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Новый бизнес

Как узнать спрос на товар: эффективные способы анализа спроса на продукцию

Перед запуском бизнеса или расширением ассортимента важно оценить спрос: что и в каком объёме готовы покупать. Разберём, как анализировать спрос с помощью поисковых запросов и данных маркетплейсов, и покажем расчёты на примерах.

28.08.2026
915
915

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Коротко
Спрос — это желание и возможность человека купить продукт или услугу. На него влияют цена, доходы населения, мода, сезонность, качество обслуживания, конкуренты и экономическая ситуация. Спрос бывает разный: эпизодический, сезонный, повседневный.
Для изучения спроса используют Яндекс Вордстат, Google Trends, аналитику маркетплейсов, пробную рекламу, лендинги, опросы клиентов, данные конкурентов и поставщиков. Также важно отслеживать метрики сайта: охват, брошенные корзины, конверсию и продажи.

Что такое спрос на товар и его разновидности

Спрос — это готовность покупателей приобрести товар или услугу по определённой цене в конкретный период.

Виды спроса

Рассмотрим две основные классификации: по временному периоду и поведению покупателей.

По временному периоду

  • Эпизодический — появляется из-за отдельного события. Например, вышел мультфильм, и родители покупают детям игрушки по его персонажам.
  • Сезонный — зависит от времени года. Например, весной берут садовые товары, осенью — школьные вещи.
  • Повседневный — стабилен круглый год: например на молоко и хлеб. 

По поведению покупателей

  • Полноценный — спрос соответствует предложению. Пекарня выпекает 200 буханок и продаёт их за день.
  • Чрезмерный — спрос выше предложения. Например, желающих купить лимитированные кроссовки больше, чем выпущенных пар.
  • Скрытый — потребность есть, а решения на рынке нет. Так было с доставкой продуктов до появления онлайн-сервисов.
  • Отложенный — покупатель хочет приобрести товар, но ждёт зарплаты, скидки или выхода новой модели.
  • Падающий — спрос снижается. DVD-плееры стали покупать реже после развития стриминга.
  • Отрицательный — покупатели избегают товара из-за плохой репутации бренда или негативного опыта.
  • Импульсивный — товар покупают спонтанно. Так часто берут шоколадки у кассы или товары по акции.

Факторы, формирующие спрос

Факторы делят на ценовые и неценовые.

Ценовые влияют на спрос через стоимость. Сюда входят: 

  1. Цена товара или услуги, скидки, акции.
  2. Стоимость товаров-заменителей.
  3. Цены на сопутствующие товары и расходники.

Неценовые факторы связаны с другими условиями, помимо цены. Что входит:

  1. Доходы населения, его предпочтения и вкусы.
  2. Мода, тренды.
  3. Сезонность и климат.
  4. Качество рекламы и сервиса.
  5. Численность и миграция населения.
  6. Экономическая ситуация в стране и другие факторы. 

Когда и кому нужно изучать спрос

Спрос изучают, чтобы оценить шансы товара на рынке и избежать лишних расходов.

1. Запуск нового направления или бизнеса

Спрос учитывают при составлении бизнес-плана, чтобы рассчитать объём продаж, цену, стартовый бюджет и срок окупаемости. Это помогает понять, стоит ли вообще запускать бизнес.

Если расчёты показали, что ниша рабочая, следующий шаг — оформить бизнес официально. Точка Банк делает это бесплатно вместе с открытием счёта.

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Что такое бизнес-план и как его составить

2. Расширение ассортимента

Новые позиции требуют вложений в производство, закупку и рекламу. Оценка спроса покажет, сколько выпускать товаров, какую стоимость поставить и кто будет покупать.

3. Вывод на рынок нового продукта

До выхода продукта важно понять, будет ли к нему интерес. Например, можно изучить спрос на аналогичные товары у конкурентов или собрать мнения через опросы и интервью.

4. Резкий рост или спад продаж

Если продажи упали, причиной может быть спад во всей отрасли, сезонность или уход клиентов к конкуренту. Если выросли — важно понять, устойчивый это тренд или разовый всплеск. От причины зависит, что делать: менять цену, ассортимент или объём закупок.

Методы анализа спроса

Спрос анализируют по поисковым запросам, через инструменты маркетплейсов, по ассортименту конкурентов и опросам поставщиков.

Яндекс Вордстат

Вордстат показывает, сколько раз люди вводили нужные фразы в поиск Яндекса за неделю, месяц или год. 

Например, предприниматель планирует открыть ИП в Екатеринбурге и продавать мясо. Он вводит «купить мясо Екатеринбург» и анализирует вкладки: «Топы запросов», «Динамика», «Регионы».

Анализ в Яндекс Вордстат

Скрин сервиса Яндекс Вордстат с частотностью запроса “купить мясо Екатеринбург” и списком популярных формулировок.

