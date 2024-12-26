Как создать лендинг с помощью нейросети

Искусственный интеллект помогает с разными задачами: написание текстов, создание логотипа, создание сайта, преобразование дизайна, написание слоганов. Но надо учитывать, что варианты, которые предлагает программа, не всегда идеальны.

При работе с нейросетями важно уметь правильно ставить задачу нейросети — промпт. Тогда результат будет наиболее близким к желаемому.

В этой статье есть пример хорошего промпта. Мы объясняем, как написать запрос так, чтобы искусственный интеллект сгенерировал для вас качественный сайт.

Что такое нейросеть для создания сайтов

Нейросеть — программа, которая по вашему запросу может создать лендинг, или одностраничный сайт.

В переводе с английского landing означает «посадочная страница».

Лендинг рассказывает о продукте, услуге или акции либо становится «трамплином» для перехода на другой сайт, аккаунт или сервис. При создании лендинга можно задавать разные параметры: стиль сайта, цветовые сочетания, контент.

Исходя из ваших пожеланий, AI быстро соберет сайт как конструктор. Процесс генерации занимает несколько минут. Готовый лендинг можно разместить в интернете, купив подписку на хостинг и доменное имя.

AI или Artificial Intelligence — то же, что ИИ или искусственный интеллект.

ИИ для создания лендинга, как правило, платные. Генерация бывает бесплатной, но забрать в работу готовый сайт просто так не получится. Нужно заплатить за хостинг и домен. Тем не менее это хорошая альтернатива разработке вручную и способ поиска вдохновения.

Генератор сайтов онлайн — это удобный инструмент для предпринимателей, маркетологов, SMM-менеджеров, дизайнеров и IT-специалистов. Точка разработала свой умный сервис генерации лендингов, который помогает создавать сайты за пять минут. Генератор сайтов Генератор сайтов Генератор сайтов

Какие сайты может сделать ИИ

Нейросеть делает простые одностраничные сайты — лендинги. На них можно рассказать о своём бизнесе, показать портфолио, установить цены. Простая красивая страничка — хорошая база для того, чтобы познакомить будущего клиента со своим продуктом.

Если нужен полноценный сайт с десятками разделов и внутренней технической архитектурой, предприниматели обращаются к разработчикам. Управление сложных сайтов ведётся через админ-панель администратора сайта. Разработка таких сайтов стоит дорого, и в большинстве случае у малого и среднего бизнеса нет в них необходимости.

ИИ помогает собирать лендинг для любого бизнеса. Вам достаточно рассказать нейросети о своём предприятии и описать пожелания по стилю и цветовой гамме. Текстовый контент для наполнения страницы AI-помощник придумает сам.

Изображения будут соответствовать тематике в вашем описании. Например, если вы скажете, что делаете ремонт под ключ, ИИ нарисует на главной странице комнату с современной отделкой.

Плюсы использования нейросети

Нейросеть — новая и пока непривычная для многих история. При этом у неё есть много плюсов, которые упрощают работу предпринимателей.

Преимущества нейросети:

Создать лендинг в конструкторе лендингов можно намного быстрее, чем заказывать разработку у команды айтишников и дизайнеров. Лендинг через нейросеть можно получить недорого. Например, в Точке первая генерация бесплатно, а заплатить нужно только за хостинг и домен. Качественный промпт — текстовое задание для ИИ — позволяет создавать качественные одностраничные сайты. Иногда дизайн сайта в исполнении нейросетей и лендинг, разработанный человеком, сложно отличить.

При этом через такой сайт можно продавать товары и услуги. А ещё лендинг может быть посадочной страницей для конкретной маркетинговой кампании или играть роль сайта-визитки с портфолио.

Часто нейросети используют для вдохновения. ИИ обучается на лучших примерах из сети и объединяет лучшие идеи. Ими можно воспользоваться сразу или использовать их как референс. Булат Гибаев эксперт по нейросетям

Что нейросеть не умеет

ИИ пока не может заменить системного администратора и веб-разработчика сайтов со сложной внутренней архитектурой. Да, она способна помогать им в работе, но будет полезна только под руководством грамотного специалиста. Если же перед вашим бизнесом стоит более простая задача, чем создание интернет-магазина или новостного сайта, то ИИ с ней справится.

Также сеть не умеет понимать с полуслова. У неё есть свои алгоритмы обработки запроса, поэтому качество выдачи сильно зависит от промпта. Конечно, искусственный интеллект обучается и со временем всё лучше понимает запросы.

Ещё проще ему воспринимать промпты с одного и того же аккаунта, так как история диалога оформляется в контекст. Чем больше вводных данных, тем точнее результат.

Создаем лендинг с помощью нейросети: пошаговая инструкция

Здесь подробно расскажем, как создать сайт с помощью нейросети, а именно с помощью ИИ-сервиса Точки. Сервис за 5 минут генерирует одностраничный сайт по вашему описанию. Достаточно выполнить несколько простых действий.

Шаг 1. Авторизуйтесь, чтобы создать лендинг с помощью ИИ.

Введите номер телефона, нажмите на кнопку «Войти» или «Зарегистрироваться»

Шаг 2. Выберите вкладку «Генерация сайтов» и нажмите кнопку «Создать сайт». Пропишите свои пожелания.

Чем подробнее описание, тем лучше нейросеть поймёт ваш запрос

Шаг 3. Заполните раздел «Контакты». Желательно оставить номер телефона, контакт в мессенджере и почту.

Это даст клиенту выбор — написать вам или позвонить. Одни предпочитают звонки, а другим проще общаться в чате. Предложите альтернативные варианты, чтобы с вами точно связались.

Шаг 4. Выберите несколько блоков для своего лендинга. При нажатии на название раздела страница будет «прокручиваться» до него. Обычно лендинги не делают длинными — размещают только важную информацию, которая стимулирует связаться с менеджером, купить товар или услугу.

Можно выбрать все блоки, предложенные Точка AI. Для этого нажмите на кнопку «Все» внизу страницы

Шаг 5. Когда заполните все необходимые строки, нажмите кнопку «Новый сайт». Он будет создаваться несколько минут и появится в разделе «Ваши сайты».

Пока ждёте результат, можно сделать ещё один лендинг — и потом выбрать лучший

Информацию и картинки на получившемся сайте можно отредактировать на свой вкус.

Такой лендинг для стоматологии получился в нейросети Точки

Шаг 6. Чтобы сайт стал рабочим и на него могли заходить люди, его нужно опубликовать. Для этого необходимо оплатить место на хостинге и доменное имя сайта — его адрес.

В Точке AI можете бесплатно сгенерировать лендинг по вашему запросу один раз. Следующая генерация будет платной. Лендинг создастся автоматически, а управлять им можно будет из личного кабинета. Если захотите что-то изменить, сможете сделать это в любой момент. Создать сайт Создать сайт Создать сайт

Другие нейросети для создания лендингов

Craftum

Для начала работы нужно зарегистрироваться. Далее можно сразу начать создавать лендинг. Создадим одностраничный сайт вымышленной строительной компании.

Задайте подробные промпты и нажмите на кнопку «Сгенерировать сайт»

Генерация происходит поэтапно. В процесс добавлена анимация, где нейросеть якобы говорит сама с собой. Это нейтральный монолог с нотками юмора. Создаётся сайт быстро, буквально через пару минут вы уже можете его редактировать.

Такой лендинг для агентства недвижимости получился у нас в нейросети Craftum

Сайт можно сразу опубликовать. Красивый домен добавляется отдельно

Также можно посмотреть, как будет выглядеть мобильная версия лендинга. Есть несколько тарифов для расширенного редактирования и добавления функционала под разные задачи. Интерфейс интуитивно понятен, конструктор удобен, оплатить тариф можно в рублях.

Mixo

Очень простой генератор сайтов. Подойдёт для стартапов и маркетинговых лендингов. Всего через два шага ИИ предлагает первую версию сайта. Нужно ответить на два вопроса: чем вы занимаетесь и зачем вам сайт.

Выберите цель, под которую хотите создать лендинг, и нажмите на кнопку «Генерировать»

Чтобы менять фотографии, дизайн и тексты итогового варианта, нужно оплатить подписку. Но для пробной генерации даже не нужно регистрироваться — вот, что получилось у нас.

Пробный лендинг для вымышленной строительной компании — получилось правдоподобно

Leya

Сервис позволяет дать нейросети подробное техническое задание, но также вы можете предоставить ИИ возможность фантазировать самостоятельно.

Вы можете ответить на вопросы, чтобы наполнить нужным содержанием сайт Или попросить у нейросети сгенерировать лендинг без дополнительных вопросов

Нейросеть сразу публикует сайт, на этой странице вы можете редактировать лендинг. В этом поможет короткое обучение.

Единственный минус — тексты генерируются на английском языке. Но вы можете в процессе постановки задания добавить тексты на русском в нужные поля.

Также есть функция добавления логотипа на сайт — редко где такое встречается в конструкторах. Как создать логотип самостоятельно, мы рассказали в статье. Кстати, это тоже можно сделать с помощью нейросети, например используя генератор логотипов Точка AI.

После генерации можно редактировать сайт. Есть бесплатный период пользования, а дальше нужно оплатить подписку.

Как написать хороший промпт

Постарайтесь как можно более ёмко и точно описать, чем занимается ваш бизнес:

выделите торговое преимущество;

укажите локацию;

пропишите название заведения;

расскажите, что именно вы предлагаете, например, чистку ковров, доставку еды, консультации юриста.

Можно добавить акционное предложение. Например, уведомление о скидке до определённой даты или промокод на первый заказ.

ПРИМЕР Описание: Барбершоп в Садовом переулке, 90 — это первый традиционный барбершоп в центре города. Только стрижки и бритьё в классическом стиле. При первом посещении скидка 15%. Цвет и стиль: сайт должен быть в стиле минимализма, цвета бежевый и коричневый

Что стоит сделать до создания сайта

Создание лендинга — это просто. Сложнее попасть в свою целевую аудиторию и грамотно продать продукт. Поэтому к запуску сайта стоит подготовиться заранее.

Проанализируйте вашу аудиторию

Подробно опишите портрет вашего клиента. Например, мужчина 40-45 лет, средний доход, интересуется автомобилями, предпочитает деловой подход в работе.

Проведите реальный кастдев — опрос клиентов. Это поможет выявить их боли, сомнения и потребности. От этого будет зависеть, что вы напишете и изобразите на лендинге.

Проанализируйте конкурентов

Посетите сайты других предпринимателей в вашей сфере бизнеса. Определите сильные и слабые стороны. Это поможет лучше понять, каким должен быть ваш сайт, чтобы выгодно выделяться на фоне конкурентов.

Опишите продукт или услугу

Обычно лендинги создают для презентации потенциальному клиенту конкретной услуги или продукта. Сформулируйте чётко и ёмко, что вы предлагаете, почему это полезно купить и почему именно у вас.

Ответив на эти вопросы, вы легко объясните нейросети, что нужно изобразить и написать на вашем лендинге.