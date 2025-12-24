Закупка с полки по 44-ФЗ: что это такое и как заказчику и поставщику работать с электронными закупками

Получить госконтракт можно разными способами. Чаще всего поставщик заходит на электронную площадку, смотрит, какие сейчас есть закупки, и откликается на подходящую.

Но бывает и так, что поставщик первым публикует своё предложение и рассказывает, какой товар и по какой цене он может поставить. Если заказчику понравится это предложение, то он сформирует под него свою заявку. Это называется закупкой с полки.

Коротко После этого оператор ищет до пяти подходящих товаров — из них выбирают самое дешёвое предложение. То есть победителем не обязательно будет тот же поставщик, чьё предложение понравилось заказчику изначально. Закупки с полки проходят по такой схеме: заказчик знакомится с предложениями поставщиков, выбирает понравившееся и формирует под него своё извещение.

Когда можно сделать закупку по предварительному предложению

В некоторых случаях закон о госзакупках позволяет заказчикам не проводить торги, чтобы закупить товар. Например, когда соблюдаются все условия ниже:

Предмет контракта — это поставка товара или программного обеспечения.

Сумма контракта — до 5 млн ₽.

Контракт заключается электронно на торговой площадке.

Годовой объём закупок таким способом у заказчика — до 100 млн ₽.

Товар включён в каталог товаров, работ и услуг (КТРУ).

В этом случае заказчик может выбрать товар среди предварительных предложений, которые поставщики заранее опубликовали в электронных магазинах. Или, как ещё говорят, положили их на полку.

Как провести закупку с полки, описывает часть 12 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ.

Алгоритм размещения предварительного предложения

Первые шаги в закупках с полки выполняет поставщик. Ему нужно разместить на торговой площадке (ЭТП) своё предложение и рассказать, какой товар, в каком количестве и в какие сроки он готов поставить.

Есть много ЭТП, но поставщику не обязательно заводить одно и то же предложение на всех площадках. Он может выбрать один ресурс, с которым работает чаще всего. Потому что все предложения с разных торговых площадок собираются в Единой информационной системе. То есть заказчик увидит их в своём личном кабинете, когда захочет купить товар.

Как заполнить карточку предложения

У каждой торговой площадки есть свои правила, как заполнить карточку предложения, и даже пошаговые инструкции со скриншотами. Но некоторые правила похожи у всех, например:

В карточке поставщик указывает, для каких регионов актуально предложение и как долго оно действует.

В карточке поставщик подтверждает, что он соответствует требованиям госзакупок. Например, галочками отмечает все условия в самой системе или подгружает готовый документ с компьютера, который послужит доказательством.

Изменить предложение можно, но не задним числом. Изменения вступают в силу только с даты добавления.

После того как информация о закупке опубликована, изменить цену нельзя, так как контракт уже сформирован.

Правки возможны только через процедуру изменения контракта по строгим основаниям, предусмотренным статьёй 95 Федерального закона №44‑ФЗ. Например, из‑за изменения количественного объёма товара по соглашению сторон.

Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Банк

Требования к описанию закупаемого объекта

Поставщик должен описать в карточке предложения те позиции, которые он будет продавать. Нужно указать:

Как называется товар и какие у него характеристики.

Есть ли товарный знак.

В какой стране товар произвели.

В чём он измеряется и сколько стоит одна единица.

Сколько единиц товара участник сможет поставить и в какой срок.

Алгоритм проведения закупки с полки

Когда поставщик завёл предложение, его товар становится доступен заказчикам. Но они не могут напрямую связаться с поставщиком и заключить контракт. Для закупок с полки в 44-ФЗ разработана отдельная процедура. Расскажем о ней дальше.

Действия заказчика при выборе предложения

Чтобы получить товар, заказчик должен сформировать извещение в Единой информационной системе. В поле «Особые позиции плана‑графика» он обязательно отмечает, что будет делать закупку по части 12 статьи 94 №44‑ФЗ.

Также ему нужно указать наименование товара и его характеристики. Эти параметры должны быть заполнены так же, как они выглядят в предварительном предложении поставщика, иначе система не найдёт подходящий товар.

Последним шагом заказчик добавляет к извещению проект контракта и обосновывает цену.

Действия оператора ЭТП

Далее оператор электронной торговой площадки за час должен:

Найти для заказчика от одного до пяти подходящих предварительных предложений с наименьшими ценами.

Ранжировать их по возрастанию цены.

Направить заказчику.

Заблокировать нужное количество товара в предложении поставщика.

Если оператор не смог найти ни одной заявки, которая подошла бы под условия извещения, он уведомляет об этом заказчика.

Определение поставщика

Далее заказчику даётся один рабочий день, чтобы:

Проверить, что все участники, которых выбрал оператор, соответствуют требованиям.

Присвоить порядковый номер каждой заявке. Первой должна быть заявка с наименьшей ценой.

Сформировать протокол подведения итогов.

Протокол нужно отправить оператору электронной торговой площадки. А тот, в свою очередь, выложит его в Единой информационной системе.

Заключение контракта

Контракт отдают поставщику, который оказался первым в рейтинге. Когда победитель закупки известен, остаётся получить от него обеспечение и заключить сделку.

Сроки заключения контракта

При закупке с полки сроки подписания контракта короче, чем по стандартным процедурам.

Действие Срок Заказчик выкладывает проект контракта в ЕИС и на электронную площадку Один рабочий день после размещения протокола Поставщик подписывает контракт электронной подписью и предоставляет обеспечение. Составить протокол разногласий нельзя Один рабочий день после размещения контракта заказчиком Заказчик подписывает контракт электронной подписью Один рабочий день после подписания поставщиком

Обеспечение исполнения контракта

Нужно ли обеспечивать контракт при закупках с полки, решает заказчик. Если обеспечение предусмотрено, поставщик будет должен внести деньги на спецсчёт или предоставить банковскую гарантию до подписания контракта, то есть на это ему даётся два дня.

Возможность внесения изменений в контракт

Когда контракт заключён, внести изменения можно только в несущественные условия. То есть те, которые не меняют сути сделки. Например, можно изменить банковские реквизиты или адреса сторон.

Существенные условия, например сроки, сумму, предмет контракта или исполнителя менять нельзя. Есть всего несколько случаев, когда это допустимо. Например, если у заказчика сократилось финансирование, то он может отказаться от части товара. А если компания-поставщик реорганизовалась, то исполнителя можно заменить на правопреемника.

Все такие случаи перечислены в статье 95 Федерального закона №44-ФЗ.

В чём плюсы и минусы закупок с полки

Преимущества закупки по части 12 статьи 93 №44-ФЗ

Для заказчика Для поставщика ✔️ Скорость — закупка проводится без конкурсов и аукционов, заключить контракт с поставщиком можно за четыре дня ✔️ Дополнительный канал продаж — предварительное предложение помогает поставщику заявить о себе и показать товар заказчикам ✔️ Минимум документов — заказчик не разрабатывает громоздкую аукционную документацию. Нужно подготовить только извещение с проектом контракта и обоснованием цены ✔️ Экономия времени — поставщику не приходится постоянно мониторить тендеры, достаточно завести предложение и ждать контрактов

Недостатки закупки по части 12 статьи 93 №44-ФЗ