Стоит ли открывать ПВЗ в 2026 году и какой выбрать

Коротко — Ключевые вопросы уже не «Открывать или нет?», а «Какой ПВЗ открывать, как считать прибыль и на чьих условиях работать?» — Сегодня ПВЗ можно запустить в посёлке, в спальном районе или купить готовую точку. Но одного удачного места мало — нужны системный подход, точные расчёты и честная оценка рисков до вложений.

— В 2026 году ПВЗ больше не просто сервис маркетплейсов, а полноценный бизнес. Но рынок насыщен, свободных точек мало, а конкуренция высокая.

Стоит ли открывать ПВЗ в 2026 году

До открытия ПВЗ важно знать: этот бизнес подходит не всем. Пункты выдачи не приносят быстрых и лёгких денег. Это вариант для предпринимателей, готовых заниматься рутиной, работать на приёмке и выдаче, мириться с убытками в первые месяцы.

Моментального роста у ПВЗ практически не бывает. Основные драйверы — локация, соседние сервисы и привычки клиентов. Люди выбирают ближайший пункт выдачи: чем ближе и удобнее, тем выше поток. Ключевые факторы успеха — расположение рядом с домами, вежливый персонал и скорость обслуживания.

Комментарий владельца ПВЗ Рынок пунктов выдачи в 2026 году зрелый и конкурентный. В крупных городах высокий порог входа, в малых ещё остаются свободные ниши. Бизнес требует продуманной стратегии и бизнес-плана:

— Анализа локации и конкурентов.

— Финансовой подушки на 3–6 месяцев.

— Готовности к ежедневной операционной работе.

Ожидания по прибыли должны быть реалистичными: быстрого и лёгкого дохода ждать не стоит. При этом сфера по-прежнему остаётся перспективной.

Элина Симцова Предприниматель, владелец ПВЗ

ПВЗ точно не стоит открывать тем, кто просто хочет один раз вложить деньги, и всё. Такой бизнес требует знания правил и полного контроля. Возможно, придётся самому работать оператором на своём пункте с 9:00 до 21:00, а также вкладываться в минусовые месяцы, если нет поддержки от маркетплейса на начальном этапе.

Но в целом, несмотря на насыщенный рынок, пункты выдачи — неплохой вариант для первого дела. Хорошая точка со временем может приносить 50 000–150 000 ₽ в месяц. Но вначале важно всё просчитать, изучить, тщательно взвесить — как и в любом другом бизнесе.

ПВЗ в 2026 году: какой маркетплейс выбрать и стоит ли брать готовый бизнес

Основную долю рынка ПВЗ занимают Wildberries и Ozon. Условия у площадок разные, поэтому при выборе имеет смысл отталкиваться от бюджета и целей:

Wildberries — для высокого трафика и дохода, но со строгими регламентами и нагрузками.

Ozon — для старта с небольшим бюджетом: фиксированные выплаты в первые месяцы дают стабильность новичкам.

Яндекс Маркет — как дополнительный доход к работающему бизнесу.

СДЭК — для тех, кому интересна логистика и — для тех, кому интересна логистика и B2B-продажи

Неплохая альтернатива запуску ПВЗ с нуля —- покупка готового бизнеса. Пункт уже работает, к нему привыкли клиенты, есть оборот и прибыль, а вы экономите ресурсы на его раскрутку и узнаваемость. Обычно стоит от 100 000 до 3 млн ₽ в зависимости от места и дохода.

Минус готового ПВЗ — можно нарваться на убыточные или низкомаржинальные пункты. Перед сделкой важно всё досконально проверить:

Изучить отчёты минимум за полгода — выручку, расходы, оборот. Оценить динамику и чистую прибыль — растёт пункт или стагнирует. Съездить на место — оценить локацию, трафик, состояние помещения. Поговорить с сотрудниками — узнать реальную загрузку и подводные камни. Поискать отзывы в интернете — что говорят клиенты о пункте.

Сравнение условий маркетплейсов

Чтобы понять, какой ПВЗ открывать, удобно сравнить условия маркетплейсов по главным параметрам: доходу, вложениям, штрафам и требованиям.

Параметр Wildberries Ozon Яндекс Маркет

СДЭК Доход До 6% от оборота. Выручка 80 000–200 000 ₽/мес. 3–5% от оборота. Гарантированная поддержка первые девять месяцев в некоторых локациях 2,5–5% от оборота, но не более 250 ₽ за заказ Комиссия за выдачу посылок, приём отправлений, продажа упаковки, привлечение корпоративных клиентов Стартовые вложения От 500 000 ₽ (стандартный формат) От 200 000 ₽ (формат «Домашний ПВЗ») От 300 000 ₽ 350 000–800 000 ₽ Правила 1-й этаж, отдельный вход, от 30 м²; обеспечительный платёж ~50 000 ₽ (на упрощённых условиях — меньше).



