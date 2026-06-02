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Маркетплейсы
Маркетплейсы

ABC-анализ простыми словами: какие товары реально зарабатывают

Вместе с экспертом по маркетплейсам разбираемся, как среди всего ассортимента найти самые рентабельные позиции.

02.06.2026
71
71

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ABC‑анализ на маркетплейсе: какие товары приносят прибыль покажет Единый кабинет селлера. Пробный период 5 дней
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Авторы

Аналитики MPSTATS выяснили, что покупатели перешли от импульсивных покупок к регулярному потреблению. Это значит, что количество ниш с предсказуемым спросом увеличивается. Осталось выяснить на практике, на какие категории стоит сделать упор, — и в этом поможет ABC-анализ.

Коротко
Раз в месяц делайте ABC‑анализ. Для этого разделите весь ассортимент на три группы: 
A — 80% выручки;
B — 15% выручки;
C — 5% выручки.
Усиливайте позиции, которые оказались в категории А, — это лидеры. Категория B нуждается в доработке. Категорию C можно вывести из оборота — это неликвид.

Что такое ABC-анализ простыми словами

ABC-анализ помогает узнать, какие товары приносят больше всего прибыли, а какие не пользуются спросом. Для этого весь ассортимент делят на три группы:

  • A — самые популярные позиции, которые приносят 80% выручки.
  • B — товары со средним спросом, которые приносят 15% выручки.
  • C — неликвид, который приносит 5% выручки.

Можно провести аналогию с рейтингом, но здесь нет победителей и проигравших. Вместо них мы имеем дело с лидерами и отстающими.

ABC-анализ на маркетплейсе
Провести ABC-анализ без таблиц в Excel поможет Единый кабинет селлера — он за пару минут покажет реальную прибыль по каждому SKU и подсветит позиции, которые тянут магазин в минус.

Что показывает закон Парето в продажах

Закон Парето говорит о том, что 20% усилий приносят 80% результата, а 80% усилий — только 20% результата.

ABC-анализ основан на законе Парето: 20% товаров приносят 80% продаж. Наша задача — найти эту долю и усилить, а ещё разобраться, почему остальные позиции не так эффективны.

Как ABC-анализ использовать на маркетплейсе

Представьте, что предприниматель закупил резиновые сапоги: однотонные, в цветочек и на каблуке. Затем оформил карточки товаров, отгрузил партию на склад и запустил продвижение. 

Спустя месяц он проанализировал продажи. Оказалось, что однотонную обувь покупают чаще всего, и она приносит большую часть выручки. Сапоги в цветочек тоже продаются, но не так активно. А сапоги на каблуке никто не заказал.

Можем сделать несколько выводов:

  1. Стоит закупить больше однотонных сапог, расширить цветовую линейку и отправить их на региональные склады, чтобы охватить больше аудитории.
  2. Можно попробовать увеличить продажи сапог в цветочек: оптимизировать тексты для поиска, загрузить красивые фотографии и протестировать несколько рекламных кампаний. 
  3. Желательно сапоги на каблуке вывести из продажи и не тратить деньги и время на их раскрутку.

Как провести ABC-анализ

Вручную

Удобнее всего это делать в таблице Excel. Создайте пустой документ и используйте пять столбцов, как показано в примере ниже.

ТоварПрибыльДоляНакопительный итогГруппа
Артикул 1200 000 ₽ 39,2%39,2%A
Артикул 2150 000 ₽29,4%68,6%A
Артикул 3100 000 ₽19,6%88,2%B
Артикул 450 000 ₽9,8%98%C
Артикул 510 000 ₽2%100%C
Общая прибыль510 000 ₽

Далее выполните несколько шагов.

Шаг 1. Заполните прибыль по каждому товару и общую сумму за период — столбец 2.

Шаг 2. Рассчитайте долю от общей прибыли в каждой строке — столбец 3.

Шаг 3. Отсортируйте товары по убыванию прибыли.

Шаг 4. Рассчитайте накопительный итог. Для первого товара он так и останется 39,2%, для второго — 39,2%+29,4%, для третьего — 39,2%+29,4%+19,6% и так далее.

Шаг 5. Сгруппируйте товары:

  • группа A: накопленный итог до 80%;
  • группа B: от 80% до 95%;
  • группа C: от 95% до 100%.

Делюсь с вами файлом для расчёта ABC‑анализа. Вставьте в него данные по ассортименту и выручке, а встроенные формулы сгруппируют товары автоматически.

Ольга ЧиноваОльга Чинова
Ольга ЧиноваЭксперт по маркетплейсам

С помощью специальных программ

Провести ABC-анализ без таблиц в Excel поможет Единый кабинет селлера от Точка Банк — он показывает потоварную аналитику по всем маркетплейсам сразу: выручку, маржу и оборачиваемость по каждому SKU в одном окне. 

Какой период для анализа выбрать

Выбор будет зависеть от ниши:

  • При торговле сезонными товарами — анализируйте интервал между началом и концом активного спроса.
  • При торговле всесезонными товарами — анализируйте любой период.
  • При торговле смешанным ассортиментом — анализируйте большой отрезок времени, например год.

Популярные товары для продажи на маркетплейсах

Когда проводить ABC-анализ

Комиссии на маркетплейсах меняются часто. Вместе с ними меняется и прибыль каждого товара и всего бизнеса в целом. Поэтому проводите ABC-анализ раз в месяц и следите за ключевыми показателями.

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Но есть несколько красных флагов, когда нужно точно проводить ABC-анализ:

  • у вас широкий ассортимент, но некоторые позиции заказывают редко;
  • бизнес имеет миллионный оборот, но прибыли мало;
  • маркетплейс поднял стоимость услуг;
  • вы сменили схему работы, например перешли с FBS на FBO.

Вопросы по теме

Можно ли делать ABC-анализ раз в год?

Можно, если вы торгуете базовой продукцией без резких скачков спроса в течение года.

Когда нужно проводить ABC-анализ?

Чем чаще, тем лучше. Например, раз в месяц. Так вы сможете контролировать состояние бизнеса и найти способы его масштабировать.

Бывают ли калькуляторы ABC-анализа?

Да, вы можете использовать специальные программы. Например, AI Ассистента селлера. Для этого нужно предоставить доступ к вашему личному кабинету и указать недостающую для расчёта информацию.

Что такое правило Парето?

Это закон, который говорит о том, что 20% усилий приносят 80% результата, а 80% усилий — только 20% результата.

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ABC-анализ на маркетплейсе: какие товары приносят прибыль — Точка Банк