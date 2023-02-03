Как отозвать старый доступ к 1С:Бухгалтерия предприятия

1. Для начала нужно удалить доступ в самом 1С.
Откройте раздел «Администрирование» — «Обмен электронными документами».
Разверните пункт «Обмен с банком» и нажмите «Настройка обмена с банками». Там вы увидите список уже настроенных интеграций. Откройте интеграцию с Точкой.
В верхнем правом углу поставьте галочку «Недействительна». Нажмите «Записать и закрыть».
2. Затем нужно удалить доступ в интернет-банке.
В интернет-банке откройте раздел «Сервисы» — «Интеграции и API».
Выберите нужного пользователя.
Нажмите «Отозвать доступ» и подтвердите.
Готово, интеграция с Точкой удалена. Если понадобится подключить заново, воспользуйтесь нашей инструкцией.