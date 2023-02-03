Где можно найти настроенную регулярную ведомость на выплаты? В какие даты появится черновик ведомости?

Ведомость появится в сервисе в разделе «Ведомости» в дни, которые вы указывали во время заполнения заявления. Также ведомость можно найти на главной странице интернет-банка в списке операций. Если даты выплаты попали на выходные или праздничные дни, платёж на подпись создаётся в последний рабочий день перед праздниками или выходными. Регулярные ведомости начинают обрабатываться каждые 30 минут с 7:00 до 8:00 по Москве в день оплаты.