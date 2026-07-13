Топливный кризис добрался до госзакупок: в регионах России срываются тендеры на бензин

По данным «Известий», из-за дефицита и резкого роста цен на бензин в регионах начали срываться госзакупки. Исполнять такие контракты невыгодно по нескольким причинам.

Что происходит на торгах

Поставщики всё чаще не приходят на торги. Например, самарский областной медцентр «Династия» хотел купить 8 500 литров АИ-92 на 580 000 ₽, но не получил ни одной заявки. Гатчинский реабилитационный центр «Дарина» в Ленинградской области остался без поставщика на 28 000 литров АИ-95.

Проблема касается не только небольших контрактов, но и закупок на миллионы рублей. Например, в Тамбове сорвался тендер для автобазы городской администрации на 2 млн ₽. А во Владимирской области несостоявшимися признали торги компании «Горэлектросеть» на 2,2 млн ₽.

Причина: фиксированная цена

Исполнять контракты становится невыгодно, потому что пока заказчик готовит документы и оформляет закупку, цены на бензин растут. Поставщик оказывается в ситуации, когда он должен поставить топливо по цене, которая сейчас не актуальна.

Бизнесу проще продавать топливо в розницу или коммерческим клиентам, где сделка заключается быстро и цены можно менять в зависимости от ситуации на рынке.

На ЕИС всё больше несостоявшихся закупок

Причина: ускорение роста цен

По данным Росстата, за июнь потребительские цены на бензин выросли почти на 7%, на дизель — на 7,1%. С декабря 2025 года бензин подорожал уже на 19,9%.

В таких условиях фиксированная цена госконтракта, заложенная неделями ранее, перестаёт соответствовать реальным затратам поставщика.

Итог: заказчики вынуждены перезапускать торги

Как итог всего выше сказанного, госучреждения остаются без топлива, а заключение договора затягивается. Тендеры объявляют повторно, поднимая начальную цену — из-за чего растут бюджетные расходы.

Пока некоторых госзаказчиков спасают резервы и приоритетные поставки — это актуально, например, для станций скорой помощи. Но чем дольше поставщики будут избегать тендеров на поставку топлива, тем дороже для госзаказчиков будет каждый литр. Но в Правительстве уже обсуждают меры по обеспечению страны топливом и удержанию цен.

Совет: что делать поставщикам

Госконтракты на топливо влекут высокие риски для поставщиков. Участие в таких закупках требует аккуратного расчёта: важно закладывать в цену страховочный запас на случай скачков цен, внимательно смотреть на сроки договора и оценивать логистику.

Арина Рябышкина Эксперт по тендерам

В текущей ситуации стоит выбирать тендеры на небольшие поставки с короткими сроками — так вероятность получить убыточный контракт ниже. Также можно участвовать в перезапущенных торгах — в них заказчики поднимают цену поставки (НМЦК). Но перед участием стоит оценить динамику цен на бирже за последние недели и заложить в оферту запас минимум 10–15%.