По умолчанию Вордстат считает все запросы, куда входит ваша фраза, — вместе с нерелевантными. Из-за этого цифра кажется больше реальной. Чтобы получить честный объём, используйте операторы:

  • Кавычки: «купить мясо» — покажут запросы только из этих слов, без «хвостов».
  • Восклицательный знак: !купить !мясо — зафиксируют точную форму, без склонений и множественного числа.
  • Минус-слово: купить мясо -оптом — уберёт лишние сегменты, например оптовиков, если вы работаете в розницу.

Стоит также посмотреть раздел «Похожие» со смежными запросами. Это подсказки, какие позиции можно добавить в ассортимент. Например, к «купить мясо» — «мясо для шашлыка», «фермерское», «халяль».

Google Trends показывает не точное количество запросов, как Вордстат, а общую тенденцию динамики спроса по шкале от 0 до 100. Например, есть ли падение или рост поисковой фразы «купить шоколад Краснодар». 

Помимо региона, периода и категории, можно также оценивать похожие запросы.

Анализ в Google Trends

График популярности запроса “сухофрукты” в Google Trends за 90 дней по России и рейтинг регионов с наибольшим спросом.

Анализ спроса на маркетплейсах

На маркетплейсах есть внутренние инструменты для анализа — рассмотрим их на Ozon, Wildberries и Яндекс Маркете.  

Анализ спроса на Ozon

В разделе «Что продавать на Ozon» собраны товары, которые уже продаются на площадке: видно количество продавцов, среднюю цену и место в топе продаж. А в «Недостающих товарах» — позиции с высоким спросом, которых ещё нет на площадке.

Раздел «Недостающие товары» на Ozon

Таблица раздела “Недостающие товары” в Ozon Seller: пальто, ботинки и другая одежда с данными по заказам, динамике и средней цене.

Ещё селлер может оплатить подписку и в разделе «Аналитика площадки» изучать «Тренды», «Конкурентную позицию», «Топ выдачи глазами покупателя» и «Портрет покупателя». 

Для более глубокой аналитики продаж часто используют сторонние сервисы. В Точка Банке есть Единый кабинет селлера для Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета. Там можно проанализировать юнит-экономику по каждому товару, отследить динамику показателей и узнать, какие товары приносят больше всего прибыли.

Анализ спроса на Wildberries

Спрос и динамику продаж изучают в разделе «Аналитика» ⟶ «Популярные запросы». Есть и аналитический раздел «Что продавать на Wildberries» с категориями «Дефицит товара», «Нормальная доступность», «Избыток товара». 

Платная подписка «Джем» открывает доступ к дополнительным отчётам: «Портрет покупателя» покажет интересы аудитории, «Поисковые запросы» — по каким фразам находят товары в поиске, а «Анализ ниш» поможет оценить уровень конкуренции.

Раздел «Анализ ниш» в личном кабинете Wildberries

Таблица аналитики WB Partners по одежде: кингуруми, искусственные шубы, банные килты и карнавальные костюмы с показателями оборачиваемости и доступности.

Анализ спроса на Яндекс Маркете

«Аналитика продаж» показывает динамику по каждому товару. Например, если селлер добавил в ассортимент новую коллекцию кроссовок, отчёт покажет, есть ли смысл дальше ими торговать. Отчёт «Конкурентная позиция» даёт данные о месте продавца среди конкурентов, обороте и доле продаж в категории. 

Раздел «Поисковые запросы» работает, как и на других площадках: видно, какие слова покупатели вводили в поиске и какие товары стоит добавить селлеру. Ключевые слова оттуда можно использовать в описаниях товаров, чтобы продвинуться в поисковой выдаче Яндекс Маркета.

Отчёт «Поисковые запросы» в Яндекс Маркете

График динамики поискового запроса “блузка женская” за ноябрь 2025 года в аналитике маркетплейса.

В разделе «Товары в поиске» собраны лидеры выдачи — по ним проще понять, какие цены и оформление карточек привлекают клиентов.

Тест спроса через рекламу и лендинг

Суть метода: за небольшой бюджет привести платный трафик на тестовое привлечение и замерить отклик. Контекстная реклама приводит тех, кто уже ищет такой товар. А лендинг — это одностраничный сайт под конкретный товар.

Как сделать лендинг самому с нуля

Допустим, ИП решил открыть производство дизайнерской мебели. Предприниматель создаёт лендинг и запускает на него контекстную рекламу. Что это покажет:

  1. Интересен ли товар людям.
  2. Сколько трафика и денег нужно.
  3. Какая будет окупаемость у рекламы.

В Точка Банке можно создать лендинг с помощью генератора за пять минут. Ответьте на несколько вопросов о бизнесе и получите готовый сайт с уникальным контентом.

По ассортименту конкурентов

Конкурентный анализ показывает сильные и слабые стороны соперников по рынку. Стоит изучить сайты и соцсети конкурентов по региону, ассортимент и форматы продукции, отзывы клиентов, акции и условия доставки, уникальное торговое предложение (УТП).

По информации от поставщиков

У поставщика можно узнать, какие позиции пользуются наибольшим спросом. Но тут есть минус: поставщик может соврать и посоветовать товар, который залежался. 

