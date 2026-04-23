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Как стать репетитором и найти первых учеников

Как найти первых учеников, сколько брать за занятие, нужно ли открывать ИП и можно ли остаться самозанятым — собрали в одной статье всё, что нужно знать, чтобы начать зарабатывать репетиторством.

23.04.2026
2197
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Репетиторство — один из самых доступных способов монетизировать свои знания: без вложений, офиса и жёсткого графика. Но чтобы выйти за пределы одного-двух учеников и стабильно зарабатывать, важно не только знать предмет, но и грамотно вести занятия и легально оформить доход.

Коротко
Спрос на репетиторов стабильно растёт: родители готовы платить за подготовку к ОГЭ и ЕГЭ, олимпиадам и поступлению в вуз. Работать можно очно или онлайн — для дистанционного формата понадобятся ноутбук, стабильный интернет и онлайн‑доска.
Искать учеников удобно на специализированных площадках — Profi.ru, Авито, Яндекс Услугах, Repetit.ru, Skyeng, Skysmart, — а также через соцсети и родительские чаты. Оформить деятельность можно как самозанятый или ИП, а если в планах запускать онлайн‑школу с партнёрами — открыть ООО.

Кто такой репетитор

Репетитор — это частный преподаватель, который работает с учеником индивидуально или в мини-группе: подтягивает школьную программу, готовит к ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам, помогает освоить предмет с нуля или выйти на новый уровень.

Репетиторством занимаются самые разные люди: студенты профильных вузов, действующие и бывшие учителя, преподаватели вузов, носители языка, специалисты из индустрии и даже мамы в декрете. Педагогический диплом не обязателен: главное — глубоко разбираться в предмете и уметь объяснять.

Занятия проходят онлайн или очно — дома у репетитора либо в арендованном кабинете. 

Каким должен быть репетитор: ключевые качества и навыки

Хорошего репетитора отличает не столько знание предмета — этого ждут по умолчанию, — сколько умение работать с конкретным учеником. Вот что важно:

  1. Уметь объяснять по-разному. Если ученик не понял, повторять теми же словами бесполезно — нужен запас аналогий и примеров.
  2. Строить программу под ученика. Школьнику перед ЕГЭ — разбор заданий, взрослому для работы — разговорная практика, отстающему ребёнку — возврат к базе.
  3. Удерживать мотивацию. Большинство учеников приходят без горящих глаз. Задача репетитора — показать прогресс, подобрать задачи по силам и не превращать урок в экзамен.
  4. Быть организованным. Вести расписание, не опаздывать, помнить, на чём остановились, проверять домашнее задание — звучит банально, но именно на этом учеников теряют чаще всего.
  5. Анализировать свою работу. Если ученик не движется — пересматривать подход, а не списывать на «ленивого ребёнка». Также стоит вести заметки по каждому ученику.

Как стать репетитором онлайн с нуля

От идеи до первых учеников нужно проделать несколько шагов.

Шаг 1. Определиться с нишей и аудиторией. Какой предмет ведёте, с кем работаете — школьниками, студентами, взрослыми — и на каком уровне: это школьная программа, подготовка к ЕГЭ, разговорный английский для работы.

Отдельный момент для действующих учителей: совмещать школу и репетиторство закон не запрещает, но брать в ученики тех, кого вы ведёте в классе, нельзя — часть 2 статьи 48 Закона «Об образовании в РФ» квалифицирует это как конфликт интересов, ведь от вас зависят их оценки.

Можно ли совмещать ИП и основную работу

Шаг 2. Составить небольшой бизнес-план. Посчитать цену часа по рынку в своей нише, расходы на технику, сервисы и рекламу, а также сколько занятий в неделю нужно проводить, чтобы выйти на целевой доход.

Бизнес‑план репетитора

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Шаг 3. Подготовить рабочее место и технику. Ноутбук, микрофон, стабильный интернет, онлайн-доску и сервис видеосвязи, например Яндекс Телемост.

Шаг 4. Оформить деятельность. Выбрать самозанятость, открыть ИП или зарегистрировать ООО — чтобы работать легально, принимать оплату и не получать вопросов от налоговой.

Шаг 5. Найти первых учеников. Через сарафанное радио, профи-площадки, соцсети и родительские чаты.

Шаг 6. Выстроить систему работы: расписание, учёт по каждому ученику, сбор отзывов. Постепенно повышать цену с ростом опыта и репутации.

Сколько зарабатывают репетиторы

Доход зависит от предмета, региона, формата занятий, опыта и репутации. Самые высокие ставки — у преподавателей, которые готовят к ЕГЭ и олимпиадам.

Средний ежемесячный доход репетитора в России — около 75 000–85 000 ₽. Типичный диапазон — от 50 000 до 95 000 ₽, в Москве и Петербурге ставки заметно выше: часть столичных репетиторов зарабатывает от 100 000 до 200 000 ₽ в месяц.

