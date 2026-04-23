Как стать репетитором и найти первых учеников

Репетиторство — один из самых доступных способов монетизировать свои знания: без вложений, офиса и жёсткого графика. Но чтобы выйти за пределы одного-двух учеников и стабильно зарабатывать, важно не только знать предмет, но и грамотно вести занятия и легально оформить доход.
Кто такой репетитор
Репетитор — это частный преподаватель, который работает с учеником индивидуально или в мини-группе: подтягивает школьную программу, готовит к ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам, помогает освоить предмет с нуля или выйти на новый уровень.
Репетиторством занимаются самые разные люди: студенты профильных вузов, действующие и бывшие учителя, преподаватели вузов, носители языка, специалисты из индустрии и даже мамы в декрете. Педагогический диплом не обязателен: главное — глубоко разбираться в предмете и уметь объяснять.
Занятия проходят онлайн или очно — дома у репетитора либо в арендованном кабинете.
Каким должен быть репетитор: ключевые качества и навыки
Хорошего репетитора отличает не столько знание предмета — этого ждут по умолчанию, — сколько умение работать с конкретным учеником. Вот что важно:
- Уметь объяснять по-разному. Если ученик не понял, повторять теми же словами бесполезно — нужен запас аналогий и примеров.
- Строить программу под ученика. Школьнику перед ЕГЭ — разбор заданий, взрослому для работы — разговорная практика, отстающему ребёнку — возврат к базе.
- Удерживать мотивацию. Большинство учеников приходят без горящих глаз. Задача репетитора — показать прогресс, подобрать задачи по силам и не превращать урок в экзамен.
- Быть организованным. Вести расписание, не опаздывать, помнить, на чём остановились, проверять домашнее задание — звучит банально, но именно на этом учеников теряют чаще всего.
- Анализировать свою работу. Если ученик не движется — пересматривать подход, а не списывать на «ленивого ребёнка». Также стоит вести заметки по каждому ученику.
Как стать репетитором онлайн с нуля
От идеи до первых учеников нужно проделать несколько шагов.
Шаг 1. Определиться с нишей и аудиторией. Какой предмет ведёте, с кем работаете — школьниками, студентами, взрослыми — и на каком уровне: это школьная программа, подготовка к ЕГЭ, разговорный английский для работы.
Отдельный момент для действующих учителей: совмещать школу и репетиторство закон не запрещает, но брать в ученики тех, кого вы ведёте в классе, нельзя — часть 2 статьи 48 Закона «Об образовании в РФ» квалифицирует это как конфликт интересов, ведь от вас зависят их оценки.
Шаг 2. Составить небольшой бизнес-план. Посчитать цену часа по рынку в своей нише, расходы на технику, сервисы и рекламу, а также сколько занятий в неделю нужно проводить, чтобы выйти на целевой доход.
Бизнес‑план репетитора
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Шаг 3. Подготовить рабочее место и технику. Ноутбук, микрофон, стабильный интернет, онлайн-доску и сервис видеосвязи, например Яндекс Телемост.
Шаг 4. Оформить деятельность. Выбрать самозанятость, открыть ИП или зарегистрировать ООО — чтобы работать легально, принимать оплату и не получать вопросов от налоговой.
Шаг 5. Найти первых учеников. Через сарафанное радио, профи-площадки, соцсети и родительские чаты.
Шаг 6. Выстроить систему работы: расписание, учёт по каждому ученику, сбор отзывов. Постепенно повышать цену с ростом опыта и репутации.
Сколько зарабатывают репетиторы
Доход зависит от предмета, региона, формата занятий, опыта и репутации. Самые высокие ставки — у преподавателей, которые готовят к ЕГЭ и олимпиадам.
Средний ежемесячный доход репетитора в России — около 75 000–85 000 ₽. Типичный диапазон — от 50 000 до 95 000 ₽, в Москве и Петербурге ставки заметно выше: часть столичных репетиторов зарабатывает от 100 000 до 200 000 ₽ в месяц.
Что также важно учитывать:
- Сезонность. Пик спроса — с сентября по май, летом нагрузка падает. Стоит заложить это при планировании бюджета.
- Рост ставки. Поднимайте цену не по календарю, а по спросу: когда запросов стабильно больше, чем свободных часов. Обычно повышают на 10–20% раз в полгода–год.
- Отмены и переносы. Чёткие правила отмены выгодны обоим: ученик понимает границы, а репетитор защищает своё время и доход. Обычно договариваются отменять или переносить минимум за 24 часа.
Важный нюанс: формально удержать предоплату за неоказанное занятие нельзя. По статье 32 Закона «О защите прав потребителей» ученик вправе отказаться от услуги в любой момент, заплатив только за фактически понесённые расходы. Поэтому правило 24 часов держится не на законе, а на вашей договорённости с учеником.
Как зарегистрировать самозанятость или ИП
Чтобы работать легально, репетитору нужно оформить самозанятость, открыть ИП или ООО. Лицензия для репетиторства не требуется. Исключения — если нанимаете других преподавателей, открываете онлайн-школу с учебной программой или выдаёте дипломы и сертификаты. Тогда потребуется лицензия Рособрнадзора.
Самозанятость. Регистрация проходит через приложение «Мой налог», нет отчётности, деклараций и обязательных взносов. Налог — 4% с доходов от физлиц и 6% — от юрлиц и ИП. Лимит — 2,4 млн ₽ в год. Оплату можно принимать на личную карту, чеки формируются в приложении.
ИП на НПД — оптимальный вариант для большинства репетиторов. Вы остаётесь на том же налоге, что и самозанятый, — 4 и 6%, без обязательных страховых взносов и отчётности, с тем же лимитом 2,4 млн ₽. Но получаете три важных плюса:
- Расчётный счёт и сервисы для бизнеса. ИП может открыть расчётный счёт с эквайрингом и приёмом оплат по QR. Плюс получить банковские бонусы — например в Точка Банке есть кешбэк 3% на сумму уплаченного налога.
