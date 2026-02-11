Коротко

Инвойс — документ, содержащий информацию о товаре и его стоимости. Выступает в качестве счёта на оплату в международных сделках. Входит в обязательный список документов при декларировании.

Проформа‑инвойс — предварительный счёт на оплату товара или услуги, который содержит примерную стоимость сделки. Его используют для согласования условий купли‑продажи, прохождения таможенного оформления до полной оплаты, ввоза бесплатного товара.