Где можно найти настроенную регулярную ведомость на выплаты? В какие даты появится черновик ведомости?

Ведомость появится в сервисе в разделе «Ведомости» в дни, которые вы указывали во время заполнения заявления. Также ведомость можно найти на главной странице интернет-банка в списке операций. Если даты выплаты попали на выходные или праздничные дни, платёж на подпись создаётся в последний рабочий день перед праздниками или выходными. Регулярные ведомости начинают обрабатываться каждые 30 минут с 7:00 до 8:00 по Москве в день оплаты.
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