Крупные промышленные города Китая

Китай производит треть мирового экспорта, включая поставки в Россию. В статье рассмотрим основные промышленные города, в которых бизнес может найти поставщиков для продажи на маркетплейсах и в интернет-магазинах.
Промышленные города Китая
Шанхай: космополитический промышленный гигант
Шанхай находится на первом месте по производству товаров и количеству зарегистрированных компаний среди промышленных центров Китая.
Промышленность представлена сталелитейными и автомобилестроительными заводами, среди которых не только местные производители, но и Volkswagen с General Motors. Здесь развиты химическая промышленность, производство смартфонов, ноутбуков и другой электроники.
1. Автомобилестроение
- В Шанхае расположены крупнейшие автомобильные концерны: SAIC Motor, заводы Volkswagen, General Motors (совместные предприятия).
- Развит кластер электромобилей (Gigafactory Tesla).
- Производство автокомпонентов, аккумуляторов, автоматизации и смарт-авто.
2. Судостроение и морская техника
- Шанхай — один из мировых лидеров по судостроению. Здесь находится Шанхайская судоверфь (CSSC).
- Происходит проектирование и производство коммерческих, грузовых, пассажирских судов.
3. Химическая промышленность
- В районе Шанхайской химической промышленной зоны (Shanghai Chemical Industry Park/上海化工区) сосредоточено производство пластмасс, нефтехимии, лакокрасочных и синтетических материалов, фармацевтики.
4. Электроника и информационные технологии
- Производство бытовой и промышленной электроники, компьютерные комплектующие, «умные» устройства (IoT).
- Zhangjiang Hi-Tech Park — «кремниевая долина» Шанхая, здесь базируются ведущие ИТ-компании, полупроводники.
5. Бытовая техника
- Производство крупных брендов (Haier, Midea, Siemens) в рамках СП и сборочных предприятий.
6. Биотехнологии и фармацевтика
- Динамично развивающийся сектор — исследования, разработка и производство медицинских препаратов, вакцин, медицинского оборудования.
- Технопарк Zhangjiang — лидирующий медицинский кластер Китая.
7. Авиакосмическая промышленность
- Производство комплектующих и частей для гражданской и военной авиации, сотрудничество с COMAC — разработка пассажирских лайнеров ARJ21, C919.
8. Финансовые и логистические услуги
- Крупнейший в Китае логистический и портовый узел (порт Яншань — самый загруженный в мире).
- Международный центр финансовых (банки, биржи) и бизнес-услуг.
9. Робототехника, автоматизация, новые материалы
- Сильные компетенции в сфере промышленной автоматизации, композитных материалов, современных сплавов.
Гуанчжоу: торговый лидер
В Гуанчжоу ежегодно проходят десятки международных выставок, среди которых выделяется Кантонская. На них китайские производители выставляют товары в разных категориях: одежда, автомобили, электроника, украшения, косметика, фармацевтика и другие.
Также Гуанчжоу — центр автомобильной промышленности Китая, где находятся штаб-квартиры нескольких крупных местных и международных производителей авто. Гуанчжоу — один из трёх крупнейших автокластеров Китая. Здесь базируются:
- GAC Group (Guangzhou Automobile Group) — крупный китайский автоконцерн (бренды Trumpchi, совместные предприятия с Honda, Toyota и др.)
- Конвейер автокомпонентов и аксессуаров, электромобилей, шин, кузовных деталей.
В мегаполисе развиты нефтехимическая промышленность и производство мелкой бытовой техники. Гуанчжоу также славится производством лёгкой промышленности — здесь сконцентрированы фабрики одежды и обуви.
Текстиль и одежда
- Один из ведущих центров текстильной и лёгкой промышленности Китая.
- Производство тканей, одежды, аксессуаров, домашнего текстиля.
- Ежегодно проводится одна из крупнейших выставок одежды — Canton Fair (Кантонская ярмарка).
Электроника и бытовая техника
- Производство бытовой электроники (телевизоры, кондиционеры, холодильники, мелкая техника).
