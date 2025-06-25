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Декларация соответствия

Расскажем, что такое декларация соответствия, чем она отличается от сертификата, как её получить и каких ошибок следует избегать при оформлении.

25.06.2025
13 246
13 246

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В России и ЕЭАС можно продавать только качественные и безопасные товары. Чтобы доказать, что продукция соответствует этим критериям, на неё нужно получить декларацию соответствия.

Что такое декларация соответствия и зачем она нужна

Декларация соответствия — документ, который подтверждает безопасность и качество товара. Его оформляют при ввозе продукции на территорию России или при её производстве на территории ЕАЭС. Так государство защищает потребителя от опасных и некачественных товаров. Декларацию соответствия обязательно оформляют на товары из списка, установленного Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. № 2425.

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Виды деклараций  соответствия

Декларация о соответствии ГОСТ Р

Декларация о соответствии ГОСТ Р подтверждает, что продукция подходит под отечественные стандарты из ПП РФ от 23 декабря 2021 г. № 2425. Такой товар можно продавать только на территории России. Продукция, получившая декларацию, получает знак обращения «СТР», который заменил ГОСТ Р.

Кроме ПП РФ от 23 декабря 2021 г. № 2425, декларирование продукции о соответствии ГОСТ Р регламентируется Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 27.05. 2021 №1934  и Постановлением Правительства от 24.07.2021 № 1265 .

Декларация соответствия Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС)

Документ позволяет реализовывать товары во всех странах ЕАЭС, поскольку подтверждает их соответствие стандартам. Декларацию соответствия регламентирует Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293. В Евразийском Экономическом Союзе действует несколько десятков технических регламентов (ТР ТС), согласно которым нужно декларировать товар. Список есть на странице Росстандарта. Иногда продукция должна соответствовать нескольким ТР ТС.

ПРИМЕР
Компания изготавливает несколько видов сока. Чтобы продавать товар в странах ЕАЭС, производитель должен сертифицировать его по нескольким регламентам:«О безопасности пищевой продукции»;«Пищевая продукция в части её маркировки»;«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

Преимущества декларации соответствия

Компания, оформившая на свою продукцию декларацию соответствия:

  • может участвовать в госзакупках, в которых заказчики часто просят декларации;
  • может выйти на маркетплейсы. Часть интернет-площадок разрешают продавать товары только при наличии деклараций;
  • получает преимущество перед конкурентами. Покупатели больше доверяют бренду, который подтверждает безопасность и качество продукции документами.

Как получить декларацию соответствия

Собрать документы

Декларант должен предоставить документы для регистрации декларации. Среди них учредительные документы, заявление с указанием реквизитов заявителя, данные о товаре и т.п.

Выбрать схему декларирования

Схема декларирования — формат подтверждения безопасности товара. Выбор схемы зависит от типа товара, условий производства, заявителя.

Подготовить образец для испытаний

Декларант должен прислать тестовый образец на анализ. Это может быть единичный товар, партия или серия.

Обратиться в испытательную лабораторию

Заявитель заключает контракт с лабораторией, передаёт образец и документы.

Получить протокол испытаний

Срок исследований в лаборатории зависит от требований и видов испытаний товара. Если товар соответствует требованиям регламентов, то центр сертификации выдаёт протокол испытаний.

Зарегистрировать декларацию в Росаккредитации

Заявитель должен заполнить декларацию по установленной форме и загрузить её в сервис регистрации деклараций о соответствии. В течение трёх дней её зарегистрируют.  

Сроки действия и стоимость декларации соответствия

Декларация соответствия по техническим регламентам ЕАЭС действует от одного до пяти лет. Если декларацию оформлять в системе ГОСТ Р, то её максимальный срок составит три года. Более точный срок зависит от типа товара.

С 1 марта 2025 года первичная регистрация декларации стала платной. Заявитель должен заплатить 1 500 рублей. 

Производитель может обратиться за помощью в оформлении декларации в центр сертификации. За эту услугу придётся заплатить согласно действующим тарифам центра.  

