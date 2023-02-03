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Как отозвать старый доступ к 1С:Бухгалтерия предприятия

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  1. Для начала нужно удалить доступ в самом 1С.

Откройте раздел «Администрирование» — «Обмен электронными документами».

Разверните пункт «Обмен с банком» и нажмите «Настройка обмена с банками». Там вы увидите список уже настроенных интеграций. Откройте интеграцию с Точкой.

В верхнем правом углу поставьте галочку «Недействительна». Нажмите «Записать и закрыть».

  2. Затем нужно удалить доступ в интернет-банке.

В интернет-банке откройте раздел «Сервисы» — «Интеграции и API».

Выберите нужного пользователя.

Нажмите «Отозвать доступ» и подтвердите.

Готово, интеграция с Точкой удалена. Если понадобится подключить заново, воспользуйтесь нашей инструкцией.

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