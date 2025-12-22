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Крупные промышленные города Китая

В Китае производят треть всех мировых товаров, которые экспортируются в разные страны мира, в том числе и Россию. В статье мы рассмотрим основные промышленные города, в которых бизнес может найти поставщиков для продажи на маркетплейсах, в интернет-магазинах.

22.12.2025
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Китай производит треть мирового экспорта, включая поставки в Россию. В статье рассмотрим основные промышленные города, в которых бизнес может найти поставщиков для продажи на маркетплейсах и в интернет-магазинах.

Коротко
Города Китая специализируются на разных отраслях промышленности. В одном преобладают тяжёлое и химическое производство, в другом текстильная и лёгкая промышленность, в третьем электроника и бытовая техника. В Шанхае, Гуанчжоу и других городах‑гигантах производят товары разных отраслей мировые бренды и местные небольшие компании.

Промышленные города Китая

Шанхай: космополитический промышленный гигант

Шанхай находится на первом месте по производству товаров и количеству зарегистрированных компаний среди промышленных центров Китая.

Промышленность представлена сталелитейными и автомобилестроительными заводами, среди которых не только местные производители, но и Volkswagen с General Motors. Здесь развиты химическая промышленность, производство смартфонов, ноутбуков и другой электроники.

1. Автомобилестроение

  • В Шанхае расположены крупнейшие автомобильные концерны: SAIC Motor, заводы Volkswagen, General Motors (совместные предприятия).
  • Развит кластер электромобилей (Gigafactory Tesla).
  • Производство автокомпонентов, аккумуляторов, автоматизации и смарт-авто.

2. Судостроение и морская техника

  • Шанхай — один из мировых лидеров по судостроению. Здесь находится Шанхайская судоверфь (CSSC).
  • Происходит проектирование и производство коммерческих, грузовых, пассажирских судов.

3. Химическая промышленность

  • В районе Шанхайской химической промышленной зоны (Shanghai Chemical Industry Park/上海化工区) сосредоточено производство пластмасс, нефтехимии, лакокрасочных и синтетических материалов, фармацевтики.

4. Электроника и информационные технологии

  • Производство бытовой и промышленной электроники, компьютерные комплектующие, «умные» устройства (IoT).
  • Zhangjiang Hi-Tech Park — «кремниевая долина» Шанхая, здесь базируются ведущие ИТ-компании, полупроводники.

5. Бытовая техника

  • Производство крупных брендов (Haier, Midea, Siemens) в рамках СП и сборочных предприятий.

6. Биотехнологии и фармацевтика

  • Динамично развивающийся сектор — исследования, разработка и производство медицинских препаратов, вакцин, медицинского оборудования.
  • Технопарк Zhangjiang — лидирующий медицинский кластер Китая.

7. Авиакосмическая промышленность

  • Производство комплектующих и частей для гражданской и военной авиации, сотрудничество с COMAC — разработка пассажирских лайнеров ARJ21, C919.

8. Финансовые и логистические услуги

  • Крупнейший в Китае логистический и портовый узел (порт Яншань — самый загруженный в мире).
  • Международный центр финансовых (банки, биржи) и бизнес-услуг.

9. Робототехника, автоматизация, новые материалы

  • Сильные компетенции в сфере промышленной автоматизации, композитных материалов, современных сплавов.

Гуанчжоу: торговый лидер

В Гуанчжоу ежегодно проходят десятки международных выставок, среди которых выделяется Кантонская. На них китайские производители выставляют товары в разных категориях: одежда, автомобили, электроника, украшения, косметика, фармацевтика и другие.

Также Гуанчжоу — центр автомобильной промышленности Китая, где находятся штаб-квартиры нескольких крупных местных и международных производителей авто. Гуанчжоу — один из трёх крупнейших автокластеров Китая. Здесь базируются:

  • GAC Group (Guangzhou Automobile Group) — крупный китайский автоконцерн (бренды Trumpchi, совместные предприятия с Honda, Toyota и др.)
  • Конвейер автокомпонентов и аксессуаров, электромобилей, шин, кузовных деталей.

В мегаполисе развиты нефтехимическая промышленность и производство мелкой бытовой техники. Гуанчжоу также славится производством лёгкой промышленности — здесь сконцентрированы фабрики одежды и обуви.

