Как отозвать старый доступ к 1С:Бухгалтерия предприятия

1. Для начала нужно удалить доступ в самом 1С.

Откройте раздел «Администрирование» — «Обмен электронными документами».

Разверните пункт «Обмен с банком» и нажмите «Настройка обмена с банками». Там вы увидите список уже настроенных интеграций. Откройте интеграцию с Точкой.

В верхнем правом углу поставьте галочку «Недействительна». Нажмите «Записать и закрыть».

2. Затем нужно удалить доступ в интернет-банке.

В интернет-банке откройте раздел «Сервисы» — «Интеграции и API».

Выберите нужного пользователя.

Нажмите «Отозвать доступ» и подтвердите.

Готово, интеграция с Точкой удалена. Если понадобится подключить заново, воспользуйтесь нашей инструкцией.