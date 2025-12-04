Как узнать спрос на товар: эффективные способы анализа спроса на продукцию

Коротко Спрос — это желание и возможность человека купить продукт или услугу. На него влияют цена, доходы населения, мода, сезонность, качество обслуживания, конкуренты и экономическая ситуация. Спрос бывает разный: эпизодический, сезонный, повседневный. Для изучения спроса используют Яндекс Вордстат, Google Trends, аналитику маркетплейсов, пробную рекламу, лендинги, опросы клиентов, данные конкурентов и поставщиков. Также важно отслеживать метрики сайта: охват, брошенные корзины, конверсию и продажи.



Что такое спрос на товар и его разновидности

Спрос — это готовность покупателей приобрести товар или услугу по определённой цене в конкретный период.

Виды спроса

Рассмотрим две основные классификации: по временному периоду и поведению покупателей.

По временному периоду

Эпизодический — появляется из-за отдельного события. Например, вышел мультфильм, и родители покупают детям игрушки по его персонажам.

Сезонный — зависит от времени года. Например, весной берут садовые товары, осенью — школьные вещи.

Повседневный — стабилен круглый год: например на молоко и хлеб.

По поведению покупателей

Полноценный — спрос соответствует предложению. Пекарня выпекает 200 буханок и продаёт их за день.

Чрезмерный — спрос выше предложения. Например, желающих купить лимитированные кроссовки больше, чем выпущенных пар.

Скрытый — потребность есть, а решения на рынке нет. Так было с доставкой продуктов до появления онлайн-сервисов.

Отложенный — покупатель хочет приобрести товар, но ждёт зарплаты, скидки или выхода новой модели.

Падающий — спрос снижается. DVD-плееры стали покупать реже после развития стриминга.

Отрицательный — покупатели избегают товара из-за плохой репутации бренда или негативного опыта.

Импульсивный — товар покупают спонтанно. Так часто берут шоколадки у кассы или товары по акции.

Факторы, формирующие спрос

Факторы делят на ценовые и неценовые.

Ценовые влияют на спрос через стоимость. Сюда входят:

Цена товара или услуги, скидки, акции. Стоимость товаров-заменителей. Цены на сопутствующие товары и расходники.

Неценовые факторы связаны с другими условиями, помимо цены. Что входит:

Доходы населения, его предпочтения и вкусы. Мода, тренды. Сезонность и климат. Качество рекламы и сервиса. Численность и миграция населения. Экономическая ситуация в стране и другие факторы.

Когда и кому нужно изучать спрос

Спрос изучают, чтобы оценить шансы товара на рынке и избежать лишних расходов.

1. Запуск нового направления или бизнеса

Спрос учитывают при составлении бизнес-плана, чтобы рассчитать объём продаж, цену, стартовый бюджет и срок окупаемости. Это помогает понять, стоит ли вообще запускать бизнес.

Если расчёты показали, что ниша рабочая, следующий шаг — оформить бизнес официально. Точка Банк делает это бесплатно вместе с открытием счёта.

2. Расширение ассортимента

Новые позиции требуют вложений в производство, закупку и рекламу. Оценка спроса покажет, сколько выпускать товаров, какую стоимость поставить и кто будет покупать.

3. Вывод на рынок нового продукта

До выхода продукта важно понять, будет ли к нему интерес. Например, можно изучить спрос на аналогичные товары у конкурентов или собрать мнения через опросы и интервью.

4. Резкий рост или спад продаж

Если продажи упали, причиной может быть спад во всей отрасли, сезонность или уход клиентов к конкуренту. Если выросли — важно понять, устойчивый это тренд или разовый всплеск. От причины зависит, что делать: менять цену, ассортимент или объём закупок.

Методы анализа спроса

Спрос анализируют по поисковым запросам, через инструменты маркетплейсов, по ассортименту конкурентов и опросам поставщиков.

Яндекс Вордстат

Вордстат показывает, сколько раз люди вводили нужные фразы в поиск Яндекса за неделю, месяц или год.

Например, предприниматель планирует открыть ИП в Екатеринбурге и продавать мясо. Он вводит «купить мясо Екатеринбург» и анализирует вкладки: «Топы запросов», «Динамика», «Регионы».

Анализ в Яндекс Вордстат

По умолчанию Вордстат считает все запросы, куда входит ваша фраза, — вместе с нерелевантными. Из-за этого цифра кажется больше реальной. Чтобы получить честный объём, используйте операторы:

Кавычки: «купить мясо» — покажут запросы только из этих слов, без «хвостов».