- Большой ИТ-кластер, производство комплектующих и аксессуаров.
- Присутствие китайских и международных брендов — TCL, Skyworth и др.
Химическая промышленность
- Производство химикатов, пластмасс, краски, химических волокон, упаковочных материалов.
- Крупные промышленные парки в пригородах Гуанчжоу.
Шэньчжэнь: Силиконовая долина по-китайски
Шэньчжэнь 50 лет назад был скромной рыбацкой деревушкой, но с 1980-х годов трансформировался в современный мегаполис со статусом особой экономической зоны (ОЭЗ). Стремительным развитием обязан экономическим реформам.
Шэньчжэнь — центр производства электроники. Здесь изготавливают технику под брендами Huawei, LG, Apple.
Шэньчжэнь называют китайской Силиконовой долиной, поскольку в городе располагаются мировые компании из области телекоммуникаций и компьютерных технологий. Всего с высокими технологиями в Шэньчжэне работают более 10 000 организаций.
Основные производственные кластеры Шэньчжэня
Электроника и ИТ
- Сердце электронного производства Китая.
- Огромное количество фабрик и заводов по выпуску смартфонов, компьютеров, аксессуаров, компонентов, микросхем.
- Штаб-квартиры и производственные мощности таких гигантов, как Huawei, ZTE, DJI, BYD, TCL, OnePlus и др.
- Экосистема предоставляет полный цикл — от проектирования до массового выпуска устройств.
Коммуникации и телекоммуникационное оборудование
- Производство роутеров, сетевых устройств, базовых станций, серверов.
- Наиболее развитые промпарки: Nanshan, Futian, Bao’an.
Робототехника и автоматизация
- Быстрорастущий кластер промышленных и сервисных роботов, датчиков, промышленных контроллеров.
- Компании: DJI (лидер по дронам), UBTECH, другие стартапы в робототехнике.
Новые источники энергии и электромобили
- BYD — крупнейший китайский производитель электромобилей.
- Производство аккумуляторов, компонентов для электрокаров, систем хранения энергии.
Микроэлектроника, полупроводники
- Разработка и производство микросхем, чипов, печатных плат.
Финтех, программное обеспечение, интернет-платформы
- Крупные компании: Tencent (WeChat, QQ), Ping An, многочисленные финтех- и IT-стартапы.
- Разработка софта, тестирование, блокчейн, big data, искусственный интеллект.
Производство бытовой техники и товаров народного потребления
- Множество производителей техники для дома, гаджетов, умных устройств.
D.I.Y. и прототипирование («hardware maker movement»)
- Huaqiangbei (华强北) — известнейший мировой рынок и улица комплектующих, идеальное место для прототипирования, сборки и мелкосерийного производства электроники.
Дунгуань: центр электроники
В мегаполисе расположено много офисов международных компаний, которые производят смартфоны, трекеры, фитнес-браслеты и иную мелкую электронику. Здесь можно закупить оптом технику в промышленном парке и районе Наньчэн, торговом центре Дунгуаня.
Циндао: промышленный маяк
Циндао относится к самым крупным промышленным городам Китая. Здесь развиты химическая, лёгкая и текстильная промышленность, металлургия, производство автомобильных шин. В мегаполисе есть крупный морской порт, что делает его удобным для логистики. Отсюда ходят суда до российских городов.
Циндао — один из центров «белой техники» в Китае
- Крупнейшие компании:
- Haier — мировой производитель бытовой техники (холодильники, стиральные машины, кондиционеры и т.д.).
- Hisense, Aucma — крупные производители телевизоров, бытовой и климатической техники, электроники.
- Центры R&D, международные производственные мощности.
Судостроение и морская техника
- Большой судостроительный кластер (грузовые суда, контейнеровозы, техника для добычи нефти и газа с морского дна).
- В городе имеется Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC).
- Производство яхт и маломерных судов.
Пищевая промышленность
- Пиво «Циндао» (Tsingtao Beer) — один из самых узнаваемых и экспортируемых брендов Китая.
- Океанические продукты — рыба, морепродукты, подготовка и заморозка.
