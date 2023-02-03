Ошибки и их решение в 1С:Бухгалтерия предприятия

Ошибка 1002
Как выглядит:
Получена ошибка из банка (ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС). Код ошибки 1002.
Не указан обязательный заголовок в http-запросе Account.
Что делать:
Обратитесь в поддержку 1С: directbank@1c.ru
Ошибка 1009
Как выглядит:
Получена ошибка из банка (ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС). Код ошибки 1009.
Ошибка приемного сервиса: Сбой в работе ПО сервиса в момент приема запроса/пакета
Подробности см. в журнале регистрации.
Что делать:
Проверьте ваш логин в интернет-банке и отредактируйте пароль по инструкции, если нужно.
Если ошибка повторится, отзовите старый доступ в интернет-банке и создайте новый. В новом доступе выдайте права ко всем нужным счетам. После этого замените логин и пароль в интеграции с Точкой в 1С.
Ошибка 1013
Как выглядит:
Запрос отклонен.
Причина отклонения: Получена ошибка из банка (ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС). Код ошибки 1013.
Недостаточно прав на операции с расч.счетом: У пользователя нет прав на работу с запрашиваемым расч.счетом на стороне Банка.
Если ошибка возникает при запросе выписки или отправке платежей:
- Проверьте ваш логин в интернет-банке и отредактируйте пароль по инструкции, если нужно.
- Проверьте, по какому счёту вы хотите запросить выписку или отправить платёж. Если его нет в доступах 1С, выдайте права по инструкции.
- Проверьте реквизиты организации: наименование, ИНН, КПП. Убедитесь по инструкции, что счёт в Точке отмечен основным.
- Проверьте по инструкции, стоит ли дата закрытия у закрытого счёта.
Если ошибка возникает при подключении автовыписки:
По инструкции проверьте ваш логин для автовыписки в интернет-банке. Если логин в 1С отличается от логина в ИБ, в интеграции 1С нажмите «Получить настройки». Тогда логин обновится.
Если ошибка возникает в момент отправки зарплатной ведомости в 1С:Бухгалтерия предприятия:
Проверьте счёт в реквизитах компании: перейдите в раздел «Зарплата и Кадры» — «Справочники и настройки» — «Зарплатные проекты» — «Зарплатный проект Точки».
Либо используйте другой путь: раздел «Сотрудники» — «Настройки» — «Зарплатные проекты». В поле «Расчётный счёт» должен быть указан счёт вашей компании.
Если ошибка возникает в момент отправки зарплатной ведомости в 1С:Зарплата и управление персоналом:
Проверьте счёт в реквизитах компании: перейдите «Выплаты» — «Зарплатные проекты» — «Зарплатный проект Точки». В поле «Расчётный счёт» должен быть указан счёт вашей компании.
Ошибка 1201
Как выглядит:
Получена ошибка из банка (ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС). Код ошибки 1201.
Некорректные данные для аутентификации. Неверные имя пользователя/пароль или неправильный сертификат ключа электронной подписи
Подробности см. в журнале регистрации.
Что делать:
Проверьте ваш логин в интернет-банке и отредактируйте пароль по инструкции, если нужно.
Если ошибка повторится, отзовите старый доступ в интернет-банке и создайте новый ключ для интеграции. В новом ключе выдайте права ко всем нужным счетам. После этого войдите в 1С с новым логином и паролем интеграции.
Ошибка 1202
Как выглядит:
Получена ошибка из банка (ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС). Код ошибки 1202.
Недостаточно прав у пользователя: У пользователя нет прав использовать прямой обмен с сервисом.
Что делать:
- Проверьте ваш логин в интернет-банке и отредактируйте пароль по инструкции, если нужно.
- Проверьте, нет ли в конце логина 1С лишнего пробела.
- Логин №1 используйте для настройки интеграции, загрузки выписки в1С по прямому обмену и отправки платежей в интернет-банк, а Логин №2 с приставкой «auto!» — для настройки автовыписки в отдельном окне.
- Перезапустите 1С и попробуйте ввести логин и пароль ещё раз.
Если ошибка повторится, отзовите старый доступ в интернет-банке и создайте новый ключ для интеграции. В новом ключе выдайте права ко всем нужным счетам. После этого войдите в 1С с новым логином и паролем интеграции.
Ошибка 1203
Как выглядит:
Получена ошибка из банка (ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС). Код ошибки 1203.
Доступ к сервису временно заблокирован: Доступ к сервису для данного пользователя заблокирован.
Что делать:
- Возможно, вы несколько раз ввели пароль неверно. Перезайдите в 1С через 5-10 минут.
- Проверьте ваш логин в интернет-банке и отредактируйте пароль по инструкции, если нужно.
Если ошибка повторится, отзовите старый доступ в интернет-банке и создайте новый ключ для интеграции. В новом ключе выдайте права ко всем нужным счетам. После этого войдите в 1С с новым логином и паролем интеграции.
Ошибка отправки данных аутентификации на сервер банка
Как выглядит:
Ошибка отправки данных аутентификации на сервер банка.
Адрес ресурса: https://api.tochka.com/direct1c/Logon
Ошибка: Ошибка работы с Интернет: Превышен таймаут.
Что делать:
- Перезагрузите компьютер.
- Проверьте, что у вас не включён VPN.