Как провести анализ рынка: пошаговое руководство для бизнеса

Открытие бизнеса начинается с анализа рынка. Важно заранее понять, есть ли спрос, кто уже работает в нише и на какую выручку можно рассчитывать. Это помогает принимать решения на основе фактов, а не интуиции, и снижать риск ошибок на старте.

Коротко После этого считают экономику: выручку, себестоимость, аренду, налоги и рекламу. Если расчёты показывают прибыль — можно запускаться. Если нет — лучше изменить формат, цены или саму идею до старта, а не после первых убытков. Анализ рынка — это способ проверить идею до вложений. Сначала оценивают интерес через поисковые запросы и площадки объявлений, затем изучают конкурентов и поведение клиентов, тестируют идею на минимальном бюджете.

Что такое анализ рынка и зачем он нужен

Анализ рынка — это способ проверить бизнес-идею до того, как вы вложите в неё деньги. Для малого бизнеса это не сложный отчёт с графиками, а работа с открытыми данными и личными наблюдениями.

Например, вы хотите открыть магазин рыбы в спальном районе. Можно сразу снять помещение и ждать покупателей. А можно сначала разобраться: покупают ли люди рядом рыбу регулярно? Предпочитают свежую, замороженную или берут всё в супермаркете? Не закрылся ли здесь недавно похожий магазин?

Фактически анализ рынка нужен для трёх вещей:

Понять, есть ли деньги в нише. Хватит ли спроса, чтобы бизнес приносил прибыль, а не работал в ноль. Разобраться с конкурентами. Кто уже продаёт рыбу в этом районе, какие у них цены, ассортимент и сервис. Не тратить бюджет впустую. Чтобы не закупать товар и не запускать рекламу для людей, которым удобнее купить всё в супермаркете у дома..

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Этапы анализа рынка

Не пытайтесь анализировать всё и сразу. Двигайтесь по шагам: от общего интереса к финансовым расчётам.

Шаг 1. Быстрая проверка спроса

Сначала нужно понять, есть ли реальный интерес к товару или услуге.

Для этой задачи подойдёт Яндекс Вордстат. Введите название продукта и посмотрите, сколько раз в месяц его ищут в вашем регионе. Важно проверять не одну фразу, а несколько формулировок: «купить рыбу», «свежая рыба рядом», «замороженная рыба цена», «магазин рыбы в [название района]» — так картина спроса будет объективнее.

Мало запросов — повод задуматься: спроса может не быть. Очень много запросов — тоже не всегда хорошо: высокий спрос часто означает высокую конкуренцию и дорогой вход на рынок.

На что ещё обратить внимание:

Динамика — если спрос падает несколько лет подряд, рынок сокращается. Сезонность — например, на рыбу спрос растёт в пост или перед праздниками. Регионы — в одном городе интерес стабильный, в другом минимальный.

Дополнительно проверьте маркетплейсы и площадки объявлений: количество просмотров, отзывов и заказов тоже показывает спрос.

Задача этого шага — определить, есть ли устойчивый интерес. Если его нет, лучше пересмотреть нишу.

Шаг 2. Изучение конкурентов

Определите, как люди сейчас решают задачу, которую вы хотите закрыть. Так, в примере с рыбой конкуренты — это не только специализированные магазины, но и супермаркеты, доставка, маркетплейсы, частные продавцы.

СОВЕТ Полезно также посмотреть на рынок в целом: растёт ли спрос, есть ли сезонные пики, в каком виде чаще покупают продукт. Это поможет понять, актуальна ли идея и какие форматы востребованы.

Найти конкурентов можно через Яндекс Карты, 2ГИС, поисковую выдачу, соцсети и маркетплейсы. Самый простой способ разобраться глубже — стать их клиентом. Обратите внимание на такие моменты при анализе конкурентов:

Скорость ответа и качество общения.

Ассортимент, условия и акции.

Качество товара и работу персонала в офлайн-точках.

Отзывы — по ним видно, что нравится клиентам и что вызывает недовольство.

Выпишите сильные и слабые стороны конкурентов. Если у них широкий ассортимент или удобный график — это нужно учитывать. Если жалуются на грубый персонал, задержки или ошибки в заказах — это ваши точки роста.

Цель этого шага — понять текущий уровень рынка и найти реальные точки для конкуренции.÷

Если вы планируете открыть офлайн‑точку, можно предварительно оценить её потенциал по проходимости. Для этого понаблюдайте за уже работающим магазином в этом же районе в течение 1–2 часов в разное время дня и зафиксируйте несколько показателей.

— Внешний трафик — сколько пешеходов проходят мимо за час.

— Входящий трафик — сколько человек заходят внутрь за тот же час.

— Конверсия = покупатели ÷ зашедшие × 100%.

— Коэффициент заходимости = зашедшие ÷ прошедшие мимо × 100%.

Например, если за час мимо прошли 300 человек, зашли 30, а купили 15, то коэффициент заходимости — 10%, а конверсия — 50%. Это помогает примерно оценить поток клиентов и потенциал локации. Евгения Городилова Продуктовый маркетолог Точка Банк

Шаг 3. Изучение клиентов

Описание вроде «мужчины 25–50 лет со средним доходом» почти ничего не даёт. Гораздо полезнее понять контекст покупки — ситуацию, в которой человек принимает решение. Например: возвращается поздно с работы и хочет быстро купить ужин, ищет свежий продукт без добавок, не хочет стоять в очередях.

Разберитесь, как люди покупают продукт сейчас: онлайн или офлайн, планируют заранее или берут по пути. Эти детали влияют на формат точки, ассортимент и режим работы. Часть ответов можно найти в открытых данных — это Росстат, аналитические агентства, отраслевые порталы.

Задача — определить конкретную проблему, которую вы решаете, и причину, по которой человек выберет именно вас.

Сэкономить время Купить рядом с домом Быть уверенным в свежести Получить качество выше, чем в супермаркете Не тратить время в очередях Заплатить разумную цену Чувствовать внимание и сервис Доверять продавцу Не рисковать деньгами

Чтобы собрать такую картину, пообщайтесь минимум с 10–15 потенциальными клиентами. Спрашивайте не о будущем, а о прошлом опыте: где они покупали продукт в последний раз, как выбирали, на что обращали внимание и что их не устроило. Это поможет увидеть повторяющиеся проблемы и выбрать приоритетную аудиторию.

Полезно также поговорить с предпринимателями из выбранной ниши — они часто делятся деталями, о которых вы могли не подумать.

Самое сложное в интервью — абстрагироваться от любви к собственной идее. Это нормально: когда вкладываешь силы в проект, хочется верить, что клиенты его оценят. Но люди уже привыкли решать свою задачу определённым способом. Поэтому цель — не подтвердить, что идея хорошая, а честно разобраться, будут ли люди покупать и готовы ли менять привычки ради вашего предложения. Евгения Городилова Продуктовый маркетолог Точка Банк

Ускорить процесс поможет бесплатный сервис от Точка Банк — он соберёт готовый портрет клиента за вас. А чем точнее вы понимаете поведение покупателей, тем легче настроить ассортимент, цены и рекламу.

Шаг 4. Проверка идеи до запуска

Даже после анализа идею стоит проверить на практике. Сделать это можно так:

Разместить объявление на Авито или другой площадке.

Создать простой лендинг на конструкторе и запустить небольшую рекламу.

Предложить предзаказ через соцсети или мессенджеры.

Задача — понять, готовы ли люди оставить заявку или позвонить.

Если появляются обращения, вопросы, заявки — интерес есть. Можно двигаться дальше и готовить запуск. Если реакции почти нет, стоит пересмотреть цену, предложение, аудиторию или сам формат.

Такой тест стоит недорого и даёт больше понимания, чем теоретические расчёты, главное — собирать заявки честно, не беря деньги за товар, которого ещё нет.

Шаг 5. Финансовые расчёты

Перед запуском нужно ответить на простой вопрос: останутся ли деньги после всех расходов.

Посчитайте:

Сколько вы планируете продавать в месяц.

Какая средняя наценка.

Сколько стоят аренда, зарплата, налоги и реклама.

Например, вы продали рыбы на 1 млн ₽. Закупка с доставкой — 750 000 ₽. Валовая прибыль — 250 000 ₽. Из неё нужно оплатить все остальные расходы. Если после этого что-то остаётся — модель работает. Если нет — нужно менять цены, формат или экономику.