В идеале стоит несколько месяцев изучать прайс-лист. Регулярно запрашивать обновление и смотреть, какие позиции заканчиваются быстрее, а какие залежались.

Где и как искать поставщиков для бизнеса

Показатели, по которым можно оценить спрос

Рассмотрим пять основных метрик:

  1. Частотность запросов — как часто товар ищут в поиске.
  2. Охват — сколько людей увидели карточку товара или страницу.
  3. Брошенные корзины — доля тех, кто положил товар в корзину, но не оформил заказ.
  4. Конверсия — доля посетителей, совершивших целевое действие.
  5. Продажи — сколько купили за период.

Важный нюанс: поведенческие метрики вроде глубины просмотра и отказов говорят скорее об удобстве сайта, чем о спросе.

Как рассчитать спрос: формулы и примеры

Рассмотрим две формулы: для потенциального и фактического спроса.

Потенциальный спрос показывает, сколько товара теоретически можно продать в выбранной нише. Для оценки можно использовать объём продаж категории, долю нужного сегмента и долю рынка, которую бизнес рассчитывает занять.

Потенциальный спрос = Объём продаж категории × Доля сегмента × Ожидаемая доля рынка

Пример. В онлайне продаётся около 76 000 подушек в месяц, из них 31% — ортопедические. Если предприниматель рассчитывает занять 5% этого сегмента в продаже ортопедических подушек, потенциальный спрос составит:

76 000 × 0,31 × 0,05 = 1 178 подушек в месяц.

Чтобы оценить потенциальную выручку, результат можно умножить на средний чек.

Фактический спрос показывает, сколько товара действительно покупают. Его рассчитывают по данным о продажах за выбранный период с учётом повторных покупок и возвратов.

Фактический спрос = Проданные единицы + Повторные покупки − Возвраты

Пример. За месяц магазин продал 960 подушек новым покупателям, ещё 150 купили товар повторно, а 30 заказов вернули. Фактический спрос — 1 080 подушек в месяц.

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Как использовать данные о спросе для построения стратегии продаж

Шаг 1. Определите приоритетные товары. Сравните частотность запросов, продажи на маркетплейсах и маржу. Товары с высоким спросом и высокой маржой продвигайте активнее.

Шаг 2. Скорректируйте цены. Если товар заметно дороже средних по нише, проверьте, оправдана ли разница. 

Шаг 3. Спланируйте закупки. Смотрите сезонность в Вордстате и Google Trends. Например, если спрос растёт в марте–апреле, закупки начинайте в январе–феврале.

Шаг 4. Выберите каналы продвижения. Для маркетплейсов используйте внутреннюю рекламу и улучшайте карточки товаров, для поискового спроса — SEO и контекстную рекламу, для соцсетей — таргетированную рекламу и контент. 

Шаг 5. Отслеживайте воронку. Анализируйте показы, клики, заявки, оплаты, повторные покупки и ищите этапы, где падает конверсия.

Шаг 6. Регулярно проверяйте данные. На маркетплейсах можно проверять ежедневно, раз в неделю или месяц. В производстве — раз в месяц, квартал или полугодие. Для сезонных товаров — за 2–3 месяца до сезона. 

Как сегментировать аудиторию для точного анализа спроса

Аудиторию сегментируют, чтобы не усреднять покупателей и не предлагать всем одно и то же. Проще говоря, внутри всей аудитории нужно найти именно тех, кто с высокой готовностью захочет платить. 

Шаг 1. Определите критерии сегментации. Для физических товаров чаще используют:

  • Географию — город, регион, климат.
  • Демографию — пол, возраст, доход, состав семьи.
  • Поведение — частоту покупок, средний чек и канал продаж.
  • При необходимости — интересы, ценности и образ жизни.

Шаг 2. Соберите данные. Используйте Яндекс Метрику, CRM, аналитику маркетплейсов, опросы и интервью с покупателями.

Шаг 3. Разделите аудиторию на сегменты. Объедините покупателей с похожими характеристиками, потребностями и поведением.

Шаг 4. Сравните сегменты. Оцените размер аудитории, частоту покупок, средний чек, конверсию и готовность платить.

Шаг 5. Выберите приоритетные сегменты. Сосредоточьтесь на тех, где выше спрос и потенциал выручки.

Ошибки при анализе спроса и как их избежать

Часто при анализе спроса предприниматели совершают три ошибки. Расскажем, как их избежать.  

Ошибка №1. Равняться на одного конкурента. Популярные у него товары могут не зайти у других участников ниши. Что делать: проанализировать 5–10 конкурентов, изучить статистику в сервисах аналитики и сделать короткий опрос клиентов.

Ошибка №2. Опираться на короткий период для анализа. Два–три месяца мало что покажут — в идеале анализировать от года. Так можно увидеть общую картину спроса: как влияют сезонность, праздники, инфоповоды и другие внешние факторы.

Ошибка №3. Проводить анализ от случая к случаю. Исследовать спрос нужно регулярно, чтобы не пропустить падение или рост интереса к товару. 

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Как изучить спрос на товар: как узнать, какой товар пользуется спросом — Точка Банк