ABC-анализ простыми словами: какие товары реально зарабатывают

Коротко

A — 80% выручки;

B — 15% выручки;

C — 5% выручки.

Усиливайте позиции, которые оказались в категории А, — это лидеры. Категория B нуждается в доработке. Категорию C можно вывести из оборота — это неликвид.



Раз в месяц делайте ABC‑анализ. Для этого разделите весь ассортимент на три группы: