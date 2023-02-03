Можно ли привязать к Зарплатному проекту личную карту сотрудника или нужно выпустить новую?

Вы можете не выпускать новую карту, а добавить реквизиты уже имеющейся. Когда будете добавлять сотрудника в сервис, выберите пункт «С картой» — «Карта сотрудника». После этого введите данные сотрудника, БИК банка и номер счёта карты вашего сотрудника.