- Производство напитков, обработка продуктов питания, кондитерская и молочная промышленность.
Автомобилестроение и транспортное машиностроение
- Производство автобусов, комплектующих, автомобильной электроники.
- Механика для железнодорожного транспорта.
- Развита инфраструктура логистики и автопрома.
Химическая промышленность
- Выпускаются пластмассы, синтетические материалы, нефтехимия.
- Волокна, упаковочные материалы, техническая химия.
Логистика, транспорт, портовая инфраструктура
- Один из крупнейших портов Китая: контейнеры, сухогрузы, морская логистика.
- Свободная торговая зона и индустриальные парки для логистики и экспорта.
Нинбо: морские ворота Китая
Нинбо находится рядом с Шанхаем и своей популярностью обязан именно ему. В городе есть порт, который считается одним из самых крупных и загруженных в мире. Развита логистика с Шанхаем, откуда в порт ежедневно идут тысячи тонн товаров. В городе много заводов и фабрик, где изготавливают мелкую бытовую технику и химическое сырьё.
Основные производственные кластеры и специализации Нинбо
Машиностроение и автокомпоненты
- Нинбо — один из важнейших кластеров по выпуску автозапчастей, деталей для электромобилей, двигателей (Geely, Joyson, Ningbo Shuanglin и др.).
- Производство оборудования для различных отраслей: строительных кранов, промышленной техники, пресс-форм, литейного производства.
Пластмассы и химическая промышленность
- Один из самых крупных кластеров пластмассовой индустрии в Китае.
- Производство пластиковых изделий: детали, упаковка, сантехника, посуда, игрушки, фурнитура.
- Развиты переработка сырья и производство химических волокон.
Текстиль и швейная индустрия
- Фабрики по производству тканей, одежды (особенно детской, трикотажной), текстильных аксессуаров.
- Экспортная ориентация продукции.
Судостроение и морская техника
- Производство судов, лодок, морского оборудования, запасных частей, рыболовецких судов.
- Крупные судовые верфи и ремонтные доки.
Логистика, портовые услуги и экспорт
- Входит в ТОП-3 портов мира по объёму грузоперевалки — Ningbo-Zhoushan Port (宁波舟山港).
- Развиты релоадинг, контейнерные перевозки, свободные экономические зоны.
Фошань: мебель и интерьер
Мебель, керамика и предметы интерьера — основные направления города Фошань. Выделяются керамический выставочный центр, рынок плитки, выставочный мебельный центр. Там продают керамику, мебель для дома, офиса и сада, текстиль. В Фошане зарегистрировано более 15 000 товарных знаков в различных отраслях.
Основные производственные кластеры Фошаня
Мебельная промышленность
Шундэ (顺德) — крупнейший кластер по производству мебели не только в Китае, но и в Азии.
- Производство домашней, офисной, гостиничной мебели (из дерева, металла, стекла, пластика).
- Центр сбыта Lecong Furniture Market (乐从家具城) — самая большая мебельная ярмарка Китая.
- Огромное количество производителей, экспорт в более чем 100 стран.
Сантехника и керамика
- Гаомин (高明), Чанчэн (禅城), Шуандэ (顺德), Наньхай (南海): производство сантехники и аксессуаров для ванных комнат.
- Город Чанчэн и селение Shiwan (石湾) — знаменитая «керамическая столица», выпускает плитку, санфаянс, стройматериалы, художественную керамику, мозаику. Более 50% керамической плитки Китая производится здесь.
Бытовая техника и электроприборы
- Мировой центр по производству бытовой техники: кухонные машины, вытяжки, кондиционеры, вентиляторы, духовки и т.д.
- Бренды: Midea (美的, крупнейшая в мире компания по производству бытовой техники), Galanz, Vanward и др.
- Современные производственные комплексы и R&D центры.
Иу: центр оптовой торговли
В Иу находится самый большой в мире оптовый рынок Футьен площадью 5,5 млн кв. м. Каждый день его посещают более 200 000 человек. Здесь можно найти всё — от автозапчастей до детских игрушек.
