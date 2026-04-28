Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Кредиты
  4. Субсидии для туристического бизнеса в 2026 году
Кредиты
Кредиты

Субсидии для туристического бизнеса в 2026 году

Рассказываем, какие меры поддержки сейчас действуют для туристических компаний и как их получить.

28.04.2026
4528
4528

Кредиты для ИП и ООО

До 10 000 000 ₽ для вашего бизнеса. Оставьте заявку и получите решение через 5 минут.
Получить решение

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Кредиты для ИП и ООО

До 10 000 000 ₽ для вашего бизнеса. Оставьте заявку и получите решение через 5 минут.
Получить решение

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

До 2030 года в России работает национальный проект по поддержке турбизнеса «Туризм и гостеприимство». Компании и ИП могут получить субсидии на создание любых туристических объектов от экотропы до крупного гостиничного комплекса. Эксперт по кредитам Ангелина Крашенинникова расскажет, как их оформить.

Коротко
— В России для туристических компаний действуют следующие льготы: единая субсидия, программа по строительству глэмпингов, грант «Агротуризм» и поддержка инфраструктурных проектов.
— Чтобы получить субсидию, нужно подготовить документы и бизнес-план, подать заявку, а иногда пройти конкурсный отбор.
— Господдержка подходит не всем. Если деньги компании нужны срочно, лучше оформить банковский кредит.

Какие субсидии доступны туристическому бизнесу в 2026 году

Сейчас действуют четыре популярные программы поддержки для туристических компаний в России.

Единая субсидия для туристического бизнеса

По программе можно получить деньги на абсолютно разные цели, например на:

  • Обустройство пляжей и строительство причалов. 
  • Создание туристических маршрутов, экотроп, стоянок для кемпинга.
  • Покупку снаряжения и оборудования.
  • Обустройство исторического центра города.
  • Оборудование туристических объектов для людей с ограничениями по здоровью.
  • Запись аудио- и видеогидов.

Каждый регион выбирает, на что конкретно давать деньги и в каком объёме.

Где узнать о программе и подать заявку. Ищите информацию на сайтах региональных министерств или администраций. Например, в Бурятии о мере поддержки можно почитать на сайте Минтуризма.

До 10 000 000 ₽ для вашего бизнеса

Получить кредит в Точка Банк можно в 3 шага:

2. Нажмите на кнопку «Получить решение» и введите телефон, имя, ИНН.

3. Подождите 5 минут, и мы дадим ответ: одобрена заявка или нет.

Если да, то вам нужно будет заполнить анкету, а после мы подготовим персональное предложение. Если вас устроят условия — откройте счёт и получите деньги.

Субсидии на строительство модульных гостиниц

По данной программе можно получить деньги на строительство глэмпингов, кемпингов, модульных гостиниц. Государство выделит до 60% от стоимости стройки, но не больше 1,5 млн ₽ на один домик или номер.  

Где узнать о программе и подать заявку. Уточняйте в администрации своего региона или в центрах «Мой бизнес». Сама программа действует до 2027 года. Но в одних регионах отбор прошёл сразу на три года вперёд ещё в 2025 году, в других идёт каждый год. 

Грант «Агротуризм»

Государство выделяет деньги на развитие туризма в агросекторе. Например, за счёт гранта можно открыть ферму с животными, которую будут посещать туристы. Либо можно построить на территории крестьянско-фермерского хозяйства гостиницу или развлекательный комплекс, закупить мебель и оборудование для туристов.

Грант получают только те компании и ИП, у которых доля собственной сельхозпродукции в обороте больше 70%.

Чем больше предприниматель готов вложить собственных денег, тем больше помощи можно получить. Например, если поучаствовать в проекте на 10%, размер гранта составит 3 млн ₽, а при 25% можно получить уже 10 млн ₽.

Где узнать о программе и подать заявку. Уточняйте в региональных министерствах сельского хозяйства. Например, в Ленинградской области конкурсный отбор состоится в мае–июне 2026 года. 

Поддержка инфраструктурных проектов через Туризм.РФ

Туризм.РФ — это корпорация, которая развивает крупные туристические проекты. Она выделяет деньги на строительство комплексов, участвует в уставном капитале как инвестор, субсидирует процентные ставки тем, кто берёт кредит, — в общем, формы поддержки могут быть разными.

