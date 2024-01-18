Если предприниматель хочет оформить поставку товара, но у него не хватает денег рассчитаться с продавцом, он может воспользоваться реверсивным факторингом. Это услуга для компаний, которые работают с отсрочкой платежа.
В этой статье подробно расскажем, что такое реверсивный факторинг и как он работает, какие виды бывают, как им воспользоваться.
Зачем нужен реверсивный факторинг
Реверсивный факторинг — это финансирование под покупку для бизнеса. Его называют реверсивным, то есть, обратным, потому что он противоположен классическому факторингу. Если в случае с классическим факторингом, за деньгами обращается поставщик товаров, то в схеме реверсивного инициатор — покупатель.
Реверсивный факторинг помогает покупателю получить отсрочку платежа, а продавцу — деньги в полном объёме. Поэтому ещё одно название услуги — финансирование под покупку.
Виды реверсивного факторинга
Есть два вида обратного факторинга.
- С регрессом. Если покупатель не выплатит деньги фактору, рассчитаться с банком или факторинговой организацией должен будет продавец. А покупатель снова станет его должником. Регрессный закупочный факторинг — очень редкий сценарий, который почти никогда не встречается на практике.
- Без регресса. Если покупатель не вернёт деньги фактору, это будут проблемы фактора. На поставщике обязательств по возврату средств не будет. Реверсивный факторинг в большинстве случаев без регресса.
Отсрочка платежа — всегда риск. Но при оформлении факторинга риск снижается сразу по нескольким причинам. Во-первых, фактор проверяет покупателя и продавца, чтобы убедиться в безопасности сделки. Во-вторых, у покупателя будет необходимый товар, а значит — он сможет заработать.
Как работает реверсивный факторинг
- Покупатель рассказывает специалисту, какая сумма ему нужна и для чего, а также предоставляет документацию по закупке.
- Банк формирует индивидуальное предварительное предложение. Если всё устраивает, покупатель открываёт счёт и получает окончательную информацию о том, какой лимит и ставку ему одобрили.
- Банк открывает лимит финансирования.
Теперь покупатель может заказать необходимые товары и предоставить счёт в банк. А банк внесёт нужную сумму на счёт продавца. Благодаря этому покупатель получит товар, а продавец — деньги.
Плюсы и минусы реверсивного факторинга
Реверсивный факторинг позволяет спокойно брать масштабные заказы. А ещё — закупать крупные партии и производить больше товаров, не замораживая собственные деньги.
Как и у любого внешнего финансирования, у закупочного факторинга есть особенности.
К недостаткам можно отнести необходимость платить комиссию. Однако, комиссия при факторинге может оказаться ниже, чем при кредите. А с учётом того, что факторинг оформляют на короткий срок, комиссия, скорее всего, окажется более комфортной, чем при оформлении кредита.
Преимущества для покупателя:
- оформляется на короткий срок;
- залог не нужен;
- финансирование возобновляется;
- лимит на бизнес-покупки до 3 миллионов рублей;
- можно получить скидку за единоразовую оплату.
Преимущества для продавца:
- получает прибыль от заказа;
- единовременно получает деньги за товар.