- Доверие со стороны клиентов. Статус ИП выглядит серьёзнее в глазах родителей и корпоративных клиентов.
ООО. Стоит открывать, только если планируете привлекать инвестиции или запускать онлайн-школу с партнёрами.
Где искать учеников для онлайн-занятий
Репетиторы находят учеников через четыре канала, которые обычно комбинируют.
Сарафанное радио. Самый рабочий канал на старте. Расскажите о себе знакомым, друзьям и коллегам с детьми-школьниками — первые ученики приходят так. Дальше довольные родители рекомендуют вас сами.
Профи-площадки. Образовательные платформы, маркетплейсы и доски объявлений: Profi.ru, YouDo, Яндекс Услуги, Авито, hh.ru, Repetit.ru, «Ваш репетитор», Skyeng, Skysmart, «Фоксфорд», Умскул, Тетрика. Условия у всех разные — как выбрать, разберём дальше.
Соцсети и блог. Регулярный полезный контент — разборы сложных тем, лайфхаки, короткие объяснения — показывает экспертность и приводит учеников без платной рекламы. Можно использовать ВКонтакте, Дзен, TenChat, Rutube, Одноклассники, MAX.
Родительские чаты и группы. Бесплатный способ найти местных учеников. Представляясь, коротко укажите: кто вы, какой предмет ведёте, ваш опыт и результаты учеников. Прямая реклама работает плохо — сначала будьте полезны в обсуждениях, потом расскажите об услугах. В некоторых чатах размещение платное — уточните у администратора.
Как выбрать платформу для онлайн-работы
Платформы делятся на три типа — каждая под свою задачу.
|Тип
|Примеры
|Как работает
|Кому подходит
|Маркетплейсы услуг
|Profi.ru, YouDo, Авито, Яндекс Услуги
|Вы сами ставите цену и ведёте занятия. Profi.ru и YouDo берут комиссию или плату за отклики; Авито и Яндекс Услуги дают бесплатное размещение с платным продвижением
|Тем, кто хочет максимум свободы
|Онлайн-школы
|Skyeng, Skysmart, Тетрика, «Фоксфорд»
|Дают поток учеников, материалы и свою платформу, но ставку устанавливают сами — обычно ниже рыночной
|Тем, кто готов к фиксированной оплате без забот о поиске
|Каталоги репетиторов
|Repetit.ru («Ассоциация репетиторов»), «Ваш репетитор»
|Вы ведёте профиль и ставите свои цены, площадка берёт комиссию с первых занятий
|Тем, кто хочет устанавливать свою ставку и готов платить за поиск
На что смотреть при выборе:
- Модель оплаты — комиссия, плата за отклик, платное продвижение или фиксированная ставка. Посчитайте, сколько останется на руках.
- Поток заявок — чем популярнее площадка, тем быстрее придут ученики, но и конкуренция выше.
- Инструменты для уроков — видеосвязь, онлайн-доска, чат, обмен файлами. Если их нет, придётся собирать связку из внешних сервисов.
- Правила работы — можно ли брать контакты ученика напрямую, что будет при отказе или отмене.
Как проводить онлайн-занятия эффективно
В онлайне сложнее удерживать внимание ученика, поэтому к уроку нужно тщательно готовиться.
- Проверяйте технику заранее. Интернет, камера, микрофон, платформа — всё тестируйте до урока, а не на первых минутах.
- Структурируйте урок по блокам. Делите тему на части по 15–20 минут: объяснение → практика → разбор ошибок → итог.
- Договоритесь о правилах заранее — как задавать вопросы, когда перерыв, что делать, если непонятно. Ученику будет проще признаться, что он не понял.
- Меняйте форматы — презентация, обсуждение, задача на доске, короткое видео, мини-игра. Чередование удерживает внимание лучше монолога.
- Давайте конкретную обратную связь — не «молодец», а «тема усвоена», «нужно потренировать падежи», «к следующему уроку разберём это». Ученик видит прогресс, родители — результат.
Советы начинающим репетиторам: что важно учесть
Пять правил, которые помогут избежать типичных ошибок на старте.
- Выберите нишу. Узкая специализация — подготовка к ЕГЭ, разговорный английский или математика младших классов — работает лучше, чем «преподаю всё».
- Сначала работайте на имя, а не на чек. Опыт, постоянные ученики и первые отзывы позже позволят поднять цену.
- Ведите учёт по каждому ученику — что прошли, где пробелы, что задали. Это экономит время и помогает показывать родителям прогресс.
- Не перегружайтесь. 20–25 уроков в неделю — потолок без потери качества. Дальше — выгорание и отток учеников.
- Занимайтесь маркетингом постоянно. Уроки — половина работы. Вторая — профили на площадках, отзывы, соцсети и повышение цены по мере роста учеников.
Преимущества и недостатки работы репетитора
|✅ Преимущества
|❌ Недостатки
|Гибкий график: работаете столько, сколько хотите, и в удобное время
|Нестабильный доход: ученики отменяют занятия, летом спрос падает
|Свобода в методике — без отчётности перед руководством
|Все расходы на вас: техника, интернет, материалы, аренда
|При онлайн-формате можно брать учеников из любого региона
|В онлайне сложнее удерживать внимание, быстрее устаёшь от экрана
|Доход растёт с опытом — сарафанное радио даёт стабильный поток
|Поиск учеников, расписание, оплата и техника — всё на вас
|Можно отказаться от работы с учениками, которые срывают занятия или не включаются в работу
|Результат зависит и от ученика: без выполнения домашней работы прогресс медленный