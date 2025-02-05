Компенсация НДС при УСН: как рассчитать, формула, порядок возмещения

С 1 января 2025 года ООО и ИП на УСН, чей годовой доход больше 60 миллионов рублей, должны платить НДС. При этом право на компенсацию НДС сохраняется. Она возможна при работе по договору строительного подряда с клиентом, который работает на ОСНО.

В этой статье расскажем, как организовать работу с заказчиком на ОСНО и какие документы нужно заполнять, чтобы иметь право на возмещение НДС.

Когда на УСН платят НДС

До 1 января 2025 года ИП и ООО на упрощёнке не платили налог на добавленную стоимость (НДС). Кроме этих случаев:

В 2026 году предприниматели с доходом выше 10 млн ₽ могут стать плательщиками НДС. Госдума рассматривает законопроект от Минфина №1026190-8. Если его примут, нагрузка на ИП увеличится. Придётся работать с электронными счетами-фактурами, вести книги покупок и продаж и каждый квартал сдавать декларации по НДС.

1 января 2025 года ситуация изменилась — теперь упрощенцам нужно платить НДС. Исключение — ИП и ООО, доход которых за предыдущий год не превысил 60 миллионов рублей.

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ПРИМЕР Ирина владеет небольшим магазином. Она работает на УСН и за прошлый год заработала 45 млн руб. Так как её доход не превысил 60 млн, с 1 января 2025 года ей не нужно платить НДС. Она может продолжать вести свой бизнес как и раньше. Подруга Ирины — Наталья — тоже владеет магазином, но её доход за 2024 год составил 65 млн руб. Теперь, начиная с 2025 года, Наталья должна платить НДС.

Что такое компенсация НДС при УСН

Компенсацию НДС могут получить подрядчики на УСН, которые освобождены от уплаты налога или применяют пониженные ставки НДС. Но ради работы по договору строительного подряда с клиентом на ОСНО заплатили НДС по полной ставке.

Это работает так: подрядчик составляет смету для заказчика, чтобы он мог компенсировать ему уплаченный поставщикам НДС. Сам заказчик на ОСНО тоже может получить вычет НДС.

ПРИМЕР Строительная компания «Молоток» работает на УСН и не платит НДС. Фирма решила построить новый ЖК по заказу застройщика «НовыйДом», который применяет ОСНО и платит НДС. Для работы «Молоток» покупает стройматериалы у поставщиков, оплачивая НДС по полной ставке. Чтобы клиент мог компенсировать этот налог, компания составляет смету и отражает в ней все расходы и НДС. На основе этой сметы застройщик «НовыйДом» компенсирует «Молотку» налог на добавленную стоимость, который тот уплатил при покупке материалов. А сам потом вычтет НДС в своей налоговой декларации. Так обе стороны получили выгоду: «Молоток» сохранил налоговую позицию на УСН и получил компенсацию НДС; «НовыйДом» снизил налоговую нагрузку через вычет НДС.

Когда и для чего нужно рассчитывать компенсацию НДС

Благодаря компенсации НДС упрощенцы могут работать с крупными контрагентами на ОСНО и не уходить в убыток из-за налога, который они заплатили поставщикам за материалы.

Давайте посмотрим, как такая ситуация может выглядеть на практике.

Учёт НДС при УСН

Сотрудничество между заказчиком и исполнителем нужно организовать в такой последовательности:

Первым делом нужно определить объём работ и материалов и отразить их в смете. Согласовать смету и заключить между сторонами договор, который предусматривает компенсацию. После этого исполнитель приступает к работе по сметному расчёту. В конце заказчик принимает работу и оплачивает её полностью.

Всё начинается с правильно рассчитанной и составленной сметы — это основное требование для получения компенсации. Как её правильно считать, написано в Методике Минстроя РФ.

Во вторую очередь, в договоре между подрядчиком на УСН и заказчиком на ОСНО также должна быть предусмотрена компенсация налога.

Важно: по статье 709 ГК РФ оплата материалов, сырья и работ с добавочной стоимостью лежит на подрядчике и закладывается в стоимость договора.