Текстиль и одежда

  • Один из ведущих центров текстильной и лёгкой промышленности Китая.
  • Производство тканей, одежды, аксессуаров, домашнего текстиля.
  • Ежегодно проводится одна из крупнейших выставок одежды — Canton Fair (Кантонская ярмарка).

Электроника и бытовая техника

  • Производство бытовой электроники (телевизоры, кондиционеры, холодильники, мелкая техника).
  • Большой ИТ-кластер, производство комплектующих и аксессуаров.
  • Присутствие китайских и международных брендов — TCL, Skyworth и др.

Химическая промышленность

  • Производство химикатов, пластмасс, краски, химических волокон, упаковочных материалов.
  • Крупные промышленные парки в пригородах Гуанчжоу.

Шэньчжэнь: Силиконовая долина по-китайски

Шэньчжэнь 50 лет назад был скромной рыбацкой деревушкой, но с 1980-х годов трансформировался в современный мегаполис со статусом особой экономической зоны (ОЭЗ). Стремительным развитием обязан экономическим реформам. 

Шэньчжэнь — центр производства электроники. Здесь изготавливают технику под брендами Huawei, LG, Apple.

Шэньчжэнь называют китайской Силиконовой долиной, поскольку в городе располагаются мировые компании из области телекоммуникаций и компьютерных технологий. Всего с высокими технологиями в Шэньчжэне работают более 10 000 организаций.

Основные производственные кластеры Шэньчжэня

Электроника и ИТ

  • Сердце электронного производства Китая.
  • Огромное количество фабрик и заводов по выпуску смартфонов, компьютеров, аксессуаров, компонентов, микросхем.
  • Штаб-квартиры и производственные мощности таких гигантов, как Huawei, ZTE, DJI, BYD, TCL, OnePlus и др.
  • Экосистема предоставляет полный цикл — от проектирования до массового выпуска устройств.

Коммуникации и телекоммуникационное оборудование

  • Производство роутеров, сетевых устройств, базовых станций, серверов.
  • Наиболее развитые промпарки: Nanshan, Futian, Bao’an.

Робототехника и автоматизация

  • Быстрорастущий кластер промышленных и сервисных роботов, датчиков, промышленных контроллеров.
  • Компании: DJI (лидер по дронам), UBTECH, другие стартапы в робототехнике.

Новые источники энергии и электромобили

  • BYD — крупнейший китайский производитель электромобилей.
  • Производство аккумуляторов, компонентов для электрокаров, систем хранения энергии.

Микроэлектроника, полупроводники

  • Разработка и производство микросхем, чипов, печатных плат.

Финтех, программное обеспечение, интернет-платформы

  • Крупные компании: Tencent (WeChat, QQ), Ping An, многочисленные финтех- и IT-стартапы.
  • Разработка софта, тестирование, блокчейн, big data, искусственный интеллект.

Производство бытовой техники и товаров народного потребления

  • Множество производителей техники для дома, гаджетов, умных устройств.

D.I.Y. и прототипирование («hardware maker movement»)

  • Huaqiangbei (华强北) — известнейший мировой рынок и улица комплектующих, идеальное место для прототипирования, сборки и мелкосерийного производства электроники.

Дунгуань: центр электроники

В мегаполисе расположено много офисов международных компаний, которые производят смартфоны, трекеры, фитнес-браслеты и иную мелкую электронику. Здесь можно закупить оптом технику в промышленном парке и районе Наньчэн, торговом центре Дунгуаня.

Циндао: промышленный маяк

Циндао относится к самым крупным промышленным городам Китая. Здесь развиты химическая, лёгкая и текстильная промышленность, металлургия, производство автомобильных шин. В мегаполисе есть крупный морской порт, что делает его удобным для логистики. Отсюда ходят суда до российских городов.

Циндао — один из центров «белой техники» в Китае

  • Крупнейшие компании:
  • Haier — мировой производитель бытовой техники (холодильники, стиральные машины, кондиционеры и т.д.).
  • Hisense, Aucma — крупные производители телевизоров, бытовой и климатической техники, электроники.
  • Центры R&D, международные производственные мощности.

