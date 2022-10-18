Что такое таможенное оформление

Предприниматель, который возит товары через границу, должен подготовить документы и позаботиться о таможенном оформлении. Обычно таможенным оформлением занимается владелец товара, но в импорте и экспорте много тонкостей, поэтому часто предприниматели обращаются к профессиональным таможенным декларантам.

Чтобы ИП или директор ООО могли узнать главное о таможенном оформлении и решить, стоит ли заниматься им самостоятельно, мы собрали самую важную информацию. Расскажем о 5 главных этапах таможенного оформления, распространённых ошибках предпринимателей и необходимых платежах на таможне. А также дадим советы по правильному ввозу товаров в Россию и сообщим о важных изменениях.

Зачем нужно таможенное оформление

Таможенное оформление обязательно для всех товаров, которые ИП и ООО провозят через границу РФ. Это касается и экспорта, и импорта, причём вне зависимости от того, как именно товар проходит границу. То есть, таможенное оформление нужно и для такого товара, который перевозят на автомобиле, и для такого груза, который отправляют самолётом.

Обычно об оформлении товаров для таможни заботится импортёр: он готовит документы, а затем заполняет и подаёт декларацию. После этого такой товар проходит через таможенный контроль, посылки выпускают и отправляют на склад.

Правовое регулирование таможенного оформления

За соблюдением закона во время таможенных процедур отвечает Федеральная таможенная служба. Сотрудники руководствуются ФЗ «О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Если товары пересекают границу стран-участниц Таможенного союза, руководствуются правилами Таможенного кодекса союза.

Также, в зависимости от способа доставки грузов, применяются положения разных кодексов, приказов и постановлений. Если товар отправляют самолётом, будет применяться «Воздушный кодекс», а при морских перевозках — Кодекс торгового мореплавания.

В таможенном оформлении много нюансов, поэтому предприниматели часто предпочитают доверять его профессионалам. Эксперты Точки помогут подготовить документы, подобрать коды ТН ВЭД и рассчитать сумму таможенных платежей. При этом, предпринимателю не нужно следить за тем, что происходит на таможне: опытные декларанты сами контролируют каждый этап оформления. ИП или директор ООО может заниматься более приоритетными задачами, а если таможенные инспекторы запросят дополнительные документы, декларанты сразу же об этом сообщат. Подробнее

Порядок таможенного оформления грузов

Оформление товаров для перевозки через границу состоит из 5 основных этапов.

1. Определение кода ТН ВЭД.

Это код товарной номенклатуры, с помощью которого классифицируют товары для таможни. Для того, чтобы определить такой код, нужно подробно описать свой товар и предоставить это описание декларанту. Он, в свою очередь, определит код.

Если предприниматель опишет не все важные характеристики, декларант может ошибиться с кодом. Из-за этого могут возникнуть проблемы с оформлением: от увеличения пошлины до административного правонарушения.

С 1 января 2022 года обновился перечень кодов ТН ВЭД: в нём появились новые коды, а часть кодов изменилась. При этом, ставки ввозных таможенных пошлин остались прежними.

От ТН ВЭД напрямую зависит сумма таможенных платежей и список разрешительных документов, которые понадобятся.

2. Подготовка разрешительных документов.

Это могут быть сертификаты, лицензии или другие документы, подтверждающие качество и сертификацию товаров. Оформлять их можно сразу после определения ТН ВЭД. При этом, желательно позаботиться об этом, пока груз не доехал до таможни. Иначе он может застрять на границе, а предпринимателю придётся платить за его хранение.

3. Расчёт таможенной стоимости.

Её, также как и код ТН ВЭД, рассчитывает декларант. Она формируется из суммы сделки, расходов на логистику, страховых взносов и других затрат предпринимателя.

4. Оплата таможенных платежей.

Среди них НДС, импортная пошлина и таможенные сборы. Клиенты Точки могут бесплатно воспользоваться калькулятором таможенных платежей, причём, сервис может подобрать код ТН ВЭД по наименованию товара и рассчитать пошлину.

Отчёт можно скачать, распечатать и передать декларанту или бухгалтеру. При оформлении таможенной декларации в Точке, декларант подскажет, в какой срок надо уплатить таможенные платежи.

5. Оформление и отправка декларации.

Перед каждой отправкой предприниматель должен заполнять таможенную декларацию. В ней прописывают информацию о товаре, начисленных платежах, декларанте и сделке. Подписать декларацию нужно ЭЦП.

Ангелина Крашенинникова, эксперт Точки по финансовым продуктам: Я рекомендую быстро закрывать таможенные платежи, чтобы груз не задерживался на границе, а предпринимателю не приходилось платить за его хранение.

После того, как декларацию и груз проверят на таможне, товар можно будет получить. Обычно с таможни груз получают представители транспортных компаний, которые потом доставляют его до получателя. После этого ИП и ООО могут начинать продажи товаров, например, в оффлайн-магазинах или на маркетплейсах.

Важно помнить, что некоторые товары можно начинать продавать только после нанесения маркировки. Кроме того, в 2022 году появился запрет на экспорт некоторых товаров, например, сельхозтехники и электрической аппаратуры.

Точка может позаботиться о таможенном оформлении для ИП и ООО. Опытные специалисты узнают подробности о грузе и сделке, а затем помогут заполнить декларацию и подготовить документы на подпись. Счёт выставят только после того, как товар выпустят с таможни. Подробнее

Необходимые документы

Список документов, которые могут понадобиться для таможни, зависит от страны, категории груза и других особенностей. Но обычно нужны, как минимум:

паспорт ИП или учредителя/директора ООО;

документы ИП или ООО;

договоры, паспорта сделки и другие подтверждающие документы;

другие подтверждающие документы; инвойс или контракт;

упаковочные листы;

техническая документация;

разрешительные документы;

транспортные документы.

Список может корректироваться в зависимости от особенностей поставки, поэтому его важно уточнять в каждом конкретном случае.

Важно уделить внимание оформлению документов для каждой позиции груза. Если какую-то позицию не указать, её могут счесть контрабандой со всеми вытекающими последствиями: груз могут арестовать и уничтожить, а в отношении предпринимателя возбудить уголовное дело или дело об административном нарушении.

Алёна Панаско, эксперт по ВЭД в Точке: Иногда предприниматели совершают ошибки при оформлении документов, например, неправильно указывают в таможенной декларации условия поставки или код ТН ВЭД. Также бывают ситуации, когда предоставляют не все разрешающие документы или неверно делают маркировку товара. Ещё одна распространённая ошибка — неправильный выбор таможенного поста для досмотра. Всё это может привести к лишним затратам или штрафам. Чтобы избежать этого, стоит внимательно изучить все требования или обратиться за помощью к профессионалам.

Чтобы законно ввезти груз в Россию, выполните несколько действий.

Убедитесь, что правильно указали все условия поставки и сроки при оформлении документов, а также — код ТН ВЭД. Проверьте, нужны ли для вашего товара сертификация и маркировка. Если нужны, обязательно позаботьтесь о том, чтобы всё соответствовало требованиям. Удостоверьтесь в том, что ваш груз можно провозить через любой таможенный пункт, и нет необходимости выбирать какой-то пункт из специального списка. Специализированные посты предусмотрены всего для нескольких категорий: среди них, например, животные, растения, товаров с акцизными сборами. Перед отправлением стоит убедиться, что вашего товара в списке нет.

Сроки оформления на таможне

Если все документы оформлены правильно и никаких проблем не возникло, на выпуск товаров из страны выделяют один рабочий день.

Если товар пришлось оставить на хранение, возможные сроки бесплатного и платного хранения сможет назвать перевозчик. Например, при перевозке на автомобиле платить за хранение нужно со дня размещения на складе, а если груз отправили самолётом, есть 3 дня на бесплатное хранение. После этого нужно будет платить за каждый день хранения, а сумма будет зависеть от веса груза. Точные сроки зависят от конкретного склада.