Что делать, если забыли логин и пароль для интеграции с 1С:Бухгалтерия предприятия

Забыли логин или пароль? Не волнуйтесь: сейчас расскажем, как восстановить или сменить данные для интеграции с 1С.

1. Проверьте ваш логин:

В интернет-банке зайдите в раздел «Сервисы» — «Интеграции и API» — «1С». Выберите интеграцию с 1С.

Теперь выберите нужного пользователя и нажмите «Показать логины».

2. Отредактируйте или сбросьте пароль по кнопке «Сменить пароль», если нужно.

Если знаете старый пароль, выберите «Изменить пароль», введите текущий, поменяйте его на новый и нажмите «Сохранить».

Если не помните старый пароль, просто выберите «Сбросить пароль». Новый пароль придёт в смс на номер телефона, который вы указали в профиле.

Кстати, пароль можно сбросить и для подключения к 1С, и для автоматического получения выписки.

Готово, теперь вы знаете как восстановить или сбросить данные для интеграции.