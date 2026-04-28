Субсидии для туристического бизнеса в 2026 году

До 2030 года в России работает национальный проект по поддержке турбизнеса «Туризм и гостеприимство». Компании и ИП могут получить субсидии на создание любых туристических объектов от экотропы до крупного гостиничного комплекса. Эксперт по кредитам Ангелина Крашенинникова расскажет, как их оформить.

Коротко — Чтобы получить субсидию, нужно подготовить документы и бизнес-план, подать заявку, а иногда пройти конкурсный отбор. — Господдержка подходит не всем. Если деньги компании нужны срочно, лучше оформить банковский кредит — В России для туристических компаний действуют следующие льготы: единая субсидия, программа по строительству глэмпингов, грант «Агротуризм» и поддержка инфраструктурных проектов.

Какие субсидии доступны туристическому бизнесу в 2026 году

Сейчас действуют четыре популярные программы поддержки для туристических компаний в России.

Единая субсидия для туристического бизнеса

По программе можно получить деньги на абсолютно разные цели, например на:

Обустройство пляжей и строительство причалов.

Создание туристических маршрутов, экотроп, стоянок для кемпинга.

Покупку снаряжения и оборудования.

Обустройство исторического центра города.

Оборудование туристических объектов для людей с ограничениями по здоровью.

Запись аудио- и видеогидов.

Каждый регион выбирает, на что конкретно давать деньги и в каком объёме.

Где узнать о программе и подать заявку. Ищите информацию на сайтах региональных министерств или администраций. Например, в Бурятии о мере поддержки можно почитать на сайте Минтуризма.

Субсидии на строительство модульных гостиниц

По данной программе можно получить деньги на строительство глэмпингов, кемпингов, модульных гостиниц. Государство выделит до 60% от стоимости стройки, но не больше 1,5 млн ₽ на один домик или номер.

Где узнать о программе и подать заявку. Уточняйте в администрации своего региона или в центрах «Мой бизнес». Сама программа действует до 2027 года. Но в одних регионах отбор прошёл сразу на три года вперёд ещё в 2025 году, в других идёт каждый год.

Грант «Агротуризм»

Государство выделяет деньги на развитие туризма в агросекторе. Например, за счёт гранта можно открыть ферму с животными, которую будут посещать туристы. Либо можно построить на территории крестьянско-фермерского хозяйства гостиницу или развлекательный комплекс, закупить мебель и оборудование для туристов.

Грант получают только те компании и ИП, у которых доля собственной сельхозпродукции в обороте больше 70%.

Чем больше предприниматель готов вложить собственных денег, тем больше помощи можно получить. Например, если поучаствовать в проекте на 10%, размер гранта составит 3 млн ₽, а при 25% можно получить уже 10 млн ₽.

Где узнать о программе и подать заявку. Уточняйте в региональных министерствах сельского хозяйства. Например, в Ленинградской области конкурсный отбор состоится в мае–июне 2026 года.

Поддержка инфраструктурных проектов через Туризм.РФ

Туризм.РФ — это корпорация, которая развивает крупные туристические проекты. Она выделяет деньги на строительство комплексов, участвует в уставном капитале как инвестор, субсидирует процентные ставки тем, кто берёт кредит, — в общем, формы поддержки могут быть разными.

Где узнать о программе и подать заявку. Компании нужно разработать свой проект и отправить его в корпорацию через форму на официальном сайте.

На что можно получить субсидию

Субсидии для турбизнеса обычно выдают на строительство новых объектов или реконструкцию старых, а также покупку оборудования.

В некоторых регионах компаниям доступны и другие меры поддержки. Например, субсидии на цифровизацию бизнеса. За счёт них можно разработать системы навигации для туристов, купить отечественное ПО или создать онлайн-сервис бронирования гостиничных номеров.

Кто может претендовать на субсидии

Обычно к получателям господдержки есть следующие требования:

Размер бизнеса. Субсидии в основном дают малым и средним компаниям и ИП, но есть господдержка и для крупных компаний.

Срок деятельности. Есть программы для запуска бизнеса с нуля, но чаще всего в требованиях будет срок деятельности от трёх месяцев или полугода.