Рынок состоит из пяти районов, в каждом из которых свои категории товаров. Здесь всегда много новинок, можно найти поставщика почти в любой отрасли.
Основные производственные и торговые кластеры Иу
Мелкооптовый рынок и торговля (小商品城)
- Крупнейший в мире оптовый рынок — Yiwu International Trade City (义乌国际商贸城), пять огромных торговых комплексов.
- Более 2 млн видов товаров: сувениры, канцтовары, игрушки, украшения, аксессуары, косметика, упаковка, электроника, галантерея, товары для дома и праздников, одежда, обувь, инструменты, кухонная утварь, бижутерия и многое другое.
- Именно благодаря рынку Иу стал мировым хабом для закупок малых товаров и логистики (экспорт в более чем 200 стран).
Производство сувенирной продукции и аксессуаров
- Бижутерия, украшения, подарочные наборы, рамки, открытки, упаковка, фурнитура для аксессуаров.
- Фабрики зачастую специализируются на производстве конкретной товарной группы, что обеспечивает низкие издержки, быструю разработку новых моделей и кастомизацию.
Игрушки, товары для праздника, сезонные товары
- Огромный ассортимент игрушек (пластиковые, мягкие, интерактивные), ёлочные украшения, декор, маски, карнавальная атрибутика.
- Производители часто работают на экспорт, быстро реагируют на мировые тренды и запросы покупателей.
Канцелярские товары
- Тетради, ручки, фломастеры, раскраски, бумага, аксессуары для школьников и офисов.
- Большие объёмы экспорта.
Лёгкая промышленность
- Одежда, трикотаж, носки (самая большая «носковая» промышленность Китая), нижнее белье, галантерея.
- Много малых фабрик по пошиву изделий под заказ.
Товары для дома и быта
- Посуда, пластмассовые изделия, мелкая бытовая техника, электроника, инструменты, хозяйственные товары.
Печать, упаковка, полиграфия
- Огромный выбор разнообразной упаковочной продукции: подарочные коробки, пакеты, этикетки, ленты и многое другое.
Ханчжоу: мода и текстиль
Ханчжоу — китайский центр текстильной и швейной промышленности, ведь именно здесь производят шёлк. В мегаполисе несколько крупных оптовых рынков одежды — от спортивной до детской.
Основные производственные и технологические кластеры Ханчжоу
Информационные технологии и интернет
- Штаб-квартира Alibaba Group — крупнейшей в Китае и одной из ведущих в мире компаний электронной коммерции, финтеха, облачных вычислений, логистики.
- Развитые стартап-экосистемы, мобильные приложения, интернет-сервисы, электронные платежи, big data, искусственный интеллект.
- Hangzhou Hi‑Tech Industrial Development Zone (高新技术产业开发区, Binjiang) — крупнейший технопарк города.
Электроника
- Производство электротехники, бытовой и промышленной электроники, компонентов для IoT, телекоммуникационного оборудования, «умной» техники.
- Крупные компании: Hikvision (системы видеонаблюдения), Dahua, Supor и др.
Текстиль и лёгкая промышленность
- Исторически важный и продолжающий расти кластер по производству шёлка, тканей традиционного и современного ассортимента, одежды, аксессуаров, постельного белья, домашнего текстиля.
- Многочисленные экспортно ориентированные предприятия.
Биомедицина и фармацевтика
- Кластеры на базе технопарков и университетов, производство препаратов, медоборудования, исследований в сфере биотехнологий, генной инженерии.
- Hangzhou Medical Port Town (杭州医药港小镇) — ядро развития инновационных медицинских технологий.
Производство бытовой техники и товаров для дома
- Кухонная техника, посуда (например, Supor — лидер Китая по посуде и мелкой технике), фильтры, товары для здоровья.
- Предприятия, часто работающие для глобальных брендов (модели контрактного производства OEM и ODM).
Энергетика и оборудование
- Производство оборудования для энергетики, электроустановочные изделия, LED-светильники, элементы «умного дома».