Как правильно и неправильно отражать НДС в смете

Для получения компенсации нужно правильно составить сметный расчёт — первичный документ, который составляют до договора. В нём подробно расписывают:

стадии работ;

траты;

сумму компенсации НДС.

Есть несколько важных моментов:

В смете указывают все ресурсы, которые понадобятся для работы. Расходы группируют: сколько ушло на разные типы работ, траты на топливо, материалы, аренду техники, ремонт оборудования и так далее.

Суммы указывают без НДС, а налог отражают отдельной строкой в разделе «Лимиты и налоги» или «Затраты на компенсацию НДС при УСН» — это сумма, по которой будут учитываться в общих расходах издержки подрядчика.

Если суммы компенсации не будет или она будет неверной, пострадают обе стороны. Заказчик не сможет вычесть НДС, а подрядчик не получит компенсацию.

Какие могут быть ошибки по отражению НДС в смете

Есть три ситуации, в которых НДС часто отражают в сметном расчёте неправильно:

Если НДС указан как расходы по УСН, то подрядчик не сможет получить компенсацию.

Если в смете указаны суммы с учётом НДС, это приведёт к тому, что налог будет уплачен дважды. Первый раз — подрядчиком при покупке материалов, второй — заказчиком в бюджет.

Если НДС вообще не указан, компенсацию получить невозможно.

Формула для расчёта компенсации НДС при УСН

Для подсчёта суммы есть специальная формула:

МАТ + (ЭМ − ЗПМ) + НР × 0,1712 + СП × 0,15 + ОБ × 0,20

Если подрядчик на УСН платит НДС по пониженной ставке (5% или 7%), то он должен начислить этот налог дополнительно к компенсации, указанной в смете.

Заказчик не может вычесть эту сумму из стоимости выполненных работ или уменьшить размер компенсации НДС, которую подрядчик рассчитает по своей ставке.

В накладные расходы можно также включать затраты на канцтовары и другие издержки, которые связаны с работой компании.

Понижающие коэффициенты для НР и СП всегда одни и те же — они не зависят от того, какие конкретно работы выполняет подрядчик.

Пример. Компания заключила договор на ремонт офиса. Чтобы выполнить работы, она потратила:

— на закупку стройматериалов — 150 тысяч рублей, включая НДС 20% — 25 тысяч рублей;

— на аренду строительной техники — 50 тыс. рублей, из которых на зарплату машинистов ушло 15 тысяч рублей;

— на канцелярию — 10 тысяч рублей;

— сметная прибыль компании составила 20 тысяч рублей;

— на техобслуживание машин и топливо — 30 тысяч рублей.

Формула расчёта НДС для компенсации:НДС = (МАТ +( ЭМ − ЗПМ) + НР× 0.1712 + СП × 0.15 + ОБ) × 0.20 НДС = (МАТ + (ЭМ − ЗПМ) + НР × 0.1712 + СП × 0.15 + ОБ) × 0.20

Подставим значения:

МАТ = 150000МАТ = 150000ЭМ − ЗПМ = 50000 − 15000 = 35000

ЭМ − ЗПМ = 50000 − 15000 = 35000

НР = 10000НР = 10000

СП = 20000СП = 20000ОБ = 30000

ОБ = 30000

Считаем:

Накладные расходы с коэффициентом:НР × 0.1712 = 10000 × 0.1712 = 1712НР × 0.1712 = 10000 × 0.1712 = 1712

Сметную прибыль с коэффициентом:СП × 0.15 = 20000 × 0.15 = 3000СП × 0.15 = 20000 × 0.15 = 3000

Суммируем: МАТ + (ЭМ − ЗПМ) + (НР × 0.1712) + (СП × 0.15) + ОБ = 150000 + 35000 + 1712 + 3000 + 30000 = 219712МАТ + (ЭМ − ЗПМ) + (НР × 0.1712) + (СП × 0.15) + ОБ = 150000 + 35000 + 1712 + 3000 + 30000 = 219712

Считаем налог: НДС = 219712 × 0.20 = 43942.4 руб.НДС = 219712 × 0.20 = 43942.4 руб.

