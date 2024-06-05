Система прослеживаемости товаров (СПТ) — это государственный механизм контроля импортных товаров. С её помощью ведут учёт заграничных товаров из перечня: их продажи, списания и утилизации.

ПРИМЕР Анна заказала партию детских колясок из Германии. При ввозе товара в РФ она получила регистрационный номер и при каждой продаже указывала его в документах.

Так государство контролирует, что товар не ушёл в «серую» продажу. Это и есть система прослеживаемости.



Кого включают в систему

Все кто, импортирует прослеживаемые товары из перечня, обязаны соблюдать правила СПТ. Например, в список прослеживаемых товаров в 2025 году входят:

холодильники;

морозильники;

грейдеры;

механические лопаты;

экскаваторы;

дорожные катки;

машины стиральные бытовые и для прачечных;

мониторы и проекторы;

коляски детские;

устройства удерживающие для детей;

другие товары.

Ноутбук, телевизор, моноблок, МФУ, смартфон, пылесос и автомобиль — это не прослеживаемые товары.

Соблюдать правила прослеживаемости должны все ИП и ООО, независимо от их системы налогообложения. Это значит, что требования касаются и компаний, работающих на УСН, и компаний, работающих на ОСНО.

Исключения: физлица и самозанятые могут не подключаться к системе прослеживаемости. Это связано с тем, что они обычно не занимаются массовым импортом товаров и не ведут хозяйственную деятельность в масштабах, требующих строгого контроля.

Подробнее о РНПТ

РНПТ — это регистрационный номер партии товара в системе прослеживаемости. Именно его указывают в сопроводительных документах, чтобы следить за движением партии. Проверить номер можно на сайте ФНС.

Номер прослеживаемого товара состоит их четырёх частей, разделённых косой чертой:

код таможни / дата / номер декларации / номер товара

Как получить РНПТ

Если товар ввозят из страны ЕАЭС (Кыргызстан, Казахстан, Беларусь, Армения), то импортёр должен в течение пяти дней после принятия товаров на учёт подать уведомление в ФНС. Для этого нужно заполнить форму КНД 1169008 — скачать её можно здесь.

В ответ налоговая сформирует РНПТ на каждую партию и сообщит о присвоении номера на следующий день после получения уведомления.

Важно: если импортёр хочет продать или списать товар, который был ввезён в РФ до 8 июля 2021 года, ему тоже нужно присвоить РНПТ. Для этого отправьте в ФНС уведомление об остатках партии. В ответ вам пришлют регистрационный номер партии.

Если товар ввозят не из ЕАЭС, импортёр должен сам создать регистрационные номера на основе номера таможенной декларации и номера партии товаров.

Как отчитываться за прослеживаемые товары

Регистрационный номер партии товара должен быть указан во всех документах, сопровождающих товар на всех этапах его движения.

Импортёр: перевозит прослеживаемый товар через границу и получает на него код ТН ВЭД либо создаёт его сам.

Покупатель: проверяет номер, полученный от импортёра.

Дальнейшая перепродажа: номер отмечают в счетах-фактурах и универсальных передаточных документах (УПД).

Налоговая отчётность: компании и ИП, подающие декларацию по НДС, указывают регистрационный номер в налоговой декларации — в восьмом и девятом разделах. Те, кто не подаёт декларацию, сдают отдельный отчёт.

Все документы с регистрационным номером должны передаваться между импортёром и покупателем исключительно через оператора ЭДО.

Компании и ИП, работающие с прослеживаемыми товарами, должны ежеквартально отчитываться перед налоговой о всех сделках с такими товарами, если они были. Порядок отчётности зависит от того, подают ли они декларацию по налогу на добавленную стоимость.

Если бизнес подаёт декларацию по НДС: номер указывается в документе, поэтому дополнительных отчётов не нужно сдавать.

Если бизнес не подаёт декларацию по НДС: по сделкам с прослеживаемыми товарами нужно подавать отдельный отчёт.

Сроки подачи отчётов:

до 25 апреля — за первый квартал;

до 25 июля — за второй квартал;

до 25 октября — за третий квартал;

до 25 января следующего года — за четвёртый квартал. Отчёт подаётся только при наличии в отчётном квартале операций с товарами, подлежащими прослеживаемости.

Полезные шаблоны документов

Прослеживаемость импортных товаров и маркировка: отличия

Маркировка и прослеживаемость — это два разных инструмента контроля.

СПТ. В этой системе регистрационные номера партии товаров (РНПТ) указывают в сопроводительных документах и декларациях. Благодаря этому, каждый шаг товара — от производства до конечного потребителя — можно отследить через ЭДО.

Маркировка товаров. В отличие от системы прослеживаемости маркировка предполагает нанесение QR-кодов непосредственно на товары или их упаковку. Сканируя код, можно получить данные о производителе, характеристики продукции и историю продаж.

Вывод: через систему прослеживаемости отслеживают движение партии через документацию. А через маркировку отслеживают каждый отдельный товар через нанесённый на него код.

Штрафы за нарушение правил оборота прослеживаемого товара