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Стоит ли открывать ПВЗ в 2026 году и какой выбрать

Пункты выдачи заказов (ПВЗ) остаются одним из самых доступных способов войти в бизнес с маркетплейсами. Но рынок стал конкурентнее и требовательнее к новичкам. В 2026 году успешный запуск зависит не только от локации, но и от грамотного расчёта расходов, выбора площадки и понимания реальной экономики точки.

03.06.2026
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Коротко
— В 2026 году ПВЗ больше не просто сервис маркетплейсов, а полноценный бизнес. Но рынок насыщен, свободных точек мало, а конкуренция высокая.
— Ключевые вопросы уже не «Открывать или нет?», а «Какой ПВЗ открывать, как считать прибыль и на чьих условиях работать?»
— Сегодня ПВЗ можно запустить в посёлке, в спальном районе или купить готовую точку. Но одного удачного места мало — нужны системный подход, точные расчёты и честная оценка рисков до вложений.

Стоит ли открывать ПВЗ в 2026 году

До открытия ПВЗ важно знать: этот бизнес подходит не всем. Пункты выдачи не приносят быстрых и лёгких денег. Это вариант для предпринимателей, готовых заниматься рутиной, работать на приёмке и выдаче, мириться с убытками в первые месяцы. 

Моментального роста у ПВЗ практически не бывает. Основные драйверы — локация, соседние сервисы и привычки клиентов. Люди выбирают ближайший пункт выдачи: чем ближе и удобнее, тем выше поток. Ключевые факторы успеха — расположение рядом с домами, вежливый персонал и скорость обслуживания.

Комментарий владельца ПВЗ

Рынок пунктов выдачи в 2026 году зрелый и конкурентный. В крупных городах высокий порог входа, в малых ещё остаются свободные ниши. Бизнес требует продуманной стратегии и бизнес-плана:


— Анализа локации и конкурентов.

— Финансовой подушки на 3–6 месяцев.

— Готовности к ежедневной операционной работе.

Ожидания по прибыли должны быть реалистичными: быстрого и лёгкого дохода ждать не стоит. При этом сфера по-прежнему остаётся перспективной.

Элина СимцоваПредприниматель, владелец ПВЗ

ПВЗ точно не стоит открывать тем, кто просто хочет один раз вложить деньги, и всё. Такой бизнес требует знания правил и полного контроля. Возможно, придётся самому работать оператором на своём пункте с 9:00 до 21:00, а также вкладываться в минусовые месяцы, если нет поддержки от маркетплейса на начальном этапе. 

Но в целом, несмотря на насыщенный рынок, пункты выдачи — неплохой вариант для первого дела. Хорошая точка со временем может приносить 50 000–150 000 ₽ в месяц. Но вначале важно всё просчитать, изучить, тщательно взвесить — как и в любом другом бизнесе.

Как открыть пункт выдачи заказов 

ПВЗ в 2026 году: какой маркетплейс выбрать и стоит ли брать готовый бизнес

Основную долю рынка ПВЗ занимают Wildberries и Ozon. Условия у площадок разные, поэтому при выборе имеет смысл отталкиваться от бюджета и целей:

  • Wildberries — для высокого трафика и дохода, но со строгими регламентами и нагрузками.
  • Ozon — для старта с небольшим бюджетом: фиксированные выплаты в первые месяцы дают стабильность новичкам.
  • Яндекс Маркет — как дополнительный доход к работающему бизнесу.
  • СДЭК — для тех, кому интересна логистика и B2B-продажи.

Неплохая альтернатива запуску ПВЗ с нуля —- покупка готового бизнеса. Пункт уже работает, к нему привыкли клиенты, есть оборот и прибыль, а вы экономите ресурсы на его раскрутку и узнаваемость. Обычно стоит от 100 000 до 3 млн ₽ в зависимости от места и дохода. 

Как купить готовый бизнес: проверка документов и финансов

Минус готового ПВЗ — можно нарваться на убыточные или низкомаржинальные пункты. Перед сделкой важно всё досконально проверить: 

  1. Изучить отчёты минимум за полгода — выручку, расходы, оборот. 
  2. Оценить динамику и чистую прибыль — растёт пункт или стагнирует.
  3. Съездить на место — оценить локацию, трафик, состояние помещения.
  4. Поговорить с сотрудниками — узнать реальную загрузку и подводные камни.
  5. Поискать отзывы в интернете — что говорят клиенты о пункте.
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Сравнение условий маркетплейсов

Чтобы понять, какой ПВЗ открывать, удобно сравнить условия маркетплейсов по главным параметрам: доходу, вложениям, штрафам и требованиям.

ПараметрWildberriesOzonЯндекс Маркет
СДЭК
ДоходДо 6% от оборота. Выручка 80 000–200 000 ₽/мес.3–5% от оборота. Гарантированная поддержка первые девять месяцев в некоторых локациях2,5–5% от оборота, но не более 250 ₽ за заказКомиссия за выдачу посылок, приём отправлений, продажа упаковки, привлечение корпоративных клиентов
Стартовые вложенияОт 500 000 ₽ (стандартный формат)От 200 000 ₽ (формат «Домашний ПВЗ»)От 300 000 ₽ 350 000–800 000 ₽
Правила1-й этаж, отдельный вход, от 30 м²; обеспечительный платёж ~50 000 ₽ (на упрощённых условиях — меньше).

Оборудование: стеллажи, столы, примерочные, ПК со сканером, видеонаблюдение, принтер, электронный замок

«Максимум бренда» — от 20 м², потолки от 2,2 м, отдельный вход.

«Домашний» — минимальные требования.
Запрещено открывать в цоколе, подвале и строящихся зданиях. Доступ без домофона и шлагбаума

От 20 м², 1-й этаж или отдельный вход. Не рядом с барами и ломбардами.

Оборудование: ПК, сканер, камера, онлайн-касса, терминал

1-й этаж, отдельный вход, от 15 м².

Оборудование: терминал, весы, стеллажи, принтер. График 9:00–20:00.

Паушального взноса нет, роялти 10–15%, каникулы 6–12 мес.
Штрафы— От 6 500 ₽ — нет сотрудника.

— До 100 000 ₽ — выдача не под камеру или порча имущества.

— По 10 000 ₽ — нет пакетов или доступа к камерам.

— 50 000 ₽ — ненадлежащее состояние точки.

— 20% от стоимости — бракованный возврат.

Первое нарушение — предупреждение, потом штраф		— 2 500 ₽ — закрытие без уведомления, если дольше 15 минут

— 15 000 ₽ — закрытие без уведомления на весь день.

— 5 000 ₽ — нарушение графика работы.

— 5 000 ₽ — нет облачного видеонаблюдения.

Санкции за порчу товара и другие нарушения 		— 5 000 ₽ — за раннее закрытие или незапланированный выходной (если систематически — до 30 000 ₽).

— 5 000–50 000 ₽ — ошибки оформления.

— Задержка заказа — 100 ₽/сутки, далее 2% в день.

— Жалобы у >2% клиентов — 1,5% от месячного вознаграждения и возможная приостановка

Штрафы за ошибки в оформлении, приём запрещённых грузов и неправильную упаковку.

Вплоть до полной стоимости повреждённого товара. Точные суммы прописаны в договоре

ПлюсыВысокий доход при удачной локацииЛояльность к новичкам, мягкие требования к помещениюНе нужно отдельное помещение, минимальный брендингНесколько источников дохода, роялти-каникулы
МинусыЖёсткие штрафы, частые изменения правил, рейтинг решает всёТариф зависит от зоны, доход растёт медленноМеньшая популярность самого маркетплейса у покупателейВысокий порог входа, нужно активно продвигать
Кому подходитОпытным, кто готов к стрессу и постоянному контролюНовичкам с ограниченным бюджетом, кто ценит предсказуемостьТем, у кого уже есть работающий бизнес (магазин, мастерская, салон связи)Предпринимателям с бюджетом от 800 000 ₽, желательно из сферы логистики

Обратите внимание: данные в таблице актуальны на июнь 2026 года и могут меняться — площадки регулярно правят регламенты. Перед сделкой сверяйтесь с актуальной офертой маркетплейса.

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Окупаемость и реальный рост 

В удачной локации ПВЗ окупается за 8–12 месяцев — прибыль обычно идёт к концу первого года. Но в 2026 году выйти в плюс сложнее: рынок перенасыщен, доход на точку падает, а сроки зависят от региона и формата.

Пример: пункт Ozon может выходить на прибыль больше года, зато гарантированные выплаты в первые 6–9 месяцев снижают риск убытков. У Wildberries наоборот — высокая выручка возможна сразу, но требования и риски выше.

В среднем устойчивый доход 60 000–120 000 ₽ в месяц приходит к концу второго года. А при прогнозе окупаемости важно учитывать несколько ключевых факторов:

Локацию. Плотность застройки, транспорт, конкуренты. ПВЗ в частном секторе и в районе с крупными ЖК развиваются по-разному.

Источники дохода. Выдача, отправка на склад, упаковка, работа с селлерами. Вначале обороты минимальные. Маркетплейсы часто разрешают открывать дополнительный бизнес — это тоже стоит предусмотреть.

Поддержку площадки. Заранее узнайте про гарантированные выплаты, повышенные тарифы для новичков или каникулы по роялти — на старте это серьёзно помогает.

Операционные риски. Штрафы и сезонные спады бьют по выручке. Плюс вы отвечаете за весь товар на складе: любую потерю, порчу или подмену оплачиваете сами.

Продвижение. Чтобы ускорить окупаемость, вкладывайтесь в рекламу и сервис. Качественный сервис помогает выделиться среди соседних пунктов и удержать клиентов.

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Комментарий владельца ПВЗ

Начните раскрутку нового пункта с рекламы в лифтах, листовок в почтовые ящики по ближайшим адресам, промоакций с флаерами у входа в ПВЗ, рассылок в мессенджерах людям поблизости. Далее переходите к рекламе в интернете.

Такие действия дадут первоначальный приток, но не лояльность. Главный ресурс точки — человеческое отношение. Посетители остаются там, где их искренне встречают, помогают и объясняют. Добрая улыбка, понятные ответы и готовность решить проблему ценятся сильнее любой рекламы.

Лояльность на ПВЗ даёт живое участие: я помогала распаковывать товары, искала отзывы, консультировала. Например, однажды мы собрали поступивший на пункт самокат и прокатились с ребёнком по ТЦ — после этого клиенты приходили только ко мне. На других точках просто выдают коробки, а ко мне шли за общением и отношением. 

Элина СимцоваПредприниматель, владелец ПВЗ

Ошибки начинающих владельцев ПВЗ

Большинство проблем у новичков — из-за простых, но критичных вещей.

Неверный выбор места. Пункт в промзоне, на трассе или у заправки не наберёт оборот. Лучшие локации — рядом с метро и остановками, первые линии улиц, районы с плотной застройкой.

Незнание правил маркетплейса. Многие не вникают в оферту и брендбук — отсюда штрафы и убытки. Стоит внимательно изучить учебные материалы и вступить в профильные чаты.

Недооценка расходов. Новички считают только аренду и зарплату, забывая про коммуналку, интернет, видеонаблюдение, налоги и взносы. Эти статьи могут съедать прибыль даже при хорошем агентском вознаграждении.

Недостаток персонала. Работать самому — это без выходных и строго по графику, что ведёт к выгоранию, очередям и претензиям. Заложите бюджет хотя бы на одного помощника.

Игнорирование рейтинга. Ошибки в выдаче, задержки и плохой сервис снижают оценки и доход. Низкий рейтинг может привести к деактивации точки.

Юридические ошибки. Не оформили сотрудников — проблемы с ФНС, нет видеонаблюдения — штраф от Ozon. Несоблюдение оферты всегда ведёт к последствиям.

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Тенденции рынка ПВЗ

В 2026 году аналитики выделяют несколько устойчивых тенденций.

Рынок близок к насыщению. По данным Яндекс Карт к началу 2026 года число ПВЗ в России достигло 226 400 — на 45% больше, чем годом ранее. Основной прирост дали небольшие города и населённые пункты, где маркетплейсы активно расширяли присутствие.

В городах-миллионниках уже работает один ПВЗ на 600–650 жителей. Дальше плотность будет расти медленнее: свободных проходных мест мало.

Карта расположения ПВЗ Ozon в Казани

При этом онлайн-покупки продолжают расти, хоть и медленнее, чем раньше: в 2025 году рынок прибавил 19%. А вместе с ним растёт и нагрузка на пункты выдачи — ключевое звено доставки до покупателя.

ПВЗ лидируют по росту спроса на готовый бизнес. Покупка готового ПВЗ — способ получить бизнес, не тратя ресурсы на раскрутку. Объявлений о продаже таких точек на Авито и других площадках заметно больше, чем, например, в сфере общепита. 

Средняя цена — 500 000–995 000 ₽ в зависимости от региона, но за раскрученные точки с хорошим трафиком просят и выше 3 млн ₽. Но специалисты предупреждают: продавцы часто завышают прибыль и умалчивают о проблемах. Перед покупкой экономику точки нужно проверять особенно тщательно.

Доходы и окупаемость сильно разнятся. Один владелец зарабатывает менее 500 000 ₽ в год, другой — более 2 млн ₽. Всё решает поток: 30–40 выдач в день — одна экономика, 80–100 — совсем другая. При равных затратах прибыль может отличаться в 2–3 раза.

В среднем ПВЗ окупается за год, но сроки зависят от локации. В мегаполисах из-за дорогой аренды и насыщенности рынка вложения возвращаются за 18 месяцев и дольше. В малых городах окупаемость быстрее, но потенциал роста ограничен.

Уход слабых игроков. Устойчивую прибыль чаще приносит управление несколькими точками, а не единичным ПВЗ. В результате сильные игроки масштабируются, а слабые продают бизнес или закрываются. 

Необходимость активной работы. ПВЗ — это не пассивный доход. Владельцу нужно заниматься операционкой, персоналом, контролем качества. Без дополнительных услуг пункт часто работает с минимальной доходностью.

Онлайн-торговля продолжит расти. По прогнозам к 2028 году объём электронной коммерции в России может достичь 30 трлн ₽, а доля маркетплейсов в её структуре — увеличиться до 72%. Это создаёт долгосрочную базу для спроса на услуги ПВЗ.

Вопросы по теме

Можно ли открыть ПВЗ, если у меня нет опыта в бизнесе?

Да. Все площадки дают инструкции и обучающие материалы. Но будьте готовы к тому, что первые месяцы придётся разбираться во всём самому: от выдачи заказов до налоговой отчётности.

Как понять, что место для ПВЗ плохое, ещё до открытия?

Плохие места — двор без прохода, промзона, дорога без перехода, закрытая территория ЖК. Хорошие — у метро, остановок, на пути от дома к магазину, в оживлённом ТЦ.


Проверка простая: постойте у помещения час в разное время и посчитайте прохожих. Меньше 50–70 человек в час — рискованно.

Что делать, если через полгода ПВЗ всё ещё в минусе?

1. Проверьте, все ли расходы учли, — часто забывают про коммуналку, налоги, взносы, видеонаблюдение.


2. Оцените поток. 30–40 выдач в день — норма для старта, но для плюса нужно 60–80.


3. Подключите дополнительные услуги: приём отправлений, упаковку, сопутствующие товары. Согласуйте их с маркетплейсом и проверьте ОКВЭДы, чтобы не попасть на штраф.


Если не помогает — дело в локации. Стоит рассмотреть продажу, закрытие или смену деятельности в этом месте.

Какой ПВЗ самый безопасный для новичка по рискам?

Чаще выбирают Ozon: лояльные требования и гарантированные выплаты в первые месяцы. Мгновенной прибыли не даст, но снизит риск глубокого минуса. Учтите: если получаете поддержку, закрыть пункт без возврата субсидии нельзя.

Стоит ли открывать ПВЗ в маленьком городе или селе?

Да, если поблизости нет других точек. В малых городах и сёлах ниже аренда и конкуренция, выше лояльность клиентов, но и оборот скромнее. Окупаемость за счёт низких расходов происходит быстрее, но и потолок дохода ниже, чем в крупном городе.

Почему многие продают свои ПВЗ, если бизнес такой хороший?

Причины разные. Частая — выгорание: работа семь дней в неделю, проблемы с персоналом, штрафы. Вторая — маркетплейс изменил правила, и точка перестала приносить прибыль. Третья — ошибка с локацией или расчётами. Перед покупкой готового ПВЗ всегда проверяйте, почему его продают.

Можно ли совмещать ПВЗ с другой работой или бизнесом?

На старте владелец может сам работать в своём пункте, совмещая бизнес в фрилансом или удалёнкой.

Какие дополнительные услуги реально поднимают прибыль ПВЗ?

Маркетплейсы часто одобряют совмещение: турагентство, упаковка товаров для селлеров, отправка посылок через СДЭК или Почту России, копицентр, продажа кофе, снеков и сувениров. Можно открыть внутри пункт другого маркетплейса. Главное — допзаработок обязательно согласовать с площадками.

Что будет с рынком ПВЗ через 2–3 года?

Рост продолжится, но медленнее. Крупные города уже перенасыщены — там будет идти борьба за клиента и уход слабых точек. Основной рост — в малых городах и сёлах, где маркетплейсы пока не везде. Маржинальность одного ПВЗ будет снижаться, а выгоднее станет управлять сетью из нескольких точек.

Какой стартовый капитал нужен, чтобы не закрыться в первые три месяца?

Посчитайте: аренду на три месяца, мебель и оборудование, налоги и взносы, расходники, интернет и видеонаблюдение, зарплату сотруднику, если он есть. Добавьте 30% на непредвиденное — штрафы, ошибки в документах, ремонт.


Минимальный запас сверх вложений: для Ozon в формате «Домашний ПВЗ» — около 200 000 ₽, для Wildberries — от 300 000 ₽.

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