Судостроение и морская техника

  • Большой судостроительный кластер (грузовые суда, контейнеровозы, техника для добычи нефти и газа с морского дна).
  • В городе имеется Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC).
  • Производство яхт и маломерных судов.

Пищевая промышленность

  • Пиво «Циндао» (Tsingtao Beer) — один из самых узнаваемых и экспортируемых брендов Китая.
  • Океанические продукты — рыба, морепродукты, подготовка и заморозка.
  • Производство напитков, обработка продуктов питания, кондитерская и молочная промышленность.

Автомобилестроение и транспортное машиностроение

  • Производство автобусов, комплектующих, автомобильной электроники.
  • Механика для железнодорожного транспорта.
  • Развита инфраструктура логистики и автопрома.

Химическая промышленность

  • Выпускаются пластмассы, синтетические материалы, нефтехимия.
  • Волокна, упаковочные материалы, техническая химия.

Логистика, транспорт, портовая инфраструктура

  • Один из крупнейших портов Китая: контейнеры, сухогрузы, морская логистика.
  • Свободная торговая зона и индустриальные парки для логистики и экспорта.

Нинбо: морские ворота Китая

Нинбо находится рядом с Шанхаем и своей популярностью обязан именно ему. В городе есть порт, который считается одним из самых крупных и загруженных в мире. Развита логистика с Шанхаем, откуда в порт ежедневно идут тысячи тонн товаров. В городе много заводов и фабрик, где изготавливают мелкую бытовую технику и химическое сырьё.

Основные производственные кластеры и специализации Нинбо

Машиностроение и автокомпоненты

  • Нинбо — один из важнейших кластеров по выпуску автозапчастей, деталей для электромобилей, двигателей (Geely, Joyson, Ningbo Shuanglin и др.).
  • Производство оборудования для различных отраслей: строительных кранов, промышленной техники, пресс-форм, литейного производства.

Пластмассы и химическая промышленность

  • Один из самых крупных кластеров пластмассовой индустрии в Китае.
  • Производство пластиковых изделий: детали, упаковка, сантехника, посуда, игрушки, фурнитура.
  • Развиты переработка сырья и производство химических волокон.

Текстиль и швейная индустрия

  • Фабрики по производству тканей, одежды (особенно детской, трикотажной), текстильных аксессуаров.
  • Экспортная ориентация продукции.

Судостроение и морская техника

  • Производство судов, лодок, морского оборудования, запасных частей, рыболовецких судов.
  • Крупные судовые верфи и ремонтные доки.

Логистика, портовые услуги и экспорт

  • Входит в ТОП-3 портов мира по объёму грузоперевалки — Ningbo-Zhoushan Port (宁波舟山港).
  • Развиты релоадинг, контейнерные перевозки, свободные экономические зоны.

Фошань: мебель и интерьер

Мебель, керамика и предметы интерьера — основные направления города Фошань. Выделяются керамический выставочный центр, рынок плитки, выставочный мебельный центр. Там продают керамику, мебель для дома, офиса и сада, текстиль. В Фошане зарегистрировано более 15 000 товарных знаков в различных отраслях.

Основные производственные кластеры Фошаня 

Мебельная промышленность

Шундэ (顺德) — крупнейший кластер по производству мебели не только в Китае, но и в Азии.

  • Производство домашней, офисной, гостиничной мебели (из дерева, металла, стекла, пластика).
  • Центр сбыта Lecong Furniture Market (乐从家具城) — самая большая мебельная ярмарка Китая.
  • Огромное количество производителей, экспорт в более чем 100 стран.

Сантехника и керамика

  • Гаомин (高明), Чанчэн (禅城), Шуандэ (顺德), Наньхай (南海): производство сантехники и аксессуаров для ванных комнат.
  • Город Чанчэн и селение Shiwan (石湾) — знаменитая «керамическая столица», выпускает плитку, санфаянс, стройматериалы, художественную керамику, мозаику. Более 50% керамической плитки Китая производится здесь.

Бытовая техника и электроприборы

  • Мировой центр по производству бытовой техники: кухонные машины, вытяжки, кондиционеры, вентиляторы, духовки и т.д.
  • Бренды: Midea (美的, крупнейшая в мире компания по производству бытовой техники), Galanz, Vanward и др.
  • Современные производственные комплексы и R&D центры.