Закладывайте расходы с запасом: если аренда в среднем 50 000 ₽, в расчётах лучше поставить 60 000 ₽. И помните: оборот — это не прибыль. Важно, сколько денег остаётся после всех расходов.

Когда вы понимаете спрос, конкурентов и примерную экономику, можно переходить к запуску без лишних догадок и спешки.

Инструменты для анализа рынка

Для базового анализа не нужны дорогие сервисы и платные исследования. Большую часть информации можно собрать из открытых источников.

Портал «Старт бизнеса» от Точка Банк — там собраны сервисы для подготовки к запуску: от построения бизнес-модели и расчёта экономики до определения целевой аудитории. — там собраны сервисы для подготовки к запуску: от построения бизнес-модели и расчёта экономики до определения целевой аудитории.

Авито , Профи.ру, Яндекс Исполнители и Юла — помогают посмотреть цены, предложения конкурентов и понять, есть ли спрос.

Маркетплейсы (Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет) — позволяют оценить ассортимент, цены, количество покупок и отзывов. По отзывам и объёму продаж видно, что востребовано и за что чаще всего критикуют товар.

Яндекс Карты и 2ГИС — показывают, сколько конкурентов уже работает в районе, их рейтинг и отзывы.

HH.ru — по вакансиям можно понять, растёт ли конкурент, кого ищет и сколько платит.

Соцсети конкурентов — в комментариях часто пишут, что людям нравится и что их не устраивает.

Яндекс Вордстат — показывает, сколько раз в месяц ищут ваш товар или услугу.

Яндекс Взгляд — подходит для проведения простых опросов.

Нейросети — помогают быстро собрать и структурировать информацию: сформулировать гипотезы, обобщить отзывы, подготовить вопросы для интервью. Но важно проверять данные и опираться на реальные источники.

Если нужно глубже разобраться в рынке, можно подключить дополнительные источники:

Росстат и ЕМИСС — данные о населении, доходах и экономической ситуации в регионе.

РБК, «Коммерсантъ», «Ведомости» — обзоры рынков и отраслевые материалы.

ЕИС — помогает оценить объём рынка, если планируете работать с государственными заказами.

Отраслевые СМИ и рейтинговые агентства — чтобы понять, кто лидеры и какие тренды сейчас актуальны.

Есть ещё готовые исследования рынка. Они дают общую картину и тренды, но для малого бизнеса они часто слишком общие, быстро устаревают и стоят дорого, поэтому их стоит дополнять собственным анализом.

Ошибки при проведении анализа рынка

Игнорирование неудобных данных . Когда веришь в идею, слабый спрос или высокую конкуренцию легко списать на случайность. Но решения на эмоциях обходятся дороже, чем честный взгляд на цифры. Если данные говорят о проблемах — это сигнал скорректировать формат, аудиторию или саму идею.

Ненадёжная обратная связь . Знакомые поддержат из вежливости, незнакомые — скажут то, что звучит хорошо. И то и другое не отражает реальное поведение. Лучше спрашивать не «купили бы вы это?», а о конкретном прошлом опыте.

Копирование крупного игрока . У лидеров рынка другие бюджеты, масштабы и команды. Без сопоставимых ресурсов повторить их модель почти невозможно.

Отказ после первой неудачи. Одна неудачная гипотеза не означает, что идея в целом плохая.

Не все гипотезы срабатывают. Часто успешной оказывается одна из 10 — и это нормально. Поэтому важно быстро и недорого проверять идеи, делать выводы и двигаться дальше. Анализ рынка — это не поиск подтверждения своей правоты, а способ снизить риск ошибок. Евгения Городилова Продуктовый маркетолог Точка Банк

Выводы и рекомендации

Важно помнить: анализ — это не разовая задача перед открытием. Рынок всегда меняется. Конкуренты корректируют цены, появляются новые игроки, клиенты переходят на маркетплейсы, меняются привычки. За этим нужно следить регулярно.

Устойчивый бизнес строится на расчёте и понимании спроса. Когда вы видите цифры, понимаете клиента и оцениваете риски, решение об открытии становится осознанным, а не эмоциональным.