Восклицательный знак: !купить !мясо — зафиксируют точную форму, без склонений и множественного числа.

Минус-слово: купить мясо -оптом — уберёт лишние сегменты, например оптовиков, если вы работаете в розницу.

Стоит также посмотреть раздел «Похожие» со смежными запросами. Это подсказки, какие позиции можно добавить в ассортимент. Например, к «купить мясо» — «мясо для шашлыка», «фермерское», «халяль».

Google Trends

Google Trends показывает не точное количество запросов, как Вордстат, а общую тенденцию динамики спроса по шкале от 0 до 100. Например, есть ли падение или рост поисковой фразы «купить шоколад Краснодар».

Помимо региона, периода и категории, можно также оценивать похожие запросы.

Анализ в Google Trends

Анализ спроса на маркетплейсах

На маркетплейсах есть внутренние инструменты для анализа — рассмотрим их на Ozon, Wildberries и Яндекс Маркете.

Анализ спроса на Ozon

В разделе «Что продавать на Ozon» собраны товары, которые уже продаются на площадке: видно количество продавцов, среднюю цену и место в топе продаж. А в «Недостающих товарах» — позиции с высоким спросом, которых ещё нет на площадке.

Раздел «Недостающие товары» на Ozon

Ещё селлер может оплатить подписку и в разделе «Аналитика площадки» изучать «Тренды», «Конкурентную позицию», «Топ выдачи глазами покупателя» и «Портрет покупателя».

Для более глубокой аналитики продаж часто используют сторонние сервисы. В Точка Банке есть Единый кабинет селлера для Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета. Там можно проанализировать юнит-экономику по каждому товару, отследить динамику показателей и узнать, какие товары приносят больше всего прибыли.

Анализ спроса на Wildberries

Спрос и динамику продаж изучают в разделе «Аналитика» ⟶ «Популярные запросы». Есть и аналитический раздел «Что продавать на Wildberries» с категориями «Дефицит товара», «Нормальная доступность», «Избыток товара».

Платная подписка «Джем» открывает доступ к дополнительным отчётам: «Портрет покупателя» покажет интересы аудитории, «Поисковые запросы» — по каким фразам находят товары в поиске, а «Анализ ниш» поможет оценить уровень конкуренции.

Раздел «Анализ ниш» в личном кабинете Wildberries

Анализ спроса на Яндекс Маркете

«Аналитика продаж» показывает динамику по каждому товару. Например, если селлер добавил в ассортимент новую коллекцию кроссовок, отчёт покажет, есть ли смысл дальше ими торговать. Отчёт «Конкурентная позиция» даёт данные о месте продавца среди конкурентов, обороте и доле продаж в категории.

Раздел «Поисковые запросы» работает, как и на других площадках: видно, какие слова покупатели вводили в поиске и какие товары стоит добавить селлеру. Ключевые слова оттуда можно использовать в описаниях товаров, чтобы продвинуться в поисковой выдаче Яндекс Маркета.

Отчёт «Поисковые запросы» в Яндекс Маркете

В разделе «Товары в поиске» собраны лидеры выдачи — по ним проще понять, какие цены и оформление карточек привлекают клиентов.

Тест спроса через рекламу и лендинг

Суть метода: за небольшой бюджет привести платный трафик на тестовое привлечение и замерить отклик. Контекстная реклама приводит тех, кто уже ищет такой товар. А лендинг — это одностраничный сайт под конкретный товар.

Допустим, ИП решил открыть производство дизайнерской мебели. Предприниматель создаёт лендинг и запускает на него контекстную рекламу. Что это покажет:

Интересен ли товар людям. Сколько трафика и денег нужно. Какая будет окупаемость у рекламы.

В Точка Банке можно создать лендинг с помощью генератора за пять минут. Ответьте на несколько вопросов о бизнесе и получите готовый сайт с уникальным контентом.

По ассортименту конкурентов

Конкурентный анализ показывает сильные и слабые стороны соперников по рынку. Стоит изучить сайты и соцсети конкурентов по региону, ассортимент и форматы продукции, отзывы клиентов, акции и условия доставки, уникальное торговое предложение (УТП).

По информации от поставщиков

У поставщика можно узнать, какие позиции пользуются наибольшим спросом. Но тут есть минус: поставщик может соврать и посоветовать товар, который залежался.

В идеале стоит несколько месяцев изучать прайс-лист. Регулярно запрашивать обновление и смотреть, какие позиции заканчиваются быстрее, а какие залежались.