Иу: центр оптовой торговли

В Иу находится самый большой в мире оптовый рынок Футьен площадью 5,5 млн кв. м. Каждый день его посещают более 200 000 человек. Здесь можно найти всё — от автозапчастей до детских игрушек.

Рынок состоит из пяти районов, в каждом из которых свои категории товаров. Здесь всегда много новинок, можно найти поставщика почти в любой отрасли.

Основные производственные и торговые кластеры Иу

Мелкооптовый рынок и торговля (小商品城)

  • Крупнейший в мире оптовый рынок — Yiwu International Trade City (义乌国际商贸城), пять огромных торговых комплексов.
  • Более 2 млн видов товаров: сувениры, канцтовары, игрушки, украшения, аксессуары, косметика, упаковка, электроника, галантерея, товары для дома и праздников, одежда, обувь, инструменты, кухонная утварь, бижутерия и многое другое.
  • Именно благодаря рынку Иу стал мировым хабом для закупок малых товаров и логистики (экспорт в более чем 200 стран).

Производство сувенирной продукции и аксессуаров

  • Бижутерия, украшения, подарочные наборы, рамки, открытки, упаковка, фурнитура для аксессуаров.
  • Фабрики зачастую специализируются на производстве конкретной товарной группы, что обеспечивает низкие издержки, быструю разработку новых моделей и кастомизацию.

Игрушки, товары для праздника, сезонные товары

  • Огромный ассортимент игрушек (пластиковые, мягкие, интерактивные), ёлочные украшения, декор, маски, карнавальная атрибутика.
  • Производители часто работают на экспорт, быстро реагируют на мировые тренды и запросы покупателей.

Канцелярские товары

  • Тетради, ручки, фломастеры, раскраски, бумага, аксессуары для школьников и офисов.
  • Большие объёмы экспорта.

Лёгкая промышленность

  • Одежда, трикотаж, носки (самая большая «носковая» промышленность Китая), нижнее белье, галантерея.
  • Много малых фабрик по пошиву изделий под заказ.

Товары для дома и быта

  • Посуда, пластмассовые изделия, мелкая бытовая техника, электроника, инструменты, хозяйственные товары.

Печать, упаковка, полиграфия

  • Огромный выбор разнообразной упаковочной продукции: подарочные коробки, пакеты, этикетки, ленты и многое другое.

Ханчжоу: мода и текстиль

Ханчжоу — китайский центр текстильной и швейной промышленности, ведь именно здесь производят шёлк. В мегаполисе несколько крупных оптовых рынков одежды — от спортивной до детской.

Основные производственные и технологические кластеры Ханчжоу

Информационные технологии и интернет

  • Штаб-квартира Alibaba Group — крупнейшей в Китае и одной из ведущих в мире компаний электронной коммерции, финтеха, облачных вычислений, логистики.
  • Развитые стартап-экосистемы, мобильные приложения, интернет-сервисы, электронные платежи, big data, искусственный интеллект.
  • Hangzhou Hi‑Tech Industrial Development Zone (高新技术产业开发区, Binjiang) — крупнейший технопарк города.

Электроника

  • Производство электротехники, бытовой и промышленной электроники, компонентов для IoT, телекоммуникационного оборудования, «умной» техники.
  • Крупные компании: Hikvision (системы видеонаблюдения), Dahua, Supor и др.

Текстиль и лёгкая промышленность

  • Исторически важный и продолжающий расти кластер по производству шёлка, тканей традиционного и современного ассортимента, одежды, аксессуаров, постельного белья, домашнего текстиля.
  • Многочисленные экспортно ориентированные предприятия.

Биомедицина и фармацевтика

  • Кластеры на базе технопарков и университетов, производство препаратов, медоборудования, исследований в сфере биотехнологий, генной инженерии.
  • Hangzhou Medical Port Town (杭州医药港小镇) — ядро развития инновационных медицинских технологий.

Производство бытовой техники и товаров для дома

  • Кухонная техника, посуда (например, Supor — лидер Китая по посуде и мелкой технике), фильтры, товары для здоровья.
  • Предприятия, часто работающие для глобальных брендов (модели контрактного производства OEM и ODM).

