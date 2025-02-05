Компенсация НДС при УСН: как рассчитать, формула, порядок возмещения

С 1 января 2025 года ООО и ИП на УСН, чей годовой доход больше 60 миллионов рублей, должны платить НДС. При этом право на компенсацию НДС сохраняется. Она возможна при работе по договору строительного подряда с клиентом, который работает на ОСНО.
В этой статье расскажем, как организовать работу с заказчиком на ОСНО и какие документы нужно заполнять, чтобы иметь право на возмещение НДС.
Когда на УСН платят НДС
До 1 января 2025 года ИП и ООО на упрощёнке не платили налог на добавленную стоимость (НДС). Кроме этих случаев:
- деятельность связана с арендой и покупкой государственного или муниципального имущества;
- деятельность связана с ввозом товаров из-за границы;
- при работе по договору доверительного управления, простого или инвестиционного товарищества;
- при выставлении счетов-фактур, когда покупатель попросил выделить НДС.
В 2026 году предприниматели с доходом выше 10 млн ₽ могут стать плательщиками НДС. Госдума рассматривает законопроект от Минфина №1026190-8. Если его примут, нагрузка на ИП увеличится. Придётся работать с электронными счетами-фактурами, вести книги покупок и продаж и каждый квартал сдавать декларации по НДС.
1 января 2025 года ситуация изменилась — теперь упрощенцам нужно платить НДС. Исключение — ИП и ООО, доход которых за предыдущий год не превысил 60 миллионов рублей.
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Что такое компенсация НДС при УСН
Компенсацию НДС могут получить подрядчики на УСН, которые освобождены от уплаты налога или применяют пониженные ставки НДС. Но ради работы по договору строительного подряда с клиентом на ОСНО заплатили НДС по полной ставке.
Это работает так: подрядчик составляет смету для заказчика, чтобы он мог компенсировать ему уплаченный поставщикам НДС. Сам заказчик на ОСНО тоже может получить вычет НДС.
Когда и для чего нужно рассчитывать компенсацию НДС
Благодаря компенсации НДС упрощенцы могут работать с крупными контрагентами на ОСНО и не уходить в убыток из-за налога, который они заплатили поставщикам за материалы.
Давайте посмотрим, как такая ситуация может выглядеть на практике.
Учёт НДС при УСН
Сотрудничество между заказчиком и исполнителем нужно организовать в такой последовательности:
- Первым делом нужно определить объём работ и материалов и отразить их в смете.
- Согласовать смету и заключить между сторонами договор, который предусматривает компенсацию.
- После этого исполнитель приступает к работе по сметному расчёту.
- В конце заказчик принимает работу и оплачивает её полностью.
Всё начинается с правильно рассчитанной и составленной сметы — это основное требование для получения компенсации. Как её правильно считать, написано в Методике Минстроя РФ.
Во вторую очередь, в договоре между подрядчиком на УСН и заказчиком на ОСНО также должна быть предусмотрена компенсация налога.
Важно: по статье 709 ГК РФ оплата материалов, сырья и работ с добавочной стоимостью лежит на подрядчике и закладывается в стоимость договора.
Как правильно и неправильно отражать НДС в смете
Для получения компенсации нужно правильно составить сметный расчёт — первичный документ, который составляют до договора. В нём подробно расписывают:
- стадии работ;
- траты;
- сумму компенсации НДС.
Есть несколько важных моментов:
- В смете указывают все ресурсы, которые понадобятся для работы. Расходы группируют: сколько ушло на разные типы работ, траты на топливо, материалы, аренду техники, ремонт оборудования и так далее.
- Суммы указывают без НДС, а налог отражают отдельной строкой в разделе «Лимиты и налоги» или «Затраты на компенсацию НДС при УСН» — это сумма, по которой будут учитываться в общих расходах издержки подрядчика.
- Если суммы компенсации не будет или она будет неверной, пострадают обе стороны. Заказчик не сможет вычесть НДС, а подрядчик не получит компенсацию.
Какие могут быть ошибки по отражению НДС в смете
Есть три ситуации, в которых НДС часто отражают в сметном расчёте неправильно:
- Если НДС указан как расходы по УСН, то подрядчик не сможет получить компенсацию.
- Если в смете указаны суммы с учётом НДС, это приведёт к тому, что налог будет уплачен дважды. Первый раз — подрядчиком при покупке материалов, второй — заказчиком в бюджет.
- Если НДС вообще не указан, компенсацию получить невозможно.
Формула для расчёта компенсации НДС при УСН
Для подсчёта суммы есть специальная формула:
Если подрядчик на УСН платит НДС по пониженной ставке (5% или 7%), то он должен начислить этот налог дополнительно к компенсации, указанной в смете.
Заказчик не может вычесть эту сумму из стоимости выполненных работ или уменьшить размер компенсации НДС, которую подрядчик рассчитает по своей ставке.
В накладные расходы можно также включать затраты на канцтовары и другие издержки, которые связаны с работой компании.
Понижающие коэффициенты для НР и СП всегда одни и те же — они не зависят от того, какие конкретно работы выполняет подрядчик.
Пример. Компания заключила договор на ремонт офиса. Чтобы выполнить работы, она потратила:
— на закупку стройматериалов — 150 тысяч рублей, включая НДС 20% — 25 тысяч рублей;
— на аренду строительной техники — 50 тыс. рублей, из которых на зарплату машинистов ушло 15 тысяч рублей;
— на канцелярию — 10 тысяч рублей;
— сметная прибыль компании составила 20 тысяч рублей;
— на техобслуживание машин и топливо — 30 тысяч рублей.