Регистрация в регионе поддержки. Большинство программ — региональные, по ним власти поддерживают компании и ИП только в своём регионе.

Софинансирование. Чтобы получить субсидию, нужно вложить часть своих денег, обычно от 10 до 50%.

Бизнес-план или обоснование. План требуется не всегда, но на крупные суммы и по популярным программам господдержки он нужен.

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Главные ограничения субсидий

У субсидий есть особенности, из-за которых они доступны не всем компаниям и ИП:

Конкурсный характер отбора. На популярные программы претендентов обычно много. Поэтому власти объявляют конкурс, на котором решают, кому поддержка нужна больше остальных. Те, кто проиграет в конкурсе, деньги не получат.

Долгое рассмотрение заявок. По большинству программ подать заявку можно только раз в год. Если упустить срок, придётся ждать следующего года.

Необходимость софинансирования. Не у всех компаний есть собственные деньги, чтобы вложиться в проект вместе с государством. А софинансирование — обязательное условие субсидий.

Целевое использование средств. Господдержка всегда строго целевая. Это значит, что нельзя взять деньги на стройку, а направить их на оборудование или другую цель бизнеса.

Как правило, когда деньги потрачены, бизнес должен об этом отчитаться. Иначе государство потребует вернуть всю сумму.

Что делать, если субсидию не одобрили

Если вам не одобрили заявку, это не повод отказываться от планов. Есть альтернативные источники финансирования для бизнеса, например кредит.

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Когда выгоднее банковское финансирование

Иногда кредитование подходит больше, чем господдержка, — несмотря на проценты и обязанность вернуть долг банку. Такое может быть, если:

Бизнесу нужны крупные суммы. Банк согласует любые деньги, если у компании хорошие обороты, финансовое положение и есть залог.

У компании несколько направлений финансирования. Допустим, компании нужно построить гостиницу, купить оборудование, обучить персонал и закупить расходные материалы. Субсидии обычно выделяют на что-то одно, в то время как кредит можно согласовать на несколько целей.

Деньги нужны компании срочно. В отличие от господдержки заявку на кредит можно подать в любое время. А значит, с деньгами банка можно запустить бизнес раньше и получить первую прибыль быстрее.

В какой форме лучше получить заёмные деньги

В зависимости от целей компании можно оформить:

Кредит или кредитную линию на развитие туристического бизнеса. Если деньги нужны на крупную покупку, подойдёт разовый кредит. А для строительства можно выбрать кредитную линию. По ней банк выдаёт сумму не сразу, а частями. Например, сначала можно взять деньги на фундамент, затем на стены и крышу, а в последнюю очередь — на отделку. Бизнес будет платить проценты только за те деньги, которыми пользуется.

И по кредиту, и по кредитной линии можно получить крупные суммы, а затем возвращать их по привычному графику платежей.

Овердрафт для покрытия кассовых разрывов. Если компания не ставит перед собой масштабных планов, просто ей периодически не хватает денег для текущих платежей, подойдёт овердрафт. Это кредитный лимит, который привязывается прямо к расчётному счёту. Когда собственных денег не хватает, компания пользуется заёмными, а из поступлений на счёт восполняет лимит.

У овердрафта нет графика платежей. Каждый отдельный транш нужно возвращать быстро: от месяца до трёх. Поэтому для финансирования крупных покупок овердрафт не предназначен. А вот для для выплаты зарплаты, уплаты налогов, закупки расходников — подойдёт.

Комбинацию субсидии и кредита. Взять деньги в банке можно не вместо, а вместе с субсидией. Например, если у вас крупный проект, в котором будет много разных трат, то часть из них вы можете покрыть за счёт господдержки, а остальные — профинансировать из заёмных денег.

Как правило, в банках нет запретов на такие сделки. Государство тоже лояльно смотрит на совмещение источников. Есть даже программы субсидирования, по которым возмещают выплаты по кредитам вместе с процентами.

Расходы на наши кредиты тоже можно возмещать из субсидий. Мы подготовим клиентам, которые хотят воспользоваться господдержкой, все необходимые справки о задолженности.

Ангелина Крашенинникова Руководитель кредитного направления в Точка Банк

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