Оборудование: стеллажи, столы, примерочные, ПК со сканером, видеонаблюдение, принтер, электронный замок



«Максимум бренда» — от 20 м², потолки от 2,2 м, отдельный вход.



«Домашний» — минимальные требования.

Запрещено открывать в цоколе, подвале и строящихся зданиях. Доступ без домофона и шлагбаума



От 20 м², 1-й этаж или отдельный вход. Не рядом с барами и ломбардами.



Оборудование: ПК, сканер, камера, онлайн-касса, терминал



1-й этаж, отдельный вход, от 15 м².



Оборудование: терминал, весы, стеллажи, принтер. График 9:00–20:00.



Паушального взноса нет, роялти 10–15%, каникулы 6–12 мес. Штрафы — От 6 500 ₽ — нет сотрудника.



— До 100 000 ₽ — выдача не под камеру или порча имущества.



— По 10 000 ₽ — нет пакетов или доступа к камерам.



— 50 000 ₽ — ненадлежащее состояние точки.



— 20% от стоимости — бракованный возврат.



Первое нарушение — предупреждение, потом штраф — 2 500 ₽ — закрытие без уведомления, если дольше 15 минут



— 15 000 ₽ — закрытие без уведомления на весь день.



— 5 000 ₽ — нарушение графика работы.



— 5 000 ₽ — нет облачного видеонаблюдения.



Санкции за порчу товара и другие нарушения — 5 000 ₽ — за раннее закрытие или незапланированный выходной (если систематически — до 30 000 ₽).



— 5 000–50 000 ₽ — ошибки оформления.



— Задержка заказа — 100 ₽/сутки, далее 2% в день.



— Жалобы у >2% клиентов — 1,5% от месячного вознаграждения и возможная приостановка



Штрафы за ошибки в оформлении, приём запрещённых грузов и неправильную упаковку.



Вплоть до полной стоимости повреждённого товара. Точные суммы прописаны в договоре



Плюсы Высокий доход при удачной локации Лояльность к новичкам, мягкие требования к помещению Не нужно отдельное помещение, минимальный брендинг Несколько источников дохода, роялти-каникулы Минусы Жёсткие штрафы, частые изменения правил, рейтинг решает всё Тариф зависит от зоны, доход растёт медленно Меньшая популярность самого маркетплейса у покупателей Высокий порог входа, нужно активно продвигать Кому подходит Опытным, кто готов к стрессу и постоянному контролю Новичкам с ограниченным бюджетом, кто ценит предсказуемость Тем, у кого уже есть работающий бизнес (магазин, мастерская, салон связи) Предпринимателям с бюджетом от 800 000 ₽, желательно из сферы логистики

Обратите внимание: данные в таблице актуальны на июнь 2026 года и могут меняться — площадки регулярно правят регламенты. Перед сделкой сверяйтесь с актуальной офертой маркетплейса.

Окупаемость и реальный рост

В удачной локации ПВЗ окупается за 8–12 месяцев — прибыль обычно идёт к концу первого года. Но в 2026 году выйти в плюс сложнее: рынок перенасыщен, доход на точку падает, а сроки зависят от региона и формата.

Пример: пункт Ozon может выходить на прибыль больше года, зато гарантированные выплаты в первые 6–9 месяцев снижают риск убытков. У Wildberries наоборот — высокая выручка возможна сразу, но требования и риски выше.

В среднем устойчивый доход 60 000–120 000 ₽ в месяц приходит к концу второго года. А при прогнозе окупаемости важно учитывать несколько ключевых факторов:

Локацию. Плотность застройки, транспорт, конкуренты. ПВЗ в частном секторе и в районе с крупными ЖК развиваются по-разному.

Источники дохода. Выдача, отправка на склад, упаковка, работа с селлерами. Вначале обороты минимальные. Маркетплейсы часто разрешают открывать дополнительный бизнес — это тоже стоит предусмотреть.

Поддержку площадки. Заранее узнайте про гарантированные выплаты, повышенные тарифы для новичков или каникулы по роялти — на старте это серьёзно помогает.

Операционные риски. Штрафы и сезонные спады бьют по выручке. Плюс вы отвечаете за весь товар на складе: любую потерю, порчу или подмену оплачиваете сами.

Продвижение. Чтобы ускорить окупаемость, вкладывайтесь в рекламу и сервис. Качественный сервис помогает выделиться среди соседних пунктов и удержать клиентов.