ПРИМЕР
Репетитор по английскому берёт 1 000 ₽ за час и проводит 12 занятий в неделю — это около 48 000 ₽ в месяц. Подняв ставку до 1 500 ₽ после года работы и положительных отзывов, при той же нагрузке можно выйти на 72 000 ₽.

Что также важно учитывать:

  • Сезонность. Пик спроса — с сентября по май, летом нагрузка падает. Стоит заложить это при планировании бюджета.
  • Рост ставки. Поднимайте цену не по календарю, а по спросу: когда запросов стабильно больше, чем свободных часов. Обычно повышают на 10–20% раз в полгода–год.
  • Отмены и переносы. Чёткие правила отмены выгодны обоим: ученик понимает границы, а репетитор защищает своё время и доход. Обычно договариваются отменять или переносить минимум за 24 часа.

Важный нюанс: формально удержать предоплату за неоказанное занятие нельзя. По статье 32 Закона «О защите прав потребителей» ученик вправе отказаться от услуги в любой момент, заплатив только за фактически понесённые расходы. Поэтому правило 24 часов держится не на законе, а на вашей договорённости с учеником.

Как зарегистрировать самозанятость или ИП

Чтобы работать легально, репетитору нужно оформить самозанятость, открыть ИП или ООО. Лицензия для репетиторства не требуется. Исключения — если нанимаете других преподавателей, открываете онлайн-школу с учебной программой или выдаёте дипломы и сертификаты. Тогда потребуется лицензия Рособрнадзора.

Как получить лицензию на образовательную деятельность для ИП и ООО

Самозанятость. Регистрация проходит через приложение «Мой налог», нет отчётности, деклараций и обязательных взносов. Налог — 4% с доходов от физлиц и 6% — от юрлиц и ИП. Лимит — 2,4 млн ₽ в год. Оплату можно принимать на личную карту, чеки формируются в приложении.

ИП на НПД — оптимальный вариант для большинства репетиторов. Вы остаётесь на том же налоге, что и самозанятый, — 4 и 6%, без обязательных страховых взносов и отчётности, с тем же лимитом 2,4 млн ₽. Но получаете три важных плюса:

  • Расчётный счёт и сервисы для бизнеса. ИП может открыть расчётный счёт с эквайрингом и приёмом оплат по QR. Плюс получить банковские бонусы — например в Точка Банке есть кешбэк 3% на сумму уплаченного налога.
  • Доверие со стороны клиентов. Статус ИП выглядит серьёзнее в глазах родителей и корпоративных клиентов.
  • Запас на рост. Если превысите лимит 2,4 млн ₽, не придётся срочно перерегистрироваться — достаточно сменить режим на УСН или патент внутри того же ИП.

ООО. Стоит открывать, только если планируете привлекать инвестиции или запускать онлайн-школу с партнёрами.

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Где искать учеников для онлайн-занятий

Репетиторы находят учеников через четыре канала, которые обычно комбинируют.

Сарафанное радио. Самый рабочий канал на старте. Расскажите о себе знакомым, друзьям и коллегам с детьми-школьниками — первые ученики приходят так. Дальше довольные родители рекомендуют вас сами.

Профи-площадки. Образовательные платформы, маркетплейсы и доски объявлений: Profi.ru, YouDo, Яндекс Услуги, Авито, hh.ru, Repetit.ru, «Ваш репетитор», Skyeng, Skysmart, «Фоксфорд», Умскул, Тетрика. Условия у всех разные — как выбрать, разберём дальше.

Соцсети и блог. Регулярный полезный контент — разборы сложных тем, лайфхаки, короткие объяснения — показывает экспертность и приводит учеников без платной рекламы. Можно использовать ВКонтакте, Дзен, TenChat, Rutube, Одноклассники, MAX.

Родительские чаты и группы. Бесплатный способ найти местных учеников. Представляясь, коротко укажите: кто вы, какой предмет ведёте, ваш опыт и результаты учеников. Прямая реклама работает плохо — сначала будьте полезны в обсуждениях, потом расскажите об услугах. В некоторых чатах размещение платное — уточните у администратора.

Как выбрать платформу для онлайн-работы

Платформы делятся на три типа — каждая под свою задачу.

