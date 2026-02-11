При импорте или экспорте товаров в список обязательных документов для таможенного оформления входит инвойс. Без него таможенники не пропустят груз, а банки могут не подтвердить оплату. Инвойс можно перепутать с проформа-инвойсом — документом со схожими функциями.
Расскажем, чем отличается проформа-инвойс от инвойса, в каких случаях подавать их и как правильно заполнять.
Что такое инвойс
Перед тем как определиться с проформа-инвойсом, нужно разобраться, что такое инвойс (коммерческий инвойс). Это товаросопроводительный документ, счёт, который можно использовать для оплаты. Он может заменять внешнеторговый договор купли-продажи.
Инвойс заполняет продавец и отправляет вместе с партией груза. В документе прописывает информацию о товаре, условиях оплаты, реквизитах сторон, стоимости сделки и т.п. Покупатель, получивший инвойс, должен в указанные в нём сроки оплатить указанную сумму.
Инвойс входит в перечень документов, которые подаются для таможенного и валютного контроля. Без него таможня не пропустит груз через границу. Таможенники по инвойсу определяют стоимость товара, его соответствие заявленным характеристикам, рассчитывают таможенные платежи и налоги.
Что такое проформа-инвойс
Проформа-инвойс — это предварительный счёт. Его отправляет продавец покупателю для согласования условий сделки и оформления коммерческого инвойса, чтобы подтвердить факт сделки.
Документ оформляют для:
- прохождения товаром таможни до его полной оплаты;
- ввоза бесплатного товара;
- временного ввоза;
- будущих авансовых платежей.
Основные отличия между проформа-инвойсом и инвойсом
|Инвойс
|Проформа-инвойс
|Официальный счёт с окончательной стоимостью товаров
|Предварительный счёт с ориентировочной стоимостью
|Необходим для таможенного оформления
|Не входит в список обязательных документов
|Для изменения нужны корректирующие документы
|Можно изменять условия до согласования договора
Как оформить проформа-инвойс
Для счёта-проформы нет установленной формы, но есть обязательная информация, которую нужно прописывать в документе. В письме ФНС РФ от 21.08.2009 №ШС-22-3/660@ есть перечень реквизитов, обязательных для проформ-инвойса, среди которых:
- данные продавца и покупателя, включая название фирмы, юридический и почтовый адреса, контактную информацию ответственного лица и т.п.;
- описание товара или услуги, код ТН ВЭД;
- общая предварительная стоимость всех товарных позиций либо её отсутствие (например, временный ввоз выставочных образцов);
- условия поставки и оплаты.
Правила оформления инвойса
Утверждённого формата у коммерческого инвойса тоже нет, его заполняют в произвольной форме на английском и русском языках. В документе обычно прописывают:
- данные покупателя и продавца: название и форма компании, полные юридический и почтовые адреса, ФИО контактного лица;
- дату оформления документа;
- информацию о предмете сделки — товаре или услуге, включая код ТН ВЭД;
- количество товаров;
- общую стоимость всех товаров и каждого отдельно;
- условия и сроки платежа: аванс, постоплата;
- условия поставки Инкотермс;
- банковские реквизиты.
Если заполнить счёт-проформу или коммерческий инвойс с ошибками, то можно получить штраф от таможни. Придётся исправлять документ, чтобы товар пропустили таможенники. Это потеря времени, возможной прибыли, если сорвутся сроки доставки.
Исправлять коммерческий инвойс сложно, поэтому лучше не делать в нём ошибок. Для корректировки суммы нужно подавать в таможню кредит-ноту или дебет-ноту. Проформа-инвойс можно изменять до момента, пока обе стороны не утвердят и не согласуют условия договора.
Типичные ошибки при оформлении
Возможные ошибки при заполнении счёта-проформы на товар:
- Нет всей информации. В документе должны быть данные о продавце и покупателе, товаре или услуге, предварительной стоимости, условиях оплаты и доставки.
- Неполное описание товара. Оно может быть неточным. Если перевозят женскую куртку, нужно добавить её цвет, размер, материал. Например, коричневая куртка женская из шерстяной пряжи размером XL в количестве 100 шт.
- Отсутствуют контактные данные. В счёте-проформе указывают полное название, юридический адрес, индекс, контактный телефон обеих сторон сделки.