Комментарий владельца ПВЗ Начните раскрутку нового пункта с рекламы в лифтах, листовок в почтовые ящики по ближайшим адресам, промоакций с флаерами у входа в ПВЗ, рассылок в мессенджерах людям поблизости. Далее переходите к рекламе в интернете

Такие действия дадут первоначальный приток, но не лояльность. Главный ресурс точки — человеческое отношение. Посетители остаются там, где их искренне встречают, помогают и объясняют. Добрая улыбка, понятные ответы и готовность решить проблему ценятся сильнее любой рекламы.

Лояльность на ПВЗ даёт живое участие: я помогала распаковывать товары, искала отзывы, консультировала. Например, однажды мы собрали поступивший на пункт самокат и прокатились с ребёнком по ТЦ — после этого клиенты приходили только ко мне. На других точках просто выдают коробки, а ко мне шли за общением и отношением.

Элина Симцова Предприниматель, владелец ПВЗ

Ошибки начинающих владельцев ПВЗ

Большинство проблем у новичков — из-за простых, но критичных вещей.

Неверный выбор места. Пункт в промзоне, на трассе или у заправки не наберёт оборот. Лучшие локации — рядом с метро и остановками, первые линии улиц, районы с плотной застройкой.

Незнание правил маркетплейса. Многие не вникают в оферту и брендбук — отсюда штрафы и убытки. Стоит внимательно изучить учебные материалы и вступить в профильные чаты.

Недооценка расходов. Новички считают только аренду и зарплату, забывая про коммуналку, интернет, видеонаблюдение, налоги и взносы. Эти статьи могут съедать прибыль даже при хорошем агентском вознаграждении.

Недостаток персонала. Работать самому — это без выходных и строго по графику, что ведёт к выгоранию, очередям и претензиям. Заложите бюджет хотя бы на одного помощника.

Игнорирование рейтинга. Ошибки в выдаче, задержки и плохой сервис снижают оценки и доход. Низкий рейтинг может привести к деактивации точки.

Юридические ошибки. Не оформили сотрудников — проблемы с ФНС, нет видеонаблюдения — штраф от Ozon. Несоблюдение оферты всегда ведёт к последствиям.

Тенденции рынка ПВЗ

В 2026 году аналитики выделяют несколько устойчивых тенденций.

Рынок близок к насыщению. По данным Яндекс Карт к началу 2026 года число ПВЗ в России достигло 226 400 — на 45% больше, чем годом ранее. Основной прирост дали небольшие города и населённые пункты, где маркетплейсы активно расширяли присутствие.

В городах-миллионниках уже работает один ПВЗ на 600–650 жителей. Дальше плотность будет расти медленнее: свободных проходных мест мало.

Карта расположения ПВЗ Ozon в Казани

При этом онлайн-покупки продолжают расти, хоть и медленнее, чем раньше: в 2025 году рынок прибавил 19%. А вместе с ним растёт и нагрузка на пункты выдачи — ключевое звено доставки до покупателя.

ПВЗ лидируют по росту спроса на готовый бизнес. Покупка готового ПВЗ — способ получить бизнес, не тратя ресурсы на раскрутку. Объявлений о продаже таких точек на Авито и других площадках заметно больше, чем, например, в сфере общепита.

Средняя цена — 500 000–995 000 ₽ в зависимости от региона, но за раскрученные точки с хорошим трафиком просят и выше 3 млн ₽. Но специалисты предупреждают: продавцы часто завышают прибыль и умалчивают о проблемах. Перед покупкой экономику точки нужно проверять особенно тщательно.

Доходы и окупаемость сильно разнятся. Один владелец зарабатывает менее 500 000 ₽ в год, другой — более 2 млн ₽. Всё решает поток: 30–40 выдач в день — одна экономика, 80–100 — совсем другая. При равных затратах прибыль может отличаться в 2–3 раза.

В среднем ПВЗ окупается за год, но сроки зависят от локации. В мегаполисах из-за дорогой аренды и насыщенности рынка вложения возвращаются за 18 месяцев и дольше. В малых городах окупаемость быстрее, но потенциал роста ограничен.

Уход слабых игроков. Устойчивую прибыль чаще приносит управление несколькими точками, а не единичным ПВЗ. В результате сильные игроки масштабируются, а слабые продают бизнес или закрываются.

Необходимость активной работы. ПВЗ — это не пассивный доход. Владельцу нужно заниматься операционкой, персоналом, контролем качества. Без дополнительных услуг пункт часто работает с минимальной доходностью.