Энергетика и оборудование

  • Производство оборудования для энергетики, электроустановочные изделия, LED-светильники, элементы «умного дома».

Логистика, креативный бизнес, мультимедиа

  • Ведущие китайские платформы логистики и доставки (Cainiao Logistics).
  • Развиваются сферы дизайна, креативных индустрий, цифрового маркетинга, анимации.

Пищевая промышленность

  • Чай (особенно знаменитый «Лунцзин», 龙井茶).
  • Переработка сельхозпродукции, кондитерское и мучное производство, напитки.

Крупнейшие предприятия страны

Электроника и технологии

Крупные производители электроники и высокотехнологичных товаров:

  • Foxconn. Самая крупная в мире компания, производящая электронику, компьютерные комплектующие, электромобили.
  • BYD. С 1995 года производит автомобили, автобусы, грузовики, электрические велосипеды, солнечные батареи.
  • Haier. В 1984 году здесь начали изготавливать холодильники, теперь же это мировой бренд бытовой техники.
  • Huawei. Известный китайский производитель смартфонов, аксессуаров, компьютерной и портативной электроники.
  • Lenovo. Здесь производят не только ноутбуки, компьютеры и смартфоны, но и развивают искусственный интеллект.

Текстиль и мода

Крупнейшие фабрики по производству одежды:

  • Shandong Jining Ruyi. Работает с 1972 года в Цзиньпине. До пандемии была самой крупной текстильной фабрикой в стране.
  • Shenzhen Global Weiye. Шьют футболки, рубашки, детскую и спортивную одежду.
  • HTX. Работает с 1991 года в Китае и Бангладеш. На заводе шьют одежду из шерсти и хлопка.

Мебель и интерьер

Крупнейшие бренды по производству мебели:

  • UE. На фабриках производят кресла, диваны, стулья, детскую мебель.  
  • Louvre. Здесь изготавливают мебель среднего и премиум-класса, товары для дома и офиса.
  • Huafeng. Фабрика работает с 1995 года, и сейчас на ней ежегодно производят более 4 млн предметов мебели из дерева и фарфора.

Игрушки и товары для детей

Самые крупные заводы, производящие игрушки и детские товары:

  • Yixing Great Plastic Products Co. Крупнейший производитель пластиковых и резиновых игрушек, мячей для разных видов спорта и фитнеса.
  • Woodfield Toys Ltd. Компания работает с 1991 года. Изготавливает только деревянные игрушки: домики, лошадок, транспорт и т.п.
  • Dongguan Yi Kang Plush Toys Co. Экспортирует детские игрушки и товары для животных.  

Строительные материалы, спецтехника

Крупные производители стройматериалов, спецтехники и инструментов:

  • KAFUWELL. Производит электрические, ручные, пневматические и садовые инструменты.
  • Dongcheng. Компания изготавливает и продаёт электроинструмент: перфораторы, дрели, пилы, шлифовальные машины и др.
  • Sany. Самый крупный китайский производитель спецтехники с представительством по всему миру. Изготавливает катки, погрузчики, экскаваторы, карьерные самосвалы и т.п.
  • XCMG. По объёмам производства спецтехники уступает только Sany. На заводах изготавливают краны, погрузчики, экскаваторы, асфальтоукладчики и др. 
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Инвестиции в промышленных центрах Китая

На текущий момент ситуация выглядит следующим образом:

Общие тенденции

Сохраняется высокая активность государственных инвестиций: правительство поддерживает крупные промышленные кластеры налоговыми и финансовыми стимулами, особенно в высокотехнологичных и «зелёных»  секторах.

Рост иностранных инвестиций отмечается преимущественно в сферах высоких технологий, R&D, биомедицины, возобновляемой энергетики, новых материалов и электронной коммерции.

Реструктуризация производства: инвесторы ищут локации с дешёвой инфраструктурой и квалифицированной рабочей силой в глубинке, но для инновационных индустрий предпочитают крупные города и кластерные центры.