Где узнать о программе и подать заявку. Компании нужно разработать свой проект и отправить его в корпорацию через форму на официальном сайте.

На что можно получить субсидию

Субсидии для турбизнеса обычно выдают на строительство новых объектов или реконструкцию старых, а также покупку оборудования. 

В некоторых регионах компаниям доступны и другие меры поддержки. Например, субсидии на цифровизацию бизнеса. За счёт них можно разработать системы навигации для туристов, купить отечественное ПО или создать онлайн-сервис бронирования гостиничных номеров.

Кто может претендовать на субсидии

Обычно к получателям господдержки есть следующие требования:

Размер бизнеса. Субсидии в основном дают малым и средним компаниям и ИП, но есть господдержка и для крупных компаний.

Срок деятельности. Есть программы для запуска бизнеса с нуля, но чаще всего в требованиях будет срок деятельности от трёх месяцев или полугода.

Регистрация в регионе поддержки. Большинство программ — региональные,  по ним власти поддерживают компании и ИП только в своём регионе.

Софинансирование. Чтобы получить субсидию, нужно вложить часть своих денег, обычно от 10 до 50%.

Бизнес-план или обоснование. План требуется не всегда, но на крупные суммы и по популярным программам господдержки он нужен.

Бизнес-план онлайн
Опишите идею — и сервис создаст план с финрасчётами, анализом рынка и аудитории

Главные ограничения субсидий

У субсидий есть особенности, из-за которых они доступны не всем компаниям и ИП:

Конкурсный характер отбора. На популярные программы претендентов обычно много. Поэтому власти объявляют конкурс, на котором решают, кому поддержка нужна больше остальных. Те, кто проиграет в конкурсе, деньги не получат.

Долгое рассмотрение заявок. По большинству программ подать заявку можно только раз в год. Если упустить срок, придётся ждать следующего года. 

Необходимость софинансирования. Не у всех компаний есть собственные деньги, чтобы вложиться в проект вместе с государством. А софинансирование — обязательное условие субсидий.

Целевое использование средств. Господдержка всегда строго целевая. Это значит, что нельзя взять деньги на стройку, а направить их на оборудование или другую цель бизнеса.

Как правило, когда деньги потрачены, бизнес должен об этом отчитаться. Иначе государство потребует вернуть всю сумму.

Что делать, если субсидию не одобрили

Если вам не одобрили заявку, это не повод отказываться от планов. Есть альтернативные источники финансирования для бизнеса, например кредит.

До 10 000 000 ₽ для вашего бизнеса
Оставьте заявку и получите решение по кредиту через 5 минут.

Когда выгоднее банковское финансирование

Иногда кредитование подходит больше, чем господдержка, — несмотря на проценты и обязанность вернуть долг банку. Такое может быть, если:

Бизнесу нужны крупные суммы. Банк согласует любые деньги, если у компании хорошие обороты, финансовое положение и есть залог.

У компании несколько направлений финансирования. Допустим, компании нужно построить гостиницу, купить оборудование, обучить персонал и закупить расходные материалы. Субсидии обычно выделяют на что-то одно, в то время как кредит можно согласовать на несколько целей.

Деньги нужны компании срочно. В отличие от господдержки заявку на кредит можно подать в любое время. А значит, с деньгами банка можно запустить бизнес раньше и получить первую прибыль быстрее.

В какой форме лучше получить заёмные деньги

В зависимости от целей компании можно оформить:

Кредит или кредитную линию на развитие туристического бизнеса. Если деньги нужны на крупную покупку, подойдёт разовый кредит. А для строительства можно выбрать кредитную линию. По ней банк выдаёт сумму не сразу, а частями. Например, сначала можно взять деньги на фундамент, затем на стены и крышу, а в последнюю очередь — на отделку. Бизнес будет платить проценты только за те деньги, которыми пользуется.

И по кредиту, и по кредитной линии можно получить крупные суммы, а затем возвращать их по привычному графику платежей.