В итоге в смету вошли:

— стоимость материалов без НДС — 125 тысяч рублей;

— затраты на компенсацию НДС — 43 942.4 рубля.

Порядок расчёта суммы возмещения

Давайте рассмотрим два важных вопроса.

Если подрядчик на УСН в 2025 году выбрал ставку НДС 5 или 7%, смогут ли его заказчики, которые платят НДС, получить вычет?

В 2025 году заказчики смогут воспользоваться вычетом НДС, если выполнят все условия. В обновлённой редакции главы 21 Налогового кодекса, которая вступила в силу 1 января 2025 года, нет ограничений на вычет НДС по счетам-фактурам от упрощенцев, где налог рассчитан по ставке 5 или 7%.

Выбор этих ставок влияет только на подрядчика — он теряет право на вычет входного НДС. У его заказчиков право остаётся.

Как учитывать НДС и компенсацию НДС в сметах и актах, если подрядчик на УСН выбрал ставку 5 или 7% с 1 января 2025 года?

Если подрядчик на УСН применяет ставку 5 или 7% либо освобождён от НДС, то права на вычет входного НДС у него нет. В таком случае входной НДС включают в общие затраты на выполнение работ.

Поэтому иногда упрощенцам, которые выполняют работы как подрядчики, выгоднее работать на ставке НДС 20%. Ведь тогда будет право вычитать входной НДС. Это особенно актуально, когда заказчики — компании, которые сами работают с НДС.

Учитываем компенсацию НДС у подрядчика и заказчика

Учёт компенсации НДС со стороны заказчика зависит от системы налогообложения подрядчика и типа расходов, к которому относятся его услуги. Например, если подрядчик строит здание, которое заказчик включит в основные средства, то учёт расходов выглядит так:

1. ОСНО:

Вся стоимость работ подрядчика включается в первоначальную стоимость здания. Затем эти расходы списываются через амортизацию.

2. УСН «Доходы»:

В этом случае затраты на работы подрядчика не учитываются, потому что налог платится только с доходов, без учёта расходов.

3. УСН «Доходы минус расходы»:

Стоимость работ закладывается в первоначальную стоимость здания. Эти расходы можно списать в том году, когда здание вводится в эксплуатацию.

Для подрядчиков на УСН налоговым законодательством не предусмотрено никаких особенностей по учёту компенсации налога. Её необходимо включать в доход в рамках оплаты по договору с заказчиком, учитывая кассовым методом. То есть на дату поступления денег подрядчику от заказчика.

Как заказчику на ОСНО учитывать возмещение НДС

Для заказчика на ОСНО порядок учёта компенсации зависит от типа расходов:

Если подрядчик выполняет работы по созданию основного объекта, то НДС включают в первоначальную стоимость объекта. Эти затраты учитываются через амортизацию. Если объект строится на продажу, то цена работ по договору включается в материальные расходы, которые позже списываются в зависимости от принятого метода учёта.

Документация для контрагента на ОСНО

Чтобы контрагент на ОСНО позже получил вычет по уплаченному упрощенцу НДС, должны быть соблюдены требования статей 171 и 172 НК. А именно:

Построенный объект должен полностью или частично использоваться в деятельности, облагаемой НДС. У заказчика должны быть правильно оформленные счета-фактуры от поставщиков и подрядчиков, а также все первичные документы: договоры, акты и накладные, которые подтверждают, что сделка действительно была.

Кому нужно заполнять декларацию по НДС на УСН

Налоговую декларацию нужно заполнять всем, кто заплатил НДС. Подавать её нужно в электронном виде в ИФНС до 25 числа месяца, следующего за окончанием отчётного квартала.

Нужно ли при УСН вести регистры налогового учёта по НДС

С 2025 года всем, кто платит НДС, нужно вести налоговые регистры. Это касается и упрощенцев. В зависимости от налоговой ставки есть два формата заполнения:

• При пониженных ставках 5 и 7% нельзя списывать входящий налог.

• При стандартных ставках 10 и 20% можно заявить вычет по входящим счетам-фактурам.