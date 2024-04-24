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АУСН
АУСН

Что такое АУСН

АУСН — налоговый режим, который работает за вас: без деклараций, сложного учёта и бумажной рутины. Разбираемся, как он упрощает жизнь бизнесу и кто может на него перейти.  

19.03.2025
16 632
16 632

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Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

АУСН проще с Точка Банк

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Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

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В этой статье расскажем, в чём особенности нового налогового режима, кому он подходит, какие на нём объекты налогообложения и ставки. Разберёмся, как считать и платить налог на АУСН, какую отчётность надо сдавать и чего нельзя делать на автоматической упрощёнке. 

В чём особенность АУСН 

АУСН — специальный налоговый режим. Он расшифровывается так: автоматизированная упрощенная система налогообложения. АУСН отличается от УСН тем, что на обычной упрощёнке предприниматель должен сам рассчитывать налоги, а на автоматической этим занимается ФНС. Но это не единственное преимущество спецрежима. 

Какие ещё плюсы есть у АУСН?

Освобождение от уплаты обязательных страховых взносов. Налогоплательщики освобождаются от уплаты медицинских и пенсионных взносов, а также — взносов на случай больничного, беременности или родов. Однако, если у предпринимателя есть работники, надо платить взнос на травматизм.При этом, и сам предприниматель, и его сотрудники сохраняют право на получение пенсии: пенсионные баллы будут начисляться, а стаж — идти. Социальные гарантии будут финансироваться из бюджета. 

Минимум отчётности. Предпринимателю не надо сдавать налоговую декларацию и отчётность за сотрудников в налоговую. Также предприниматели на АУСН освобождаются от сдачи нового отчёта - персонифицированных сведений о физлицах.

В некоторых случаях отчитаться всё-таки нужно. Это касается:

  • декларации по НДС, если предприниматель был налоговым агентом или выставлял счёт фактуру с налогом на добавленную стоимость;
  • декларации по налогу на прибыль, если предприниматель был налоговым агентом или выплачивал дивиденды.

Если в компании есть сотрудники, также надо предоставить:

  • информацию о трудовой деятельности по форме ЕФС-1, подраздел 1.1.
  • информацию о страховом стаже по форме ЕФС-1, подраздел 1.2.

Освобождение от уплаты некоторых налогов. Перечень налогов, которые не надо платить на новом режиме, зависит от статуса предпринимателя.

ИП освобождаются от: 

  • уплаты налога на добавочную стоимость (за исключением импортного или агентского);
  • уплаты НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности (за исключением доходов по ипотечным ценным бумагам, от дивидендов и выигрышей);
  • уплаты налога на имущество физлиц, которое используется для бизнеса. 

ООО освобождаются от: 

  • уплаты налога на добавочную стоимость (за исключением импортного или агентского);
  • налога на прибыль (по стандартной ставке);
  • налога на имущество ООО. Есть исключение - имущество, по которому кадастровая стоимость выступает налоговой базой.

С учётом такого количества преимуществ АУСН становится выгодным налоговым режимом. 

Кто может применять АУСН 

АУСН первоначально запускался как экспериментальный налоговый режим в четырёх регионах (Москва, Московская область, Калужская область и Татарстан), но теперь доступен для всех регионов России. Эксперимент начался 1 июля 2022 года и закончится 31 декабря 2027 года. 

Для работы на АУСН предприниматель должен отвечать следующим требованиям:

  • Доходы бизнеса за год должны быть до 60 миллионов рублей.
  • Объём основных средств должен быть до 150 миллионов рублей. 
  • Среднесписочная численность работников за период не должна превышать 5 человек. Все они должны быть резидентами РФ и получать зарплату на банковскую карту. 
  • Расчётный счёт предпринимателя должен быть открыт в банке из «Перечня уполномоченных кредитных организаций». ООО «Банк Точка» состоит в этом списке, поэтому предприниматели на АвтоУСН могут открывать в нём счета. 
  • У компании нет филиалов или обособленных подразделений.
  • Компания не использует другие налоговые режимы. 

В законе есть список сфер бизнеса, для которых нельзя применять АУСН. Среди них банки, ломбарды, инвестиционные фонды, иностранные организации, микрофинансовые организации. 

С 2025 года режим доступен при осуществлении деятельности по агентским договорам доверителям, комитентам или принципалам (например, продавцам на маркетплейсе). При этом по-прежнему турагенты, агрегаторы такси и все, кто в договоре является агентом или комиссионером не могут применять АУСН.

Если ваш бизнес подходит под критерии АУСН, вы можете перейти на эту систему налогообложения. Для работы на АУСН понадобится расчётный счёт в одном из уполномоченных банков. ООО «Банк Точка» — один из них, поэтому, если вам нужен расчётный счёт, оставьте заявку на его открытие.

Объект налогообложения и ставка налога

АвтоУСН во многом похож на УСН: несколько налогов заменяются одним, и предприниматель сам может выбрать объект налогообложения. Выбранный объект сохраняется на протяжение всего календарного года, но если сообщить о намерении сменить объект до 31 декабря текущего года, в следующем году он изменится.

Какие объекты налогообложения есть на АУСН:

  • «Доходы». Ставка — 8%
  • «Доходы минус расходы». Ставка — 20%. Здесь предусмотрен и минимальный налог 3%. Его уплачивают, если рассчитанный налог оказался меньше минимального. 
Пример
ИП на «Доходы минус расходы» заработал за месяц 1 000 000 рублей. При этом, на расходы ушло 900 000 рублей. Рассчитаем сумму налога при ставке 20%. 
1 000 000 - 900 000 = 100 000 100 000 х 20% = 20 000 
Проверим, какой должен быть минимальный налог в такой ситуации. Для этого сумму выручки умножим на минимальную ставку. 
1 000 000 х 3% = 30 000 рублей.
Именно эту сумму минимально должен уплатить предприниматель. Соответственно, в этой ситуации он платит не 20 000, а 30 000 рублей.

