Система прослеживаемости товаров (СПТ) — это государственный механизм контроля импортных товаров. С её помощью ведут учёт заграничных товаров из перечня: их продажи, списания и утилизации.
Так государство контролирует, что товар не ушёл в «серую» продажу. Это и есть система прослеживаемости.
Кого включают в систему
Все кто, импортирует прослеживаемые товары из перечня, обязаны соблюдать правила СПТ. Например, в список прослеживаемых товаров в 2025 году входят:
- холодильники;
- морозильники;
- грейдеры;
- механические лопаты;
- экскаваторы;
- дорожные катки;
- машины стиральные бытовые и для прачечных;
- мониторы и проекторы;
- коляски детские;
- устройства удерживающие для детей;
- другие товары.
Ноутбук, телевизор, моноблок, МФУ, смартфон, пылесос и автомобиль — это не прослеживаемые товары.
Соблюдать правила прослеживаемости должны все ИП и ООО, независимо от их системы налогообложения. Это значит, что требования касаются и компаний, работающих на УСН, и компаний, работающих на ОСНО.
Исключения: физлица и самозанятые могут не подключаться к системе прослеживаемости. Это связано с тем, что они обычно не занимаются массовым импортом товаров и не ведут хозяйственную деятельность в масштабах, требующих строгого контроля.
Подробнее о РНПТ
РНПТ — это регистрационный номер партии товара в системе прослеживаемости. Именно его указывают в сопроводительных документах, чтобы следить за движением партии. Проверить номер можно на сайте ФНС.
Номер прослеживаемого товара состоит их четырёх частей, разделённых косой чертой:
код таможни / дата / номер декларации / номер товара
Как получить РНПТ
Если товар ввозят из страны ЕАЭС (Кыргызстан, Казахстан, Беларусь, Армения), то импортёр должен в течение пяти дней после принятия товаров на учёт подать уведомление в ФНС. Для этого нужно заполнить форму КНД 1169008 — скачать её можно здесь.
В ответ налоговая сформирует РНПТ на каждую партию и сообщит о присвоении номера на следующий день после получения уведомления.
Важно: если импортёр хочет продать или списать товар, который был ввезён в РФ до 8 июля 2021 года, ему тоже нужно присвоить РНПТ. Для этого отправьте в ФНС уведомление об остатках партии. В ответ вам пришлют регистрационный номер партии.
Если товар ввозят не из ЕАЭС, импортёр должен сам создать регистрационные номера на основе номера таможенной декларации и номера партии товаров.
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Как отчитываться за прослеживаемые товары
Регистрационный номер партии товара должен быть указан во всех документах, сопровождающих товар на всех этапах его движения.
Импортёр: перевозит прослеживаемый товар через границу и получает на него код ТН ВЭД либо создаёт его сам.
Покупатель: проверяет номер, полученный от импортёра.
Дальнейшая перепродажа: номер отмечают в счетах-фактурах и универсальных передаточных документах (УПД).
Налоговая отчётность: компании и ИП, подающие декларацию по НДС, указывают регистрационный номер в налоговой декларации — в восьмом и девятом разделах. Те, кто не подаёт декларацию, сдают отдельный отчёт.
Все документы с регистрационным номером должны передаваться между импортёром и покупателем исключительно через оператора ЭДО.
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Компании и ИП, работающие с прослеживаемыми товарами, должны ежеквартально отчитываться перед налоговой о всех сделках с такими товарами, если они были. Порядок отчётности зависит от того, подают ли они декларацию по налогу на добавленную стоимость.
Если бизнес подаёт декларацию по НДС: номер указывается в документе, поэтому дополнительных отчётов не нужно сдавать.
Если бизнес не подаёт декларацию по НДС: по сделкам с прослеживаемыми товарами нужно подавать отдельный отчёт.
Сроки подачи отчётов:
- до 25 апреля — за первый квартал;
- до 25 июля — за второй квартал;
- до 25 октября — за третий квартал;
- до 25 января следующего года — за четвёртый квартал. Отчёт подаётся только при наличии в отчётном квартале операций с товарами, подлежащими прослеживаемости.
Полезные шаблоны документов
Прослеживаемость импортных товаров и маркировка: отличия
Маркировка и прослеживаемость — это два разных инструмента контроля.
СПТ. В этой системе регистрационные номера партии товаров (РНПТ) указывают в сопроводительных документах и декларациях. Благодаря этому, каждый шаг товара — от производства до конечного потребителя — можно отследить через ЭДО.
Маркировка товаров. В отличие от системы прослеживаемости маркировка предполагает нанесение QR-кодов непосредственно на товары или их упаковку. Сканируя код, можно получить данные о производителе, характеристики продукции и историю продаж.
Вывод: через систему прослеживаемости отслеживают движение партии через документацию. А через маркировку отслеживают каждый отдельный товар через нанесённый на него код.