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Прослеживаемые товары в 2025 году

Если вы хотите продавать импортные товары, вам стоит знать о системе прослеживаемости. Что это такое и как правильно заполнять документы, расскажет Точка Банк.

11.07.2025
9675
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Система прослеживаемости товаров (СПТ) — это государственный механизм контроля импортных товаров. С её помощью ведут учёт заграничных товаров из перечня: их продажи, списания и утилизации. 

ПРИМЕР
Анна заказала партию детских колясок из Германии. При ввозе товара в РФ она получила регистрационный номер и при каждой продаже указывала его в документах. 

Так государство контролирует, что товар не ушёл в «серую» продажу. Это и есть система прослеживаемости.

Кого включают в систему

Все кто, импортирует прослеживаемые товары из перечня, обязаны соблюдать правила СПТ. Например, в список прослеживаемых товаров в 2025 году входят:

  • холодильники;
  • морозильники;
  • грейдеры;
  • механические лопаты;
  • экскаваторы;
  • дорожные катки;
  • машины стиральные бытовые и для прачечных;
  • мониторы и проекторы;
  • коляски детские;
  • устройства удерживающие для детей;
  • другие товары. 

Ноутбук, телевизор, моноблок, МФУ, смартфон, пылесос и автомобиль — это не прослеживаемые товары. 

Соблюдать правила прослеживаемости должны все ИП и ООО, независимо от их системы налогообложения. Это значит, что требования касаются и компаний, работающих на УСН, и компаний, работающих на ОСНО. 

Исключения: физлица и самозанятые могут не подключаться к системе прослеживаемости. Это связано с тем, что они обычно не занимаются массовым импортом товаров и не ведут хозяйственную деятельность в масштабах, требующих строгого контроля.

Подробнее о РНПТ

РНПТ — это регистрационный номер партии товара в системе прослеживаемости. Именно его указывают в сопроводительных документах, чтобы следить за движением партии. Проверить номер можно на сайте ФНС.

Номер прослеживаемого товара состоит их четырёх частей, разделённых косой чертой:

код таможни / дата / номер декларации / номер товара 

Как получить РНПТ

Если товар ввозят из страны ЕАЭС (Кыргызстан, Казахстан, Беларусь, Армения), то импортёр должен в течение пяти дней после принятия товаров на учёт подать уведомление в ФНС. Для этого нужно заполнить форму КНД 1169008 — скачать её можно здесь

В ответ налоговая сформирует РНПТ на каждую партию и сообщит о присвоении номера на следующий день после получения уведомления.

Важно: если импортёр хочет продать или списать товар, который был ввезён в РФ до 8 июля 2021 года, ему тоже нужно присвоить РНПТ. Для этого отправьте в ФНС уведомление об остатках партии. В ответ вам пришлют регистрационный номер партии.

Если товар ввозят не из ЕАЭС, импортёр должен сам создать регистрационные номера на основе номера таможенной декларации и номера партии товаров. 

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Как отчитываться за прослеживаемые товары

Регистрационный номер партии товара должен быть указан во всех документах, сопровождающих товар на всех этапах его движения.

Импортёр: перевозит прослеживаемый товар через границу и получает на него код ТН ВЭД либо создаёт его сам.

Покупатель: проверяет номер, полученный от импортёра.

Дальнейшая перепродажа: номер отмечают в счетах-фактурах и универсальных передаточных документах (УПД).

Налоговая отчётность: компании и ИП, подающие декларацию по НДС, указывают регистрационный номер в налоговой декларации — в восьмом и девятом разделах. Те, кто не подаёт декларацию, сдают отдельный отчёт.

Все документы с регистрационным номером должны передаваться между импортёром и покупателем исключительно через оператора ЭДО

Как подключить ЭДО?

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Компании и ИП, работающие с прослеживаемыми товарами, должны ежеквартально отчитываться перед налоговой о всех сделках с такими товарами, если они были. Порядок отчётности зависит от того, подают ли они декларацию по налогу на добавленную стоимость.

Если бизнес подаёт декларацию по НДС: номер указывается в документе, поэтому дополнительных отчётов не нужно сдавать. 

Если бизнес не подаёт декларацию по НДС: по сделкам с прослеживаемыми товарами нужно подавать отдельный отчёт. 

Сроки подачи отчётов: 

  • до 25 апреля — за первый квартал;
  • до 25 июля — за второй квартал;
  • до 25 октября — за третий квартал;
  • до 25 января следующего года — за четвёртый квартал. Отчёт подаётся только при наличии в отчётном квартале операций с товарами, подлежащими прослеживаемости.

Полезные шаблоны документов

Уведомление об остатках прослеживаемых товаров

Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров

Отчёт об операциях с прослеживаемыми товарами

Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров

Прослеживаемость импортных товаров и маркировка: отличия

Маркировка и прослеживаемость — это два разных инструмента контроля. 

СПТ. В этой системе регистрационные номера партии товаров (РНПТ) указывают в сопроводительных документах и декларациях. Благодаря этому, каждый шаг товара — от производства до конечного потребителя — можно отследить через ЭДО

Маркировка товаров. В отличие от системы прослеживаемости маркировка предполагает нанесение QR-кодов непосредственно на товары или их упаковку. Сканируя код, можно получить данные о производителе, характеристики продукции и историю продаж. 

Вывод: через систему прослеживаемости отслеживают движение партии через документацию. А через маркировку отслеживают каждый отдельный товар через нанесённый на него код. 

Штрафы за нарушение правил оборота прослеживаемого товара

В 2025 году штрафов за нарушение правил по прослеживаемости нет. Но есть законопроект, который их предполагает в будущем.В тексте проекта написано, что он вступит в действие с 1 января 2026 года. Как будет на практике — пока неизвестно. Сам проект размещён здесь.

Ольга Клепикова эксперт бухгалтерского сервиса Точка Банк

Вопросы по теме

Чем отличается ГТД от РНПТ?

ГТД (грузовая таможенная декларация) — это документ, который создают при перемещении грузов через границу. Нужен только для таможенного контроля.

РНПТ (регистрационный номер партии товара) — это номер, который присваивается партии товаров, чтобы отслеживать её движения внутри страны: продажи, списания и утилизации.

Можно ли купить прослеживаемый товар без ЭДО?

Нет, использовать электронный документооборот — обязательное условие.

Что делать с остатками прослеживаемых товаров?

Уведомление об остатках отслеживаемых товаров представляется в ФНС по форме КНД 1169011.

Когда товар перестаёт быть прослеживаемым?

Товар перестает отслеживаться после его покупки, а также в случае списания и утилизации. В этих случаях информация о товаре фиксируется в системе, и он исключается из отслеживания.

Может ли товар исчезнуть из системы прослеживаемости?

Нет, любое изменение статуса товара регистрируется в системе — например, продажа или списание.

Из каких стрaн товары подлежат прослеживаемости?

Товары подлежат отслеживанию независимо от страны происхождения, за исключением бытовых холодильников из Беларуси.

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