На АУСН ставка по объектам «Доходы» и «Доходы минус расходы» выше, чем на УСН. На УСН она составляет 6% и 15% соответственно. 

Отличия УСН и АУСН

АвтоУСН похож на УСН больше, чем на любой другой режим налогообложения. Но у них есть принципиальные различия. Рассмотрим их. 

  • Количество сотрудников. У ИП или ООО на УСН может работать до 130 сотрудников, а на АУСН — среднесписочная численность должна быть не больше 5. 
  • Доход. Предприниматель на упрощёнке может зарабатывать до 265,8 миллионов рублей в год. Применять АУСН можно только с доходом до 60 миллионов рублей в год. 
  • Налоговая ставка. Объекты налогообложения на обоих режимах одинаковые — «Доходы» и «Доходы минус расходы». Но ставки различаются: на УСН — 6% и 15%, а на АУСН — 8% и 20% соответственно. Ставки по УСН могут снижаться в зависимости от региона. 
  • Страховые взносы. На УСН надо платить взносы на пенсионное и медицинское страхование, а также — на случай временной нетрудоспособности и материнства. На АвтоУСН взносы не платят. 
  • Налоговый период. На УСН — календарный год, на АУСН — календарный месяц. 
  • Частота уплаты налогов. На УСН — 4 раза в год (3 авансовых платежа и налог за год), на АУСН — каждый месяц.
  • Отчётность. На УСН предусмотрена подача налоговой декларации, а на АУСН декларация не подается.

Как считать налоги

Одно из главных преимуществ АУСН - ФНС сама рассчитывает налоги. 

Информацию о финансовых операциях налоговая может получать несколькими способами: через онлайн-кассу, от банка и из личного кабинета плательщика в случае, если операция по какой-то причине не прошла через кассу и банк. 

До 7-го числа ФНС собирает сведения о финансовых операциях за предыдущий месяц. Банк отправляет данные сам, а предприниматель может подтвердить правильность разметки операций по категориям. Налоговая высылает информацию о сумме налога к уплате до 15-го числа следующего месяца. Уплатить налог надо до 25-го числа следующего месяца. 

Например, данные о сумме налога за март, ФНС пришлёт до 15 апреля. А уплатить сумму надо будет до 25 апреля.

В 2025 году деньги поступают на Единый Налоговый Счёт. Уже с него налоговая списывает суммы на разные налоги и взносы. 

Работайте на АУСН без лишних забот.
Откройте расчётный счёт и пользуйтесь всеми преимуществами режима: налоги считаются автоматически, а отчётность сведена к минимуму.

Какие проверки бывают на АУСН в 2025 году

Для предпринимателей, которые работают на автоматизированной упрощенке, не проводят выездные налоговые проверки. Однако, камеральные проверки останутся. Они проводятся раз в год, в течение трёх месяцев. Их проводят автоматически — на основе документов, например, налоговой декларации и других данных, которые предоставлены в ФНС. 

По результатам камеральной проверки налоговая может убедиться, что все расчёты верны, а предоставленная информация — достоверна. Камеральную проверку проводят, начиная с 1 февраля, за весь предыдущий год, в течение которого предприниматель работал на АУСН. 

Важно: пока идёт камеральная проверка, ликвидировать ООО нельзя. Для ИП таких ограничений нет.

Может ли предприниматель утратить право на АУСН

У ИП и ООО есть право на применение АУСН до тех пор, пока бизнес попадает под требования. В частности, по доходу, количеству сотрудников, объёму основных средств. 

Если хотя бы одно из этих условий не удалось соблюсти, предприниматель утрачивает право работать на АУСН. Сообщить об этом в ФНС он должен сам — до 15-го числа следующего месяца. Право на АУСН исчезает с начала календарного месяца, в котором произошли изменения. То есть, если ООО открыл филиал 10 марта, то он утратил право на АУСН с 1 марта. А сообщить об этом в налоговую должен до 15 апреля. 

Автоматически предприниматель переходит на ОСНО, но для ИП это обычно невыгодно. Поэтому можно перейти на УСН или ЕСХН: достаточно написать об этом в налоговую. Отправить уведомление можно одновременно с уведомлением об утрате права на применение АУСН. Или в течение 30 дней со дня получения уведомления от налоговой об утрате права на применение АУСН.

Если у вас есть счёт в Точке и ваш бизнес подходит под АУСН, подайте заявку через интернет-банк Точки или личный кабинет ФНС — и ждите подтверждения.

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Как перейти на АУСН в 2025 году

Если ваш бизнес подходит под критерии для работы на АУСН, можно перейти на этот налоговый режим. Порядок перехода для новых предпринимателей и действующих ИП и ООО различается. 

Новый бизнес

Если вы только собираетесь регистрировать ИП или ООО, то для начала вам нужно встать на учёт в налоговой. В течение 30 дней после постановки на учёт нужно подать уведомление о переходе на АУСН. Это можно сделать в личном кабинете или через банк. Для применения АУСН расчётный счёт должен быть открыт именно в уполномоченном банке, например, в Точке. 

Действующий бизнес

С 1 января 2025 года налогоплательщики, применяющие УСН или НПД, могут перейти на АУСН с 1-го числа любого месяца года. С ОСНО, как и раньше, перейти можно только со следующего года (для этого нужно уведомить налоговую до 31 декабря текущего года).

Важно: после того, как предприниматель переходит на АУСН, он не может сменить его на новый режим в течение года. 

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Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

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