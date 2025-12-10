С 1 июля 2026 года вводится единое уведомление по УСН

Тем, кто планирует отказаться от УСН в 2026 году, рекомендуется подготовиться заранее. Для этого необходимо выбрать новую систему налогообложения и оформить действующее уведомление 26.2-3 КНД 1150002 — в бумажном виде или через онлайн-сервисы. При заполнении нужно внимательно проверить данные и указать 2026 год.