщике обязательств по возврату средств не будет. Реверсивный факторинг в большинстве случаев без регресса.

Отсрочка платежа — всегда риск. Но при оформлении факторинга риск снижается сразу по нескольким причинам. Во-первых, фактор проверяет покупателя и продавца, чтобы убедиться в безопасности сделки. Во-вторых, у покупателя будет необходимый товар, а значит — он сможет заработать.

Как работает реверсивный факторинг

Покупатель рассказывает специалисту, какая сумма ему нужна и для чего, а также предоставляет документацию по закупке. Банк формирует индивидуальное предварительное предложение. Если всё устраивает, покупатель открываёт счёт и получает окончательную информацию о том, какой лимит и ставку ему одобрили. Банк открывает лимит финансирования.

Теперь покупатель может заказать необходимые товары и предоставить счёт в банк. А банк внесёт нужную сумму на счёт продавца. Благодаря этому покупатель получит товар, а продавец — деньги.

ПРИМЕР Компания производит варенье из сосновых шишек. Поставщик шишек предложил купить партию в 3 раза больше обычного, но с хорошей скидкой. Свободных денег у производителя варенья нет, но скидка очень хорошая, поэтому он решил оформить реверсивный факторинг.

Плюсы и минусы реверсивного факторинга

Реверсивный факторинг позволяет спокойно брать масштабные заказы. А ещё — закупать крупные партии и производить больше товаров, не замораживая собственные деньги.

Как и у любого внешнего финансирования, у закупочного факторинга есть особенности.

К недостаткам можно отнести необходимость платить комиссию. Однако, комиссия при факторинге может оказаться ниже, чем при кредите. А с учётом того, что факторинг оформляют на короткий срок, комиссия, скорее всего, окажется более комфортной, чем при оформлении кредита.

Преимущества для покупателя:

оформляется на короткий срок;

залог не нужен;

финансирование возобновляется;

лимит на бизнес-покупки до 3 миллионов рублей;

можно получить скидку за единоразовую оплату.

Преимущества для продавца: