С 1 июля 2026 года вводится единое уведомление по УСН

ФНС России с 1 июля 2026 года вводит единое уведомление по УСН. Новый бланк КНД 1154004 заменит сразу пять действующих форм:
- Раздел 1 «Переход на применение УСН» (замена бланка 26.2-1).
- Раздел 2 «Изменение объекта налогообложения по УСН» (соответствует форме 26.2-6).
- Раздел 3 «Отказ от применения УСН» (аналог формы 26.2-3).
- Раздел 4 «Прекращение деятельности, в отношении которой применялась УСН» (соответствует форме 26.2-8).
- Раздел 5 «Утрата права на применение УСН» (соответствует форме 26.2-2).
Предполагается, что переход на унифицированный документ сократит количество ошибок и упростит взаимодействие предпринимателей с налоговыми органами.
Тем, кто планирует отказаться от УСН в 2026 году, рекомендуется подготовиться заранее. Для этого необходимо выбрать новую систему налогообложения и оформить действующее уведомление 26.2-3 КНД 1150002 — в бумажном виде или через онлайн-сервисы. При заполнении нужно внимательно проверить данные и указать 2026 год.
Уведомление следует направить в налоговую до 15 января 2026 года.