Показатели, по которым можно оценить спрос

Рассмотрим пять основных метрик:

Частотность запросов — как часто товар ищут в поиске. Охват — сколько людей увидели карточку товара или страницу. Брошенные корзины — доля тех, кто положил товар в корзину, но не оформил заказ. Конверсия — доля посетителей, совершивших целевое действие. Продажи — сколько купили за период.

Важный нюанс: поведенческие метрики вроде глубины просмотра и отказов говорят скорее об удобстве сайта, чем о спросе.

Как рассчитать спрос: формулы и примеры

Рассмотрим две формулы: для потенциального и фактического спроса.

Потенциальный спрос показывает, сколько товара теоретически можно продать в выбранной нише. Для оценки можно использовать объём продаж категории, долю нужного сегмента и долю рынка, которую бизнес рассчитывает занять.

Потенциальный спрос = Объём продаж категории × Доля сегмента × Ожидаемая доля рынка

Пример. В онлайне продаётся около 76 000 подушек в месяц, из них 31% — ортопедические. Если предприниматель рассчитывает занять 5% этого сегмента в продаже ортопедических подушек, потенциальный спрос составит:

76 000 × 0,31 × 0,05 = 1 178 подушек в месяц.

Чтобы оценить потенциальную выручку, результат можно умножить на средний чек.

Фактический спрос показывает, сколько товара действительно покупают. Его рассчитывают по данным о продажах за выбранный период с учётом повторных покупок и возвратов.

Фактический спрос = Проданные единицы + Повторные покупки − Возвраты

Пример. За месяц магазин продал 960 подушек новым покупателям, ещё 150 купили товар повторно, а 30 заказов вернули. Фактический спрос — 1 080 подушек в месяц.

Бизнес-план онлайн

Опишите идею — и сервис создаст план с анализом рынка и аудитории, а также финансовыми расчётами

Как использовать данные о спросе для построения стратегии продаж

Шаг 1. Определите приоритетные товары. Сравните частотность запросов, продажи на маркетплейсах и маржу. Товары с высоким спросом и высокой маржой продвигайте активнее.

Шаг 2. Скорректируйте цены. Если товар заметно дороже средних по нише, проверьте, оправдана ли разница.

Шаг 3. Спланируйте закупки. Смотрите сезонность в Вордстате и Google Trends. Например, если спрос растёт в марте–апреле, закупки начинайте в январе–феврале.

Шаг 4. Выберите каналы продвижения. Для маркетплейсов используйте внутреннюю рекламу и улучшайте карточки товаров, для поискового спроса — SEO и контекстную рекламу, для соцсетей — таргетированную рекламу и контент.

Шаг 5. Отслеживайте воронку. Анализируйте показы, клики, заявки, оплаты, повторные покупки и ищите этапы, где падает конверсия.

Шаг 6. Регулярно проверяйте данные. На маркетплейсах можно проверять ежедневно, раз в неделю или месяц. В производстве — раз в месяц, квартал или полугодие. Для сезонных товаров — за 2–3 месяца до сезона.

Как сегментировать аудиторию для точного анализа спроса

Аудиторию сегментируют, чтобы не усреднять покупателей и не предлагать всем одно и то же. Проще говоря, внутри всей аудитории нужно найти именно тех, кто с высокой готовностью захочет платить.

Шаг 1. Определите критерии сегментации. Для физических товаров чаще используют:

Географию — город, регион, климат.

Демографию — пол, возраст, доход, состав семьи.

Поведение — частоту покупок, средний чек и канал продаж.

При необходимости — интересы, ценности и образ жизни.

Шаг 2. Соберите данные. Используйте Яндекс Метрику, CRM, аналитику маркетплейсов, опросы и интервью с покупателями.

Шаг 3. Разделите аудиторию на сегменты. Объедините покупателей с похожими характеристиками, потребностями и поведением.

Шаг 4. Сравните сегменты. Оцените размер аудитории, частоту покупок, средний чек, конверсию и готовность платить.

Шаг 5. Выберите приоритетные сегменты. Сосредоточьтесь на тех, где выше спрос и потенциал выручки.

Ошибки при анализе спроса и как их избежать

Часто при анализе спроса предприниматели совершают три ошибки. Расскажем, как их избежать.

Ошибка №1. Равняться на одного конкурента. Популярные у него товары могут не зайти у других участников ниши. Что делать: проанализировать 5–10 конкурентов, изучить статистику в сервисах аналитики и сделать короткий опрос клиентов.

Ошибка №2. Опираться на короткий период для анализа. Два–три месяца мало что покажут — в идеале анализировать от года. Так можно увидеть общую картину спроса: как влияют сезонность, праздники, инфоповоды и другие внешние факторы.