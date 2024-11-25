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Автор

Анастасия Бударина

Автор
  • Получила образование специалиста по международным отношениям в МГУ.
  • С 2019 года работаю журналистом. Была корреспондентом на телевидении, вела новости и создала интернет-издание, которым руководила три года. 
  • С 2024 года пишу для Точка Банка — вместе с экспертами рассказываю о наших ИИ-сервисах.

Статьи автора

Всего 4 статьи
27 ДЕКАБРЯ 2024
1800
Как создать логотип через нейросеть
26 ДЕКАБРЯ 2024
4146
Как создать лендинг с помощью нейросети
17 ДЕКАБРЯ 2024
3862
Лучшие нейросети для обработки фото и создания картинок
25 НОЯБРЯ 2024
3239
Как самостоятельно создать логотип: полное руководство

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