Ответственность за отсутствие декларации

Если не предоставить обязательную декларацию соответствия, то можно получить штраф. Согласно ст. 14.43 КоАП РФ, за нарушение требований технического регламента он составляет до 300 000 руб. При повторном нарушении штраф увеличивается до 1 млн руб.

Если продавать товар без декларации соответствия, то правонарушение попадает под ст. 14.45 КоАП РФ. Размер штрафа для юридических лиц составляет от 100 000 до 300 000 рублей.

Продажа товара, который не соответствует образцам по качеству, грозит штрафом до 30 000 рублей для юридических лиц, согласно ст. 14.4 КоАП РФ.

Также таможенные органы России могут отказать в таможенном оформлении, конфисковать товар, а Роспотребнадзор приостановит его продажу.

Частые ошибки при декларировании и как их избежать

Основные ошибки при декларировании:

  • Заявитель неправильно выбрал схему декларирования. Чтобы избежать ошибки, нужно изучить все схемы декларирования, выбрать ту, которая подходит под товар. Чтобы убедиться в правильном выборе, можно проконсультироваться с центром сертификации.
  • В форме декларации есть ошибки. Документ могут не выдать из-за ошибки о производителе или в характеристике продукции. Нужно заполнять декларацию строго по форме и проверять её на ошибки перед подачей.
  • Нет протоколов испытаний, либо они недействительны. Нужно проводить испытания в аккредитованных лабораториях. Срок действия протокола должен быть актуальным, как и методики, по которым проводили испытания.
  • Заявитель не следит за изменениями в законе. Нормативные акты в сфере декларирования могут меняться. Правительство может ввести новый стандарт или требование. Нужно следить за всеми изменениями законодательства в этой области.
  • Неполный пакет документов. Перед подачей декларации нужно проверить пакет документов.
  • Заявитель указал неверный срок действия. Нужно определить, на какой срок оформляется документ. На это влияют схема декларирования и тип товара. Декларант должен обновлять документ, когда заканчивается его срок действия.

Как узнать подлинность декларации

Все зарегистрированные декларации соответствия есть в реестре Росаккредитации. Для поиска нужно указать номер документа или заполнить другие критерии. Рядом с действующими декларациями стоит зелёная галочка.

Вопросы по теме

В чём отличие сертификата от декларации соответствия?

Сертификат и декларация относятся к формам обязательного подтверждения соответствия. Но они отличаются:

  • ответственными лицами. За безопасность сертифицированной продукции отвечают производитель и орган сертификации. Ответственность за декларированную продукцию лежит только на производителе;

  • бланками. Для сертификата нужен специальный типографский документ с защитой от подделки. Для декларации подойдёт обычный лист формата А4;

  • испытаниями. Чтобы при испытаниях получить декларацию о соответствии, нужно придерживаться определённой схемы декларирования, самостоятельно доказать безопасность продукции. Для сертификации схем нет;

  • оформлением. Когда заявитель оформляет декларацию, то указывает нормативные акты, на которые опирался при выпуске продукции и оценке соответствия. При оформлении сертификата нужно обязательно указать определённые нормативы из Постановления Правительства РФ или техрегламента;

  • реестрами. Документы регистрируют в разных реестрах с разными регистрационными номерами.

Что важнее — декларация о соответствии или сертификат соответствия?

Оба документа имеют одинаковую юридическую силу.

Когда не нужно оформлять декларацию соответствия?

Оформлять декларацию не придётся:

  • при ввозе товара в режиме реимпорта;

  • при импорте образцов для исследований и выставок;

  • при ввозе составных или запасных частей для оборудования, которое ранее ввезли и задекларировали в ЕАЭС;

  • при импорте б/у оборудования со следами использования.

Где можно оформить декларацию соответствия на продукцию?

Производитель может оформить декларацию сам или обратиться за помощью в один из аккредитованных центров по сертификации. Регистрировать декларацию нужно самостоятельно в Росаккредитации.

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Что такое декларация соответствия и как её получить - банк Точка