Логистика, креативный бизнес, мультимедиа
- Ведущие китайские платформы логистики и доставки (Cainiao Logistics).
- Развиваются сферы дизайна, креативных индустрий, цифрового маркетинга, анимации.
Пищевая промышленность
- Чай (особенно знаменитый «Лунцзин», 龙井茶).
- Переработка сельхозпродукции, кондитерское и мучное производство, напитки.
Крупнейшие предприятия страны
Электроника и технологии
Крупные производители электроники и высокотехнологичных товаров:
- Foxconn. Самая крупная в мире компания, производящая электронику, компьютерные комплектующие, электромобили.
- BYD. С 1995 года производит автомобили, автобусы, грузовики, электрические велосипеды, солнечные батареи.
- Haier. В 1984 году здесь начали изготавливать холодильники, теперь же это мировой бренд бытовой техники.
- Huawei. Известный китайский производитель смартфонов, аксессуаров, компьютерной и портативной электроники.
- Lenovo. Здесь производят не только ноутбуки, компьютеры и смартфоны, но и развивают искусственный интеллект.
Текстиль и мода
Крупнейшие фабрики по производству одежды:
- Shandong Jining Ruyi. Работает с 1972 года в Цзиньпине. До пандемии была самой крупной текстильной фабрикой в стране.
- Shenzhen Global Weiye. Шьют футболки, рубашки, детскую и спортивную одежду.
- HTX. Работает с 1991 года в Китае и Бангладеш. На заводе шьют одежду из шерсти и хлопка.
Мебель и интерьер
Крупнейшие бренды по производству мебели:
- UE. На фабриках производят кресла, диваны, стулья, детскую мебель.
- Louvre. Здесь изготавливают мебель среднего и премиум-класса, товары для дома и офиса.
- Huafeng. Фабрика работает с 1995 года, и сейчас на ней ежегодно производят более 4 млн предметов мебели из дерева и фарфора.
Игрушки и товары для детей
Самые крупные заводы, производящие игрушки и детские товары:
- Yixing Great Plastic Products Co. Крупнейший производитель пластиковых и резиновых игрушек, мячей для разных видов спорта и фитнеса.
- Woodfield Toys Ltd. Компания работает с 1991 года. Изготавливает только деревянные игрушки: домики, лошадок, транспорт и т.п.
- Dongguan Yi Kang Plush Toys Co. Экспортирует детские игрушки и товары для животных.
Строительные материалы, спецтехника
Крупные производители стройматериалов, спецтехники и инструментов:
- KAFUWELL. Производит электрические, ручные, пневматические и садовые инструменты.
- Dongcheng. Компания изготавливает и продаёт электроинструмент: перфораторы, дрели, пилы, шлифовальные машины и др.
- Sany. Самый крупный китайский производитель спецтехники с представительством по всему миру. Изготавливает катки, погрузчики, экскаваторы, карьерные самосвалы и т.п.
- XCMG. По объёмам производства спецтехники уступает только Sany. На заводах изготавливают краны, погрузчики, экскаваторы, асфальтоукладчики и др.
Инвестиции в промышленных центрах Китая
На текущий момент ситуация выглядит следующим образом:
Общие тенденции
Сохраняется высокая активность государственных инвестиций: правительство поддерживает крупные промышленные кластеры налоговыми и финансовыми стимулами, особенно в высокотехнологичных и «зелёных» секторах.
Рост иностранных инвестиций отмечается преимущественно в сферах высоких технологий, R&D, биомедицины, возобновляемой энергетики, новых материалов и электронной коммерции.
Реструктуризация производства: инвесторы ищут локации с дешёвой инфраструктурой и квалифицированной рабочей силой в глубинке, но для инновационных индустрий предпочитают крупные города и кластерные центры.
Особенности по регионам и городам
Прибрежные промышленные центры (Пекин, Шанхай, Гуандун, Чжэцзян, Цзянсу)
Шанхай, Шэньчжэнь, Ханчжоу, Гуанчжоу:
- Главные центры притяжения иностранных инвестиций в ИТ, финтех, биотехнологии, фармацевтику, автопром, производство электроники.
