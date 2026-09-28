Закупки и тендеры
Всего 72 статьи
25 СЕНТЯБРЯ 2026
98
Валентина Неупокоева
Мария Хомутинникова
Закупка строительных работ по 44-ФЗ: как заключают контракт на строительство объекта
22 СЕНТЯБРЯ 2026
96
Валентина Неупокоева
Мария Хомутинникова
Добросовестность по 44-ФЗ: как подтвердить и снизить обеспечение контракта
12 АВГУСТА 2026
478
Светлана Ефремова
Арина Рябышкина
Открытый конкурс в электронной форме по 44-ФЗ: порядок проведения и сроки
5 АВГУСТА 2026
579
Арина Рябышкина
Альбина Егорова
Топливный кризис в госзакупках: с 7 августа правительство смягчает требования к расчёту цен на бензин
13 ИЮЛЯ 2026
83
Арина Рябышкина
Альбина Егорова
Топливный кризис добрался до госзакупок: в регионах России срываются тендеры на бензин
9 ИЮЛЯ 2026
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Арина Рябышкина
Альбина Егорова
Новые правила нацрежима: что меняется в госзакупках с июля 2026 года
7 ИЮЛЯ 2026
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Редакция Блога Точка Банк
МЧД в ЕИС: как оформить машиночитаемую доверенность для закупок
6 ИЮЛЯ 2026
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Арина Рябышкина
Валентина Неупокоева
Как участвовать в тендерах на грузоперевозки и выигрывать их