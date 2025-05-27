Упаковочный лист — что это такое и зачем он нужен

Упаковочный лист — бланк, который размещают на упаковке. Без него груз не пройдёт таможенный контроль. Эксперты Точки по ВЭД рассказывают, кому нужен упаковочный лист и как его правильно оформить.

Что такое упаковочный лист

Упаковочный лист — сопроводительный документ, который рассказывает всё о товарах, которые перевозят в закрытых тарах. Проще говоря, на упаковочном листе написано, что находится в коробке или на палете. Палетный лист оформляют на поддон с одним грузом или несколькими видами.

Документ клеят на упаковку перед транспортировкой. Работникам склада или перевозчикам не придётся вскрывать упаковку, чтобы понять, что внутри. Это ускорит логистику и складские работы. Также на таможне или пересыльных пунктах эта официальная наклейка со сведениями поможет не потерять товары.

Чем отличается упаковочный лист от инвойса

Упаковочный лист показывает таможне, какой конкретный товар и в каком количестве находится на палетной платформе или в коробке.

Инвойс — это основной коммерческий документ, который подтверждает стоимость декларируемых товаров. В нём указывают:

все товарные группы или услуги;

их стоимость;

коды ТН ВЭД;

условия поставки;

банковские реквизиты сторон;

иные необходимые сведения.

Экспортный палетный лист — обязательное приложение к инвойсу. Часть информации этих двух документов совпадает в перечне и специфике товаров.

Что входит в упаковочный лист

Единого шаблона упаковочного листа нет. Экспортёр может взять за образец любую доступную форму или составить документ от себя.

Пример шаблона упаковочного листа на русском языке

Информация о заказе

Чтобы упаковочный лист облегчил задачу всем участникам внешнеэкономической деятельности, в нём желательно указать:

данные отправителя;

данные грузополучателя;

точный адрес назначения;

номер и дату составления инвойса либо иного документа, который подтверждает факт сделки;

тип тары;

число товарных мест (например, сколько коробок перевозится на одной палете);

полный перечень всех товаров с единицами измерения, количеством и массой;

особые характеристики при необходимости (класс опасности, хрупкость и т.п.);

подписи упаковщика и проверяющего перевозчика;

дату составления.

Весогабаритные характеристики

Форма упаковочного листа может содержать:

основные параметры учёта. К ним относятся номенклатурная группа или вид;

единицы измерения — метры, литры, объёмы.

Благодаря подробной информации о каждой палете легче контролировать учёт товара на складе. Логисты, работающие в системе складского учёта, смогут подобрать подходящий по объёму или тоннажу транспорт для перевозки груза. Компания-перевозчик, получая данные о продукции, равномерно распределит её по кузову или ж/д составу, чтобы избежать перегруза.

Как оформить палетный лист на экспорт

Строгих официальных правил или рекомендаций по форме документа нет. Таможня принимает палетный лист в печатном и рукописном виде. Основное требование по форме содержания — упаковочный лист должен отображать точную информацию о перевозимом в таре грузе. Под ней обязательно своей рукой расписывается отправитель или упаковщик. Печать на подписи — дело добровольное. С 2016 года ставить её не обязательно.

Бумагу нужно оформить в двух экземплярах. Один получает перевозчик и клеит его на тару. Второй остаётся у отправителя. На этом экземпляре представитель транспортной компании должен поставить отметку о получении товара.

Если груз с палетным листом идёт на экспорт или импорт из стран, не входящих в ЕАЭС, то документ нужно оформить на двух языках: английском и страны-отправителя. Переводить нужно все заполненные формы и элементы. При передвижении между государствами ЕАЭС лист можно заполнить только на русском.

В общероссийском классификаторе ОКУД у упаковочного листа есть свой номер — 1002004. Строгих образцов палетного документа нет, но они не должны отходить от стандартов по маркировке. Их регламентируют два ГОСТа: Р 51474-99 и 14192-96.

Образцы упаковочного листа

При заполнении форм документа на английском языке важно не запутаться в аббревиатурах.

Образец упаковочного листа на английском языке

Приведём несколько основных сокращений:

PL — packing list (упаковочный лист);

CI — инвойс;

ctns — количество коробок в партии;

pcs — штуки;

qty — количество комплектов;

pl — палеты;

g.w. — брутто;

n.w. — нетто;

Cbm — кубометры;

Kgs — килограммы;

T — тонны.

Проверка данных упаковочного листа

Чтобы на таможне не было проблем с декларированием груза, убедитесь в правильном заполнении всех документов. Это касается и палетного листа. Перед тем как подавать декларацию, нужно:

проверить все номера инвойса и других документов, которые связаны с упаковочным листом;

сравнить итоговые данные по весу и количеству с указанными в инвойсе;

сравнить веса нетто и брутто, указанные на таре. Таможенники сначала проверяют вес.

Отправитель и перевозчик палетных тар с грузом должны разбираться в тонкостях заполнения и таможенных проверках. У инспектора на таможне могут возникнуть вопросы к документу, составленному для нескольких кодов ТН ВЭД в одной таре.

ПРИМЕР В коробке перевозятся молотые семена аниса и тмина общим весом 400 кг. У этих товарных групп разные коды ТН ВЭД и ставки ввозных пошлин. У аниса 3%, у тмина 5%. Вес тары с грузом указывается полностью, и таможенники не смогут определить, какое соотношение семян внутри. На досмотре они начнут взвешивать отдельные товарные группы и штрафовать, если найдут неточности в декларировании.

Обжаловать их решение можно, но это займёт время и деньги, если обращаться к сторонним юристам. Поэтому лучше не перевозить грузы с разными кодами в одной таре.

Упаковочный лист для таможни

Где нужен упаковочный лист

Для внутренних поставок товаров документ не нужен. Его потребует таможня при экспорте или импорте груза.

Опись потребуется работникам транспортных компаний, которые перевозят груз. По ней проверят комплектацию партии, уточнят при необходимости информацию об отправителе.

Ещё палетный документ пригодится сотрудникам таможни для идентификации груза и упрощения таможенного оформления. Бланк с информацией обычно находится в доступном кармашке на таре, и таможенный инспектор быстрее разбирается с проверкой товара.

Кто отвечает за целостность упаковочного листа

Задача перевозчика — транспортировать груз в целости и сохранности до места назначения, иногда помочь в прохождении таможенных процедур. Ответственность транспортной компании прописывается в договоре и возникает при:

повреждении или порче груза;

его потере или недостаче.

Перевозчик отвечает ещё за целостность упаковки и упаковочного листа. Но ответственность с транспортной компании снимается, если тару с документом повредили обстоятельства, на которые она не могла повлиять.

Плюсы использования упаковочного листа

Преимущества упаковочного листа для отправителя и перевозчика: