Сертификат соответствия: что это, когда нужен и как получить

Чтобы предприниматель мог ввозить товары в Россию и торговать ими, нужно доказать их безопасность и получить сертификат соответствия.

Расскажем, что такое сертификат соответствия, на какую продукцию его нужно оформлять, где и кто его делает и что грозит бизнесу за торговлю несертифицированными товарами.

Коротко Сертификат соответствия нужен для легального ввоза в Россию и продажи на её территории определённых категорий товаров. Документ подтверждает качество и безопасность продукции. Его выдают центры по сертификации после проведения испытаний.

Что такое сертификат соответствия и зачем он нужен

Сертификат соответствия — это документ, подтверждающий безопасность и качество продукции. Без него не получится продать товары в Российской Федерации. Продукция, прошедшая сертификацию, соответствует техническим регламентам, установленным в ЕАЭС.

Сертификат нужен таможне при ввозе импортного товара в Россию. Его подают вместе с таможенной декларацией, инвойсом, международным договором купли-продажи и т.п. Без документа таможенники не пропустят иностранный товар.

Получить сертификат могут только юридические лица и ИП. Продать товар без сертификата не получится не только в магазине, но и на маркетплейсе. WB, Ozon, Яндекс Маркет и другие маркетплейсы не разрешают продавцам торговать на своих площадках, если качество и безопасность товаров не подтверждены документами.

ПРИМЕР ИП закупил партию мужского белья в Китае. Чтобы продавать его на Ozon, надо получить сертификат соответствия ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции лёгкой промышленности». Без него таможня не пропустит через границу, а маркетплейс не разрешит размещать товары на площадке.

Что содержится в сертификате

В документе указывают:

центр по сертификации (наименование, адрес, номер аккредитации);

наименование и адрес заявителя и изготовителя;

наименование продукции (модель,артикул, торговая марка);

коды ТН ВЭД;

технический регламент;

основание выдачи сертификата с указанием номера и даты протокола;

срок действия и номер сертификата;

подписи ответственных в выдаче лиц.

Виды сертификатов соответствия

Сертификат соответствия ГОСТ Р

Товар, который получает сертификат соответствия ГОСТ Р, признаётся безопасным и качественным только на территории России. Его оформляют на листе А4.

ПРИМЕР Для производства полиэтиленовых водопроводных труб понадобится получить ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена».

Сертификат соответствия ТР ТС

Сертификат соответствия ТР ТС подтверждает, что товар соответствует техническим регламентам ЕАЭС. Их несколько десятков. Оформляют документ на специальном бланке с несколькими степенями защиты.

ПРИМЕР ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию» нужно оформлять компаниям, производящим или ввозящим в ЕАЭС сигареты, сигары и другие табачные изделия. ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» понадобится при производстве и импорте детских игрушек.

Обязательная и добровольная сертификация

Сертификат соответствия на продукцию бывает обязательным и добровольным. Товары, которые бизнес должен обязательно сертифицировать, есть в Постановлении Правительства РФ от 23.12.2021 №2425 и технических регламентах ЕАЭС. На каждый из них нужно получить сертификат либо декларацию соответствия ГОСТ Р или ТР ТС. Без этих документов нельзя продавать товары, иначе можно получить штраф до 1 000 000 ₽.

Основные категории товаров, которые нужно сертифицировать:

нефтепродукты;

бытовая химия;

автомобили;

детские игрушки;

нижнее бельё;

стройматериалы;

алкоголь;

электроника.

ПРИМЕР Чтобы ввезти в Россию и продавать ноутбуки, понадобятся два документа — сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», а также Декларация соответствия по ТР ТС 037. Для продажи на маркетплейсе нижнего белья продавцу понадобится оформить на него сертификат ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции лёгкой промышленности».

Не все товары нужно обязательно сертифицировать. Например, деревянную гитару или пластиковые шары на ёлку можно продавать без сертификатов. Однако предприниматели могут пройти добровольную сертификацию, чтобы выделить свой товар среди остальных и подтвердить его безопасность.

ПРИМЕР Компания производит обычные шестиструнные гитары и продаёт их на маркетплейсах. Для гитар обязательный сертификат не нужен, и обычно его не делают. Но производитель оформил сертификат, добавил знак сертификации на фото товара в его карточке, добавил, что фанера гипоаллергенная. Это помогло повысить продажи.

Как получить сертификат соответствия

Кто выдаёт сертификат

Сертификаты на продукцию выдают аккредитованные центры сертификации. Документы оформляют на основании протокола испытаний. У лаборатории или центра, имеющих аккредитацию на проведение испытаний и выдачу сертификатов, должен быть статус «Действует». Также в открытом доступе должны быть полное название, адрес, контактный телефон организации и группа продукции, по которой она может проводить сертификацию.

Организация должна состоять в Едином реестре органов по оценке соответствия ЕАЭС.

Если компании нет в реестре ЕАЭС, то пользоваться её услугами нельзя — документы от неё не примут.

Как получить сертификат

Чтобы ИП или юридическому лицу получить сертификат, нужно:

Выбрать аккредитованный центр в Едином реестре. Отправить заявку в произвольной форме. В ней нужно указать название и характеристики продукции, область использования, код ТН ВЭД. Вместе с заявкой бизнес подаёт технические документы на товар и уставные для компании, фотографии продукции. Если товар импортный, то точно понадобятся международный контракт, инвойс, упаковочный лист , нотификация от ФСБ для электронных устройств. Полный перечень документов для сертификации можно уточнить в центре аккредитации. Лаборатория проведёт исследования продукции по одной из схем сертификации — порядок действий, по которому устанавливается соответствие товара определённым нормам и требованиям. Всего 11 схем сертификации. Например, по схеме 4с можно сертифицировать только одну продукцию, а по 3с — партию товара. Центр по сертификации отправит в лабораторию образцы на испытания, в результате которых она оформит протокол испытаний. Специалист центра на его основании сделает макет сертификата и отправит на согласование заявителю. После согласования в центре сертификат регистрируют на сайте Росаккредитации и выдают бумажную копию владельцу товара.

Штрафы за отсутствие сертификата

Если товар нужно сертифицировать, а его продают без сертификата соответствия, то компаниям и ИП грозят штрафы согласно ст. 14.45 КоАП. Для юрлиц — до 300 000 ₽, для ИП — до 40 000 ₽.

Если продавец или производитель нарушил требования технического регламента и при этом пострадал человек, то штраф, согласно ст. 14.43 КоАП, составит для компаний до 600 000 ₽, для ИП до 40 000 ₽. При повторном нарушении суммы увеличатся до 1 000 000 ₽ и 50 000 ₽ соответственно с возможным приостановлением деятельности до 90 дней.

Как проверить подлинность сертификата соответствия

Нужно ввести номер документа и/или его дату регистрации на сайте Единого реестра выданных сертификатов соответствия.

В карточке будет полная информация о техническом регламенте, продукции, заявителе и изготовителе, испытаниях, органе сертификации и т.п.

Отличие сертификата соответствия от декларации

Сертификат и декларация — формы обязательного подтверждения соответствия — подтверждают безопасность продукции. Но они отличаются:

Ответственными лицами. За декларацию отвечает продавец, за сертификат — орган сертификации.

Исполнителями. Декларацию оформляет продавец, а сертификат — орган сертификации.

Видами товаров. Декларацию оформляют для товаров широкого потребления (посуда, удобрения), а сертификат для тех, где важна подтверждённая безопасность (игрушки для детей, электроника).

Можно ли продавать товар без сертификата

Можно не сертифицировать товары, которых нет в технических регламентах и Едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации. Например, механические наручные часы, товары для животных, солнцезащитные очки. На такие товарные категории можно оформлять отказные письма, подтверждающие ненадобность прохождения сертификации.

На сколько выдают сертификат соответствия

Максимальный срок действия сертификата на продукцию — 5 лет. Он зависит от схемы сертификации, вида товара. Если срок действия документа закончился, то придётся всю процедуру подтверждения проходить заново.

Сколько стоит сертификат