Формула расчёта НДС для компенсации:НДС = (МАТ +( ЭМ − ЗПМ) + НР× 0.1712 + СП × 0.15 + ОБ) × 0.20 НДС = (МАТ + (ЭМ − ЗПМ) + НР × 0.1712 + СП × 0.15 + ОБ) × 0.20
Подставим значения:
МАТ = 150000МАТ = 150000ЭМ − ЗПМ = 50000 − 15000 = 35000
ЭМ − ЗПМ = 50000 − 15000 = 35000
НР = 10000НР = 10000
СП = 20000СП = 20000ОБ = 30000
ОБ = 30000
Считаем:
Накладные расходы с коэффициентом:НР × 0.1712 = 10000 × 0.1712 = 1712НР × 0.1712 = 10000 × 0.1712 = 1712
Сметную прибыль с коэффициентом:СП × 0.15 = 20000 × 0.15 = 3000СП × 0.15 = 20000 × 0.15 = 3000
Суммируем: МАТ + (ЭМ − ЗПМ) + (НР × 0.1712) + (СП × 0.15) + ОБ = 150000 + 35000 + 1712 + 3000 + 30000 = 219712МАТ + (ЭМ − ЗПМ) + (НР × 0.1712) + (СП × 0.15) + ОБ = 150000 + 35000 + 1712 + 3000 + 30000 = 219712
Считаем налог: НДС = 219712 × 0.20 = 43942.4 руб.НДС = 219712 × 0.20 = 43942.4 руб.
В итоге в смету вошли:
— стоимость материалов без НДС — 125 тысяч рублей;
— затраты на компенсацию НДС — 43 942.4 рубля.
Порядок расчёта суммы возмещения
Давайте рассмотрим два важных вопроса.
Если подрядчик на УСН в 2025 году выбрал ставку НДС 5 или 7%, смогут ли его заказчики, которые платят НДС, получить вычет?
В 2025 году заказчики смогут воспользоваться вычетом НДС, если выполнят все условия. В обновлённой редакции главы 21 Налогового кодекса, которая вступила в силу 1 января 2025 года, нет ограничений на вычет НДС по счетам-фактурам от упрощенцев, где налог рассчитан по ставке 5 или 7%.
Выбор этих ставок влияет только на подрядчика — он теряет право на вычет входного НДС. У его заказчиков право остаётся.
Как учитывать НДС и компенсацию НДС в сметах и актах, если подрядчик на УСН выбрал ставку 5 или 7% с 1 января 2025 года?
Если подрядчик на УСН применяет ставку 5 или 7% либо освобождён от НДС, то права на вычет входного НДС у него нет. В таком случае входной НДС включают в общие затраты на выполнение работ.
Поэтому иногда упрощенцам, которые выполняют работы как подрядчики, выгоднее работать на ставке НДС 20%. Ведь тогда будет право вычитать входной НДС. Это особенно актуально, когда заказчики — компании, которые сами работают с НДС.
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Учитываем компенсацию НДС у подрядчика и заказчика
Учёт компенсации НДС со стороны заказчика зависит от системы налогообложения подрядчика и типа расходов, к которому относятся его услуги. Например, если подрядчик строит здание, которое заказчик включит в основные средства, то учёт расходов выглядит так:
1. ОСНО:
Вся стоимость работ подрядчика включается в первоначальную стоимость здания. Затем эти расходы списываются через амортизацию.
2. УСН «Доходы»:
В этом случае затраты на работы подрядчика не учитываются, потому что налог платится только с доходов, без учёта расходов.
3. УСН «Доходы минус расходы»:
Стоимость работ закладывается в первоначальную стоимость здания. Эти расходы можно списать в том году, когда здание вводится в эксплуатацию.
Для подрядчиков на УСН налоговым законодательством не предусмотрено никаких особенностей по учёту компенсации налога. Её необходимо включать в доход в рамках оплаты по договору с заказчиком, учитывая кассовым методом. То есть на дату поступления денег подрядчику от заказчика.
Как заказчику на ОСНО учитывать возмещение НДС
Для заказчика на ОСНО порядок учёта компенсации зависит от типа расходов:
- Если подрядчик выполняет работы по созданию основного объекта, то НДС включают в первоначальную стоимость объекта. Эти затраты учитываются через амортизацию.
- Если объект строится на продажу, то цена работ по договору включается в материальные расходы, которые позже списываются в зависимости от принятого метода учёта.
Документация для контрагента на ОСНО
Чтобы контрагент на ОСНО позже получил вычет по уплаченному упрощенцу НДС, должны быть соблюдены требования статей 171 и 172 НК. А именно:
- Построенный объект должен полностью или частично использоваться в деятельности, облагаемой НДС.
- У заказчика должны быть правильно оформленные счета-фактуры от поставщиков и подрядчиков, а также все первичные документы: договоры, акты и накладные, которые подтверждают, что сделка действительно была.
Кому нужно заполнять декларацию по НДС на УСН
Налоговую декларацию нужно заполнять всем, кто заплатил НДС. Подавать её нужно в электронном виде в ИФНС до 25 числа месяца, следующего за окончанием отчётного квартала.
Нужно ли при УСН вести регистры налогового учёта по НДС
С 2025 года всем, кто платит НДС, нужно вести налоговые регистры. Это касается и упрощенцев. В зависимости от налоговой ставки есть два формата заполнения:
• При пониженных ставках 5 и 7% нельзя списывать входящий налог.
• При стандартных ставках 10 и 20% можно заявить вычет по входящим счетам-фактурам.
Так что с 2025 года книгу продаж придётся заполнять всем упрощенцам, которые рассчитывают налоги к уплате. А книгу покупок будут вести только те, кто выберет стандартные ставки (10 или 20%). Так что для тех, кто рассчитывает на вычет налога, наличие книги продаж и покупок — обязательное условие.