Овердрафт для покрытия кассовых разрывов. Если компания не ставит перед собой масштабных планов, просто ей периодически не хватает денег для текущих платежей, подойдёт овердрафт. Это кредитный лимит, который привязывается прямо к расчётному счёту. Когда собственных денег не хватает, компания пользуется заёмными, а из поступлений на счёт восполняет лимит.

У овердрафта нет графика платежей. Каждый отдельный транш нужно возвращать быстро: от месяца до трёх. Поэтому для финансирования крупных покупок овердрафт не предназначен. А вот для для выплаты зарплаты, уплаты налогов, закупки расходников — подойдёт.

Комбинацию субсидии и кредита. Взять деньги в банке можно не вместо, а вместе с субсидией. Например, если у вас крупный проект, в котором будет много разных трат, то часть из них вы можете покрыть за счёт господдержки, а остальные — профинансировать из заёмных денег.

Как правило, в банках нет запретов на такие сделки. Государство тоже лояльно смотрит на совмещение источников. Есть даже программы субсидирования, по которым возмещают выплаты по кредитам вместе с процентами.

Расходы на наши кредиты тоже можно возмещать из субсидий. Мы подготовим клиентам, которые хотят воспользоваться господдержкой, все необходимые справки о задолженности.

Ангелина КрашенинниковаАнгелина Крашенинникова
Ангелина КрашенинниковаРуководитель кредитного направления в Точка Банк

Сравнение: субсидия, кредит или овердрафт

КритерийСубсидияКредитОвердрафт
По стоимости для бизнесаБесплатноЗа процентыЗа проценты
По срокам рассмотренияЧаще всего раз в годДо одной недели. В сложных сделках — один‑два месяцаОт нескольких часов до нескольких дней
По гибкости использованияСтрого целевой характерМожно согласовать общую цель на развитие бизнесаНа пополнение оборотных средств
По требованиям к бизнесуСтрогое соответствие условиям программы и конкурсный отборХорошее финансовое положение, кредитная история и наличие залогаХорошее финансовое положение, кредитная история и наличие оборотов по счёту
По рискам для бизнесаЕсть риск возврата денег при нецелевом использованииЕсть риск потери залога и уплаты неустоек при просрочкеЕсть риски неустоек при просрочке

Вопросы по теме

Что такое единая субсидия для туристического бизнеса?

Это программа поддержки от Минэкономразвития. По ней туристические компании получают деньги на разные цели: от строительства гостиничных комплексов до создания аудиогидов.

Можно ли получить субсидию на отель?

Да, есть господдержка на строительство или реконструкцию гостиниц и отелей. Подробнее о программах в вашем регионе можно узнать в центрах «Мой бизнес».

Можно ли совмещать субсидию и банковский кредит?

Да, если у вас крупный проект, можно финансировать его из разных источников.

Что быстрее получить — субсидию или кредит?

Обычно заявки на кредит рассматриваются быстрее. Даже сложные сделки банк согласует за месяц или два. В то время как срок подачи заявок на субсидии можно ждать целый год.

Когда туристическому бизнесу подходит кредит?

Кредит можно оформить, если бизнесу нужна крупная сумма на разные цели или деньги нужны срочно.

Когда выгоднее овердрафт?

Овердрафт подойдёт, если деньги нужны на текущие нужды. Например, если туристическому бизнесу не хватает собственных денег на выплату зарплат или налогов в межсезонье. При этом собственник уверен, что сможет вернуть долг банку быстро.

Как подготовиться к получению финансирования?

Нужно узнать условия программы, сроки подачи заявок и при необходимости подготовить бизнес-план. Если по программе компенсируются уже понесённые затраты, нужно собрать документы, которые подтвердят расходы.

В какие сроки подают заявки на субсидии в 2026 году?

Подача заявок обычно стартует весной. Сроки можно отслеживать через официальные сайты министерств или уточнять в центрах «Мой бизнес».

Другие статьи по теме

8 МАЯ 2026
1695
Ангелина Крашенинникова
Как найти финансирование для бизнеса
31 МАРТА 2026
12 040
Ангелина Крашенинникова
Что такое овердрафт простыми словами

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Субсидии для туристического бизнеса в 2026 году и альтернативные источники финансирования — Банк Точка