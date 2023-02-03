Что делать, если забыли логин и пароль для интеграции с 1С:Бухгалтерия предприятия

Забыли логин или пароль? Не волнуйтесь: сейчас расскажем, как восстановить или сменить данные для интеграции с 1С.
1. Проверьте ваш логин:
В интернет-банке зайдите в раздел «Сервисы» — «Интеграции и API» — «1С». Выберите интеграцию с 1С.
Теперь выберите нужного пользователя и нажмите «Показать логины».
2. Отредактируйте или сбросьте пароль по кнопке «Сменить пароль», если нужно.
Если знаете старый пароль, выберите «Изменить пароль», введите текущий, поменяйте его на новый и нажмите «Сохранить».
Если не помните старый пароль, просто выберите «Сбросить пароль». Новый пароль придёт в смс на номер телефона, который вы указали в профиле.
Кстати, пароль можно сбросить и для подключения к 1С, и для автоматического получения выписки.
Готово, теперь вы знаете как восстановить или сбросить данные для интеграции.