ТипПримерыКак работаетКому подходит
Маркетплейсы услугProfi.ru, YouDo, Авито, Яндекс УслугиВы сами ставите цену и ведёте занятия. Profi.ru и YouDo берут комиссию или плату за отклики; Авито и Яндекс Услуги дают бесплатное размещение с платным продвижениемТем, кто хочет максимум свободы
Онлайн-школыSkyeng, Skysmart, Тетрика, «Фоксфорд»Дают поток учеников, материалы и свою платформу, но ставку устанавливают сами — обычно ниже рыночнойТем, кто готов к фиксированной оплате без забот о поиске
Каталоги репетиторовRepetit.ru («Ассоциация репетиторов»), «Ваш репетитор»Вы ведёте профиль и ставите свои цены, площадка берёт комиссию с первых занятийТем, кто хочет устанавливать свою ставку и готов платить за поиск

На что смотреть при выборе:

  1. Модель оплаты — комиссия, плата за отклик, платное продвижение или фиксированная ставка. Посчитайте, сколько останется на руках.
  2. Поток заявок — чем популярнее площадка, тем быстрее придут ученики, но и конкуренция выше.
  3. Инструменты для уроков — видеосвязь, онлайн-доска, чат, обмен файлами. Если их нет, придётся собирать связку из внешних сервисов.
  4. Правила работы — можно ли брать контакты ученика напрямую, что будет при отказе или отмене.

Как проводить онлайн-занятия эффективно

В онлайне сложнее удерживать внимание ученика, поэтому к уроку нужно тщательно готовиться.

  • Проверяйте технику заранее. Интернет, камера, микрофон, платформа — всё тестируйте до урока, а не на первых минутах.
  • Структурируйте урок по блокам. Делите тему на части по 15–20 минут: объяснение → практика → разбор ошибок → итог.
  • Договоритесь о правилах заранее — как задавать вопросы, когда перерыв, что делать, если непонятно. Ученику будет проще признаться, что он не понял.
  • Меняйте форматы — презентация, обсуждение, задача на доске, короткое видео, мини-игра. Чередование удерживает внимание лучше монолога.
  • Давайте конкретную обратную связь — не «молодец», а «тема усвоена», «нужно потренировать падежи», «к следующему уроку разберём это». Ученик видит прогресс, родители — результат.

Советы начинающим репетиторам: что важно учесть

Пять правил, которые помогут избежать типичных ошибок на старте.

  1. Выберите нишу. Узкая специализация — подготовка к ЕГЭ, разговорный английский или математика младших классов — работает лучше, чем «преподаю всё».
  2. Сначала работайте на имя, а не на чек. Опыт, постоянные ученики и первые отзывы позже позволят поднять цену.
  3. Ведите учёт по каждому ученику — что прошли, где пробелы, что задали. Это экономит время и помогает показывать родителям прогресс.
  4. Не перегружайтесь. 20–25 уроков в неделю — потолок без потери качества. Дальше — выгорание и отток учеников.
  5. Занимайтесь маркетингом постоянно. Уроки — половина работы. Вторая — профили на площадках, отзывы, соцсети и повышение цены по мере роста учеников.

Преимущества и недостатки работы репетитора

✅ Преимущества❌ Недостатки
Гибкий график: работаете столько, сколько хотите, и в удобное времяНестабильный доход: ученики отменяют занятия, летом спрос падает
Свобода в методике — без отчётности перед руководствомВсе расходы на вас: техника, интернет, материалы, аренда
При онлайн-формате можно брать учеников из любого регионаВ онлайне сложнее удерживать внимание, быстрее устаёшь от экрана
Доход растёт с опытом — сарафанное радио даёт стабильный потокПоиск учеников, расписание, оплата и техника — всё на вас
Можно отказаться от работы с учениками, которые срывают занятия или не включаются в работуРезультат зависит и от ученика: без выполнения домашней работы прогресс медленный

Вопросы по теме

Можно ли быть репетитором без образования?

Да, закон этого не требует. Главное — хорошо знать предмет и уметь объяснять. При этом диплом, особенно педагогический, даёт преимущество: с ним больше доверия от родителей и проще поднимать ставку.

Как заработать деньги, занимаясь репетиторством онлайн?

Доход зависит от предмета, опыта и ставки. Учеников ищут через профи-площадки, соцсети и блог, но главный фактор роста — качество занятий: довольные ученики приводят знакомых, и сарафанное радио даёт стабильный поток.

Сколько стоит один час репетиторства?

Средняя ставка в России — 1 000–1 500 ₽ за час. Студенты берут от 500–700 ₽, опытные преподаватели — 2 500–4 000 ₽, а топовые репетиторы по ЕГЭ в Москве доходят до 5 000–10 000 ₽.

Как продвигать свои услуги на платформе?

Заполните профиль полностью, добавьте хорошее фото и понятное описание услуг. Быстро отвечайте на заявки и собирайте отзывы после каждого занятия — рейтинг и скорость ответа поднимают профиль в выдаче. Для первых клиентов стоит предложить специальные условия, чтобы быстрее набрать отзывы.

Какие ошибки чаще всего допускают начинающие репетиторы?

Плохо готовятся к урокам, не подстраивают программу под ученика, не дают обратную связь и не умеют удерживать интерес к занятиям.

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Как стать репетитором с нуля: с чего начать онлайн-преподавание и где искать учеников — Точка Банк