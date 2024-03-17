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ВЭД
ВЭД

Что такое валютный контроль

Бизнес может работать с иностранными партнёрами. Нужно только знать, как проходить проверку. 

20.06.2025
6888
6888

Валютный контроль

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Каждый платёж, который предприниматель хочет отправить в другую страну, проходит валютный контроль в банке. Это касается даже переводов в рублях. Так государство убеждается, что сделка законная. 

Точка расскажет, как проходит проверка, какие операции под неё попадают и как её пройти.

Если предприниматель работает с зарубежными партнёрами и хочет делегировать рутинные процессы по ВЭД, он может обратиться в Точку. 


Наши специалисты помогут проверить инвойсы и договоры, поставить контракты на учёт и оформить справки о подтверждающих документах. Всё это — бесплатно. Оставьте заявку

Анна Давыдоваэксперт по ВЭД в Точке

Определение валютного контроля

Если предприниматель отправил платёж иностранцу или, наоборот, получил деньги из другой страны, он должен пройти валютный контроль

Ситуация: предприниматель получил платёж из другой страны. Этапы валютного контроля выглядят так: 

1. Если перевод в рублях, то деньги сразу зачисляются на рублёвый счёт. Если в иностранной валюте, то на транзитный счёт в банке, который открывают одновременно с валютным счётом. Там деньги находятся, пока клиент не предоставит распоряжение о списании денег с транзитного счёта и пакет документов по сделке. 

Важно предоставить документы по сделке в течение 15 рабочих дней после поступления денег на транзитный счёт. Если договор не более чем на 1 млн рублей в эквиваленте, то можно отправить в банк только код вида операции без остальных документов.

Ольга Гашанина эксперт по ВЭД в Точке

2. Сотрудники банка проверяют предоставленные документы: договор, инвойс, акт и так далее.

3. Если всё в порядке, деньги списывают с транзитного счёта на текущий валютный. Если документы предоставили с нарушением срока, то зафиксируется нарушение. Информацию о нём банк передаёт в ЦБ, оттуда данные отправляются в налоговую.

В Точке специалист сначала связывается с предпринимателем и предупреждает об ошибке, а потом помогает её исправить. А ещё — предупреждает о возможных нарушениях.

Ситуация: предприниматель хочет отправить иностранную валюту или рубли в другую страну. Этапы валютного контроля выглядят так: 

  1. Предприниматель формирует заявление на перевод валюты и прикрепляет документы, которые могут обосновать платёж. 
  2. Если всё в порядке, деньги отправят на счёт получателя за границу.

Платёж на проверке в банке может находиться не больше одного рабочего дня после подачи заявления на перевод и документов. Если ошибки в документах не удаётся исправить за это время, то мы отклоняем платёж. Клиент может повторно его выставить, когда исправит ошибки.

Ольга Гашанинаэксперт по ВЭД в Точке

Этапы и виды валютного контроля

Валютный контроль проходит условно в три этапа: до сделки, во время и после. Каждый этап можно назвать отдельным видом валютного контроля. Правда, это неофициальное деление.

1. Предварительная проверка

Это проверка до перевода денег. Добровольная, но полезная услуга, которая помогает избежать ошибок и штрафов.

Банк проверяет контракты с точки зрения валютного законодательства. Если что-то не так — говорит, что исправить.

Если вы работаете с зарубежными партнёрами, важно, чтобы банк умел сопровождать такие сделки: подсказывал, как соблюдать валютное законодательство, и вовремя замечал риски. Точка так умеет.

Некоторые клиенты пропускают первый этап и предоставляют документы и платёж одновременно. Но если кто-то хочет заранее проверить документы или заранее поставить на учёт, то они присылают документы раньше платежа. Так тоже можно. 

Ольга Гашанина эксперт по ВЭД в Точке

2. Текущая проверка

Проверка проходит во время расчётов, когда контрагенты выполняют обязательства и переводят деньги. Банк принимает договор и ждёт платёж. Если что-то не соответствует требованиям закона — платёж отклонят. Параллельно с этим может идти таможенный досмотр, если есть импорт или экспорт.

3. Последующая проверка

Сделка завершена, последующим мониторингом занимаются таможня и налоговая. Но это уже не валютный контроль, а проверка госорганов. Если в процессе выявят нарушения, могут быть штрафы. В сложных случаях — даже уголовная ответственность.

Кто осуществляет валютный контроль

Банки — это агенты валютного контроля. Они следят за тем, чтобы клиенты не совершали запрещённые валютные операции. При выявлении таких операций они их не проводят.

Если клиент не вовремя поставил контракт на учёт или оформил СПД, тогда банк зафиксирует нарушение. Валютный контроль в РФ осуществляется на основании этих документов: 

  • 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
  • инструкция ЦБ РФ 181-И
  • 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
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В Точке у каждого клиента есть валютный помощник. Он проверяет платежи и следит за тем, чтобы всё соответствовало законодательству. Отправить документы можно онлайн через интернет-банк.

Какие сделки подпадают под валютный контроль 

Валютный контроль в 2025 году проходят все валютные операции в рублях и в валюте, указанные в статье 1 закона 173-ФЗ. Валютные операции бывают между: 

1) резидентом и нерезидентом;

2) между резидентами;

3) между нерезидентами.

Пример: платёж между резидентом РФ и нерезидентом

Мария из Москвы заказала в Китае партию дизайнерских стульев для своего шоурума. Она переводит 3 000 юаней поставщику в Гуанчжоу.