Особенности по регионам и городам

Прибрежные промышленные центры (Пекин, Шанхай, Гуандун, Чжэцзян, Цзянсу)

Шанхай, Шэньчжэнь, Ханчжоу, Гуанчжоу:

  • Главные центры притяжения иностранных инвестиций в ИТ, финтех, биотехнологии, фармацевтику, автопром, производство электроники.
  • Акцент на R&D, умные производства, «зелёные» проекты, логистику, финансовый сектор.
  • Очаги развития венчурных фондов, бизнес-инкубаторов, стартап-хабов.

Нинбо, Циндао, Сучжоу, Фошань, Дунгуань:

  • Здесь инвестиции сконцентрированы на производстве автокомпонентов, бытовой техники, строительных материалов, керамики, текстиля.
  • Большой объём прямых иностранных инвестиций (FDI), а также партнёрских проектов между Китаем и иностранными компаниями.

Внутренние регионы 

Сычуань, Хубэй, Хунань, Шэньси, Чунцин 

  • В последние годы наблюдается наращивание инвестиций в центральных и западных провинциях: машиностроение, электроника, сборка (примеры — Чэнду, Чунцин, Чжэнчжоу, Ухань).
  • Правительство даёт субсидии на организацию производства, развитие инфраструктуры, налоговые каникулы, снижение стоимости земли.
  • Формируются новые технологические парки и индустриальные зоны.

Кластеры новых технологий 

High-Tech Zones, Free Trade Zones, технопарки

  • Активно привлекаются частные и международные инвестиции: электронные компоненты, полупроводники, облачные платформы, финтех.
  • Для крупных инвесторов созданы специальные административные режимы: упрощённые регистрации, экспортные субсидии, ускоренные процедуры логистики и таможни.

Что ожидает промышленность Китая в будущем

В ближайшие годы промышленность Китая перейдёт из фазы количественного роста  к качеству, инновационной экономике и экологичности. Китай сохранит мировое первенство во многих сегментах, но постепенно станет не только зоной производства, но и источником технологических трендов, высокотехнологичных брендов, решений в области зелёной экономики.

1. Ускоренная цифровизация и «Индустрия 4.0»

  • Автоматизация, роботизация, умные фабрики. Всё больше предприятий внедряют роботов, умные системы управления производством, «цифровых двойников», облачные вычисления, искусственный интеллект (ИИ) и большие данные.
  • Интернет вещей (IoT), 5G, блокчейн становятся стандартом для индустрии, особенно в электронной, автомобильной, логистической и энергетической сферах.

2. Фокус на инновациях и высоких технологиях

  • КНР делает ставку на свой собственный R&D, локализацию критически важных технологий (полупроводники, искусственный интеллект, средства связи).
  • Развитие новых стратегических отраслей: зелёная энергетика (солнечные панели, аккумуляторы, водород), биотехнологии, медицина, новые материалы.

3. Смещение промышленности вглубь страны

  • Исключительно высокая стоимость рабочей силы и земли на побережье стимулирует строительство новых производств в центральных и западных регионах. Это возможно благодаря инфраструктурным проектам и государственной поддержке.
  • Региональное развитие индустрии (разгрузка прибрежных кластеров).

4. Экологизация («зелёная» промышленность)

  • Внедрение стандартов «чистой» и малозагрязняющей промышленности, переход на энергоэффективные производства.
  • Рост рынка «зелёных» технологий: электромобили, батареи, утилизация отходов, водород, альтернативная энергетика.
  • Жёсткий контроль за выбросами и ограничение загрязняющих производств.

5. Импортозамещение и борьба за технологическую независимость

  • Усиление поддержки отечественных производителей в тех отраслях, которые до сих пор зависят от импорта (чипы, программное обеспечение, станки).
  • Продолжение политики dual circulation (双循环): усиление внутреннего рынка и экспорт.

6. Рост значимости брендов и качественного экспорта

  • Постепенный отход от имиджа мировой фабрики дешёвых товаров к глобальным брендам (Huawei, BYD, CATL, китайские автопроизводители и др.).
  • Обострение конкуренции на мировых рынках электроники, автомобилей, экологичного оборудования.

7. Социальные и демографические вызовы

  • Старение населения приводит к необходимости увеличения производительности (при помощи роботов, автоматизации), роста зарплат, повышения требований к квалификации работников.
  • Фокус на профессиональном образовании и повышении качества рабочей силы.

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