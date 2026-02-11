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Проформа-инвойс и инвойс: отличия и особенности

Вместе с экспертом Точка Банк по ВЭД Ольгой Гашаниной разбираем, что такое проформа-инвойс. Публикуем образец заполнения, разбираем типичные ошибки при оформлении

11.02.2026
3724
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При импорте или экспорте товаров в список обязательных документов для таможенного оформления входит инвойс. Без него таможенники не пропустят груз, а банки могут не подтвердить оплату. Инвойс можно перепутать с проформа-инвойсом — документом со схожими функциями.

Расскажем, чем отличается проформа-инвойс от инвойса, в каких случаях подавать их и как правильно заполнять.

Коротко
Проформа‑инвойс — предварительный счёт на оплату товара или услуги, который содержит примерную стоимость сделки. Его используют для согласования условий купли‑продажи, прохождения таможенного оформления до полной оплаты, ввоза бесплатного товара.
Инвойс — документ, содержащий информацию о товаре и его стоимости. Выступает в качестве счёта на оплату в международных сделках. Входит в обязательный список документов при декларировании.

Что такое инвойс

Перед тем как определиться с проформа-инвойсом, нужно разобраться, что такое инвойс (коммерческий инвойс). Это товаросопроводительный документ, счёт, который можно использовать для оплаты. Он может заменять внешнеторговый договор купли-продажи.

Инвойс заполняет продавец и отправляет вместе с партией груза. В документе прописывает информацию о товаре, условиях оплаты, реквизитах сторон, стоимости сделки и т.п. Покупатель, получивший инвойс, должен в указанные в нём сроки оплатить указанную сумму.

Инвойс входит в перечень документов, которые подаются для таможенного и валютного контроля. Без него таможня не пропустит груз через границу. Таможенники по инвойсу определяют стоимость товара, его соответствие заявленным характеристикам, рассчитывают таможенные платежи и налоги.

Что такое проформа-инвойс

Проформа-инвойс — это предварительный счёт. Его отправляет продавец покупателю для согласования условий сделки и оформления коммерческого инвойса, чтобы подтвердить факт сделки.

Документ оформляют для:

  • прохождения товаром таможни до его полной оплаты;
  • ввоза бесплатного товара;
  • временного ввоза;
  • будущих авансовых платежей.
ПРИМЕР
Китайский производитель ноутбуков ещё не согласовал с российским партнёром объём партии и общую стоимость. Он отправляет проформа-инвойс в Россию с предварительным количеством, техническим описанием ноутбуков и примерной стоимостью.
Бразильский станкостроительный завод для участия в выставке, проходящей в Москве, отправляет несколько своих станков. Они ввозятся временно и бесплатно, поэтому на них оформляют счёт-проформу, который заменяет коммерческий инвойс.
Российская фирма закупает из Индии медицинское оборудование, индийский поставщик запрашивает аванс, чтобы сделка состоялась. Индусы отправляют проформа-инвойс, на основании которого российская компания вносит предоплату. Об общей сумме стороны ещё не договорились, но благодаря авансу покупатель подтверждает готовность к сделке.

Основные отличия между проформа-инвойсом и инвойсом

ИнвойсПроформа-инвойс
Официальный счёт с окончательной стоимостью товаровПредварительный счёт с ориентировочной стоимостью
Необходим для таможенного оформленияНе входит в список обязательных документов
Для изменения нужны корректирующие документыМожно изменять условия до согласования договора

Как оформить проформа-инвойс

Для счёта-проформы нет установленной формы, но есть обязательная информация, которую нужно прописывать в документе. В письме ФНС РФ от 21.08.2009 №ШС-22-3/660@ есть перечень реквизитов, обязательных для проформ-инвойса, среди которых:

  • данные продавца и покупателя, включая название фирмы, юридический и почтовый адреса, контактную информацию ответственного лица и т.п.;
  • описание товара или услуги, код ТН ВЭД;
  • общая предварительная стоимость всех товарных позиций либо её отсутствие (например, временный ввоз выставочных образцов);
  • условия поставки и оплаты.
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Правила оформления инвойса

Утверждённого формата у коммерческого инвойса тоже нет, его заполняют в произвольной форме на английском и русском языках. В документе обычно прописывают:

  • данные покупателя и продавца: название и форма компании, полные юридический и почтовые адреса, ФИО контактного лица;
  • дату оформления документа;
  • информацию о предмете сделки — товаре или услуге, включая код ТН ВЭД;
  • количество товаров;
  • общую стоимость всех товаров и каждого отдельно;
  • условия и сроки платежа: аванс, постоплата;
  • условия поставки Инкотермс;
  • банковские реквизиты.

Если заполнить счёт-проформу или коммерческий инвойс с ошибками, то можно получить штраф от таможни. Придётся исправлять документ, чтобы товар пропустили таможенники. Это потеря времени, возможной прибыли, если сорвутся сроки доставки.

Исправлять коммерческий инвойс сложно, поэтому лучше не делать в нём ошибок. Для корректировки суммы нужно подавать в таможню кредит-ноту или дебет-ноту. Проформа-инвойс можно изменять до момента, пока обе стороны не утвердят и не согласуют условия договора.

Бланк счета-проформы (Proforma Invoice) с данными отправителя из Китая и получателя из России, валюта CNY, условия поставки FCA YUYAO

Типичные ошибки при оформлении

Возможные ошибки при заполнении счёта-проформы на товар:

  • Нет всей информации. В документе должны быть данные о продавце и покупателе, товаре или услуге, предварительной стоимости, условиях оплаты и доставки.
  • Неполное описание товара. Оно может быть неточным. Если перевозят женскую куртку, нужно добавить её цвет, размер, материал. Например, коричневая куртка женская из шерстяной пряжи размером XL в количестве 100 шт. 
  • Отсутствуют контактные данные. В счёте-проформе указывают полное название, юридический адрес, индекс, контактный телефон обеих сторон сделки.

Вопросы по теме

Кто оформляет инвойс и счёт-проформу?

Документы оформляет продавец или поставщик.

На каком языке заполняют проформа-инвойс?

Поставщик может подготовить два экземпляра — на русском и английском языках, но на практике чаще оформляют документ на одном языке.

Какой документ оформлять для предоплаты за поставку товара?

Для предоплаты потребуется счёт-проформа.

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