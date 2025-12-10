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Бухгалтерия
Бухгалтерия

С 1 июля 2026 года вводится единое уведомление по УСН

Налоговые правила продолжают меняться, и 2026 год готовит бизнесу очередной пакет обновлений. Среди них новый подход к уведомлениям по УСН.

10.12.2025
3563
3563

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Автор

ФНС России с 1 июля 2026 года вводит единое уведомление по УСН. Новый бланк КНД 1154004 заменит сразу пять действующих форм: 

  • Раздел 1 «Переход на применение УСН» (замена бланка 26.2-1).
  • Раздел 2 «Изменение объекта налогообложения по УСН» (соответствует форме 26.2-6).
  • Раздел 3 «Отказ от применения УСН» (аналог формы 26.2-3).
  • Раздел 4 «Прекращение деятельности, в отношении которой применялась УСН» (соответствует форме 26.2-8).
  • Раздел 5 «Утрата права на применение УСН» (соответствует форме 26.2-2).

Предполагается, что переход на унифицированный документ сократит количество ошибок и упростит взаимодействие предпринимателей с налоговыми органами.

Тем, кто планирует отказаться от УСН в 2026 году, рекомендуется подготовиться заранее. Для этого необходимо выбрать новую систему налогообложения и оформить действующее уведомление 26.2-3 КНД 1150002 — в бумажном виде или через онлайн-сервисы. При заполнении нужно внимательно проверить данные и указать 2026 год. 

Уведомление следует направить в налоговую до 15 января 2026 года.

Что ещё важно в 2026 году

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