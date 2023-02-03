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Как изменить доступ в интеграции 1С:Бухгалтерия предприятия

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Изменить доступ можно всего за пару минут:

1. В интернет-банке откройте раздел «Сервисы» — «Интеграции и API».

2. Выберите нужного пользователя.

3. Нажмите «Изменить доступ».

4. Отметьте галочками нужные счета и всё сохраните.

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Как изменить доступ в интеграции 1С:Бухгалтерия предприятия — FAQ Точка Банк