- Акцент на R&D, умные производства, «зелёные» проекты, логистику, финансовый сектор.
- Очаги развития венчурных фондов, бизнес-инкубаторов, стартап-хабов.
Нинбо, Циндао, Сучжоу, Фошань, Дунгуань:
- Здесь инвестиции сконцентрированы на производстве автокомпонентов, бытовой техники, строительных материалов, керамики, текстиля.
- Большой объём прямых иностранных инвестиций (FDI), а также партнёрских проектов между Китаем и иностранными компаниями.
Внутренние регионы
Сычуань, Хубэй, Хунань, Шэньси, Чунцин
- В последние годы наблюдается наращивание инвестиций в центральных и западных провинциях: машиностроение, электроника, сборка (примеры — Чэнду, Чунцин, Чжэнчжоу, Ухань).
- Правительство даёт субсидии на организацию производства, развитие инфраструктуры, налоговые каникулы, снижение стоимости земли.
- Формируются новые технологические парки и индустриальные зоны.
Кластеры новых технологий
High-Tech Zones, Free Trade Zones, технопарки
- Активно привлекаются частные и международные инвестиции: электронные компоненты, полупроводники, облачные платформы, финтех.
- Для крупных инвесторов созданы специальные административные режимы: упрощённые регистрации, экспортные субсидии, ускоренные процедуры логистики и таможни.
Что ожидает промышленность Китая в будущем
В ближайшие годы промышленность Китая перейдёт из фазы количественного роста к качеству, инновационной экономике и экологичности. Китай сохранит мировое первенство во многих сегментах, но постепенно станет не только зоной производства, но и источником технологических трендов, высокотехнологичных брендов, решений в области зелёной экономики.
1. Ускоренная цифровизация и «Индустрия 4.0»
- Автоматизация, роботизация, умные фабрики. Всё больше предприятий внедряют роботов, умные системы управления производством, «цифровых двойников», облачные вычисления, искусственный интеллект (ИИ) и большие данные.
- Интернет вещей (IoT), 5G, блокчейн становятся стандартом для индустрии, особенно в электронной, автомобильной, логистической и энергетической сферах.
2. Фокус на инновациях и высоких технологиях
- КНР делает ставку на свой собственный R&D, локализацию критически важных технологий (полупроводники, искусственный интеллект, средства связи).
- Развитие новых стратегических отраслей: зелёная энергетика (солнечные панели, аккумуляторы, водород), биотехнологии, медицина, новые материалы.
3. Смещение промышленности вглубь страны
- Исключительно высокая стоимость рабочей силы и земли на побережье стимулирует строительство новых производств в центральных и западных регионах. Это возможно благодаря инфраструктурным проектам и государственной поддержке.
- Региональное развитие индустрии (разгрузка прибрежных кластеров).
4. Экологизация («зелёная» промышленность)
- Внедрение стандартов «чистой» и малозагрязняющей промышленности, переход на энергоэффективные производства.
- Рост рынка «зелёных» технологий: электромобили, батареи, утилизация отходов, водород, альтернативная энергетика.
- Жёсткий контроль за выбросами и ограничение загрязняющих производств.
5. Импортозамещение и борьба за технологическую независимость
- Усиление поддержки отечественных производителей в тех отраслях, которые до сих пор зависят от импорта (чипы, программное обеспечение, станки).
- Продолжение политики dual circulation (双循环): усиление внутреннего рынка и экспорт.
6. Рост значимости брендов и качественного экспорта
- Постепенный отход от имиджа мировой фабрики дешёвых товаров к глобальным брендам (Huawei, BYD, CATL, китайские автопроизводители и др.).
- Обострение конкуренции на мировых рынках электроники, автомобилей, экологичного оборудования.
7. Социальные и демографические вызовы
- Старение населения приводит к необходимости увеличения производительности (при помощи роботов, автоматизации), роста зарплат, повышения требований к квалификации работников.
- Фокус на профессиональном образовании и повышении качества рабочей силы.