Деньги уходят от резидента РФ (Марии) нерезиденту (китайской компании), поэтому банк проверит платёж и документы.

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Мы поддержим на всех этапах закупки: найдём поставщика, организуем логистику, рассчитаем таможенные платежи и подготовим документы для таможни. 

Пример: платёж между резидентами РФ, но в валюте

ИП Иванов организовал перевозку груза из Беларуси в Москву для ООО «ТехСтрой» и выставил счёт в белорусских рублях за международную перевозку. Обе стороны — резиденты, но так как платёж в иностранной валюте, то он подпадает под валютный контроль.

В Точке можно проконсультироваться с валютным помощником при отправке платежа в Беларусь. Он подскажет, как создать платёж, проверит контракт с контрагентом и поможет исправить ошибки.

Пример: поступление валюты из заграницы 

Фрилансер Антон из Санкт-Петербурга выполняет проект для клиента из Турции и получает оплату в турецких лирах. Валюта пересекает границу, так как пришла из другой страны в РФ. Значит, транзакцию проверят.

Из-за санкций мало какие банки проводят платежи в долларах и евро. Точка среди тех, кто не проводит. Что делать? Можно перейти на альтернативные расчёты через агентов либо платить в рублях или национальных валютах. То есть с китайскими партнёрами рассчитываться юанями, а с армянскими — драмами. 

Анна Давыдоваэксперт по ВЭД в Точке

Какие документы нужны при валютном контроле

Набор подтверждающих документов зависит от суммы сделки в рублёвом эквиваленте. То есть нужно сумму в валюте перевести в  рубли по официальному курсу ЦБ в день составления договора или подписания — на наиболее позднюю дату. А если сумма договора не определена, то на дату заключения или подписания документов, которые вносят изменения в сумму.

Сумма до 1 000 000 ₽ включительно. В этом случае клиентам не нужно предоставлять документы — достаточно кода вида операции. Исключение: если сделка попадает под действие одного из указов президента РФ с 2022 года, попросят документы по сделке.

Сумма от 1 000 000 до 3 000 000 ₽. Предприниматель должен предоставить документы: инвойс, договор и другие документы по сделке, которые предусмотрены договором. Например, акты, товарные накладные, счета-фактуры или спецификации. Также банк может запросить дополнительную документацию. 

Сумма от 3 000 000 ₽ при импорте или 10 000 000 ₽ при экспорте. В этих случаях контракт нужно ставить на учёт. Когда? Если сумма сделки указана в соглашении, то сразу. Если сумма не указана — можно не ставить до тех пор, пока сумма обязательств по договору не достигнет 3 000 000 или 10 000 000 рублей в зависимости от вида договора. 

Когда нужна справка о подтверждающих документах

справка о подтверждающих документах

Если сумма контракта больше 3 000 000 ₽ при импорте или 10 000 000 ₽  при экспорте, договор нужно ставить на учёт в банке. Для этого понадобится договор и все дополнения и приложения к нему.

После того как контракт поставили на учёт, по нему ведут ведомость банковского контроля (ВБК). В ней отражают все платежи и подтверждающие документы. Кстати, желательно у банка запросить ведомость банковского контроля — она может пригодиться.

Чтобы отразить подтверждающий документ, необходимо предоставить в банк справку о подтверждающих документах, или СПД. В ней содержится информация о выполнении, прекращении обязательств и изменении суммы по сделке. Если у предпринимателя нет времени, сотрудники Точки помогают сделать СПД.

СПД оформляют на: 

  • акты об оказанных услугах;
  • счета-фактуры;
  • иные документы, если расчёт осуществлён способом, отличным от перевода денег.

Раньше справку оформляли на декларации на товары и товарно-транспортные накладные. Теперь нужные документы приходят автоматически с таможни и оформлять по ним справку не нужно. 

Сроки валютного контроля

При зачислении иностранной валюты. Сперва деньги попадают на транзитный счёт в банке → банк проводит проверку → если всё хорошо, деньги переводят на текущий валютный счёт. 

После того как деньги зачислили на транзитный счёт, у предпринимателя есть 15 рабочих дней, чтобы подать документы. 

При отправлении иностранной валюты. Банк проверяет платёж и документы не позднее следующего рабочего дня после их предоставления. 

Вопросы по теме

Что такое валютный контроль простыми словами?

Валютный контроль — это система мер, с помощью которых государство контролирует валютные операции. Эти меры необходимы, чтобы не было незаконного вывода средств.

Каковы последствия нарушения валютного законодательства?

Нарушение валютного законодательства может привести к административной ответственности, например предупреждению или штрафу, а в некоторых случаях — к уголовной ответственности.

Какая сумма подпадает под валютный контроль?

Под валютный контроль подпадает валютная операция на любую сумму. 

Какие платежи подлежат валютному контролю?

Валютному контролю подлежат расчёты: 

  • между резидентами в иностранной валюте и иногда в рублях;

  • между нерезидентами как в  рублях, так и в иностранной валюте;

  • переводы между резидентами и нерезидентами в рублях и иностранной валюте.

Как получить ведомость банковского контроля?

Ведомость банковского контроля получают через интернет-банк Точки → «Сервисы» → «Валютные операции» → «Договоры и инвойсы». Рядом с нужным договором нажмите на три вертикальные точки → «Скачать ВБК».


Вы получите ВБК сразу с электронной подписью банка — это бесплатно.

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