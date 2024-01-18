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Что такое реверсивный факторинг

18.01.2024
2787
2787

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Если предприниматель хочет оформить поставку товара, но у него не хватает денег рассчитаться с продавцом, он может воспользоваться реверсивным факторингом. Это услуга для компаний, которые работают с отсрочкой платежа. 

В этой статье подробно расскажем, что такое реверсивный факторинг и как он работает, какие виды бывают, как им воспользоваться. 

Зачем нужен реверсивный факторинг

Реверсивный факторинг — это финансирование под покупку для бизнеса. Его называют реверсивным, то есть, обратным, потому что он противоположен классическому факторингу. Если в случае с классическим факторингом, за деньгами обращается поставщик товаров, то в схеме реверсивного инициатор — покупатель.

Реверсивный факторинг помогает покупателю получить отсрочку платежа, а продавцу — деньги в полном объёме. Поэтому ещё одно название услуги — финансирование под покупку.

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Виды реверсивного факторинга

Есть два вида обратного факторинга. 

  • С регрессом. Если покупатель не выплатит деньги фактору, рассчитаться с банком или факторинговой организацией должен будет продавец. А покупатель снова станет его должником. Регрессный закупочный факторинг — очень редкий сценарий, который почти никогда не встречается на практике. 
  • Без регресса. Если покупатель не вернёт деньги фактору, это будут проблемы фактора. На поставщике обязательств по возврату средств не будет. Реверсивный факторинг в большинстве случаев без регресса.

Отсрочка платежа — всегда риск. Но при оформлении факторинга риск снижается сразу по нескольким причинам. Во-первых, фактор проверяет покупателя и продавца, чтобы убедиться в безопасности сделки. Во-вторых, у покупателя будет необходимый товар, а значит — он сможет заработать. 

Как работает реверсивный факторинг

  1. Покупатель рассказывает специалисту, какая сумма ему нужна и для чего, а также предоставляет документацию по закупке. 
  2. Банк формирует индивидуальное предварительное предложение. Если всё устраивает, покупатель открываёт счёт и получает окончательную информацию о том, какой лимит и ставку ему одобрили. 
  3. Банк открывает лимит финансирования.  

Теперь покупатель может заказать необходимые товары и предоставить счёт в банк. А банк внесёт нужную сумму на счёт продавца. Благодаря этому покупатель получит товар, а продавец — деньги.

ПРИМЕР
Компания производит варенье из сосновых шишек. Поставщик шишек предложил купить партию в 3 раза больше обычного, но с хорошей скидкой. Свободных денег у производителя варенья нет, но скидка очень хорошая, поэтому он решил оформить реверсивный факторинг.

Плюсы и минусы реверсивного факторинга

Реверсивный факторинг позволяет спокойно брать масштабные заказы. А ещё — закупать крупные партии и производить больше товаров, не замораживая собственные деньги. 

Как и у любого внешнего финансирования, у закупочного факторинга есть особенности. 

К недостаткам можно отнести необходимость платить комиссию. Однако, комиссия при факторинге может оказаться ниже, чем при кредите. А с учётом того, что факторинг оформляют на короткий срок, комиссия, скорее всего, окажется более комфортной, чем при оформлении кредита.

Преимущества для покупателя:

  • оформляется на короткий срок;
  • залог не нужен;
  • финансирование возобновляется;
  • лимит на бизнес-покупки до 3 миллионов рублей;
  • можно получить скидку за единоразовую оплату. 

Преимущества для продавца: 

  • получает прибыль от заказа;
  • единовременно получает деньги за товар.

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Реверсивный факторинг – что это простыми словами, виды – Банк Точка