Сколько нужно платить за Зарплатный проект?

Зарплатный проект можно подключить бесплатно в одноимённом разделе интернет-банка.

Сервис работает на тарифах «Начало», «Развитие», «Корпоративный», «Селлер», «Селлер ПРО». Выплачивать зарплату всем сотрудникам в штате можно на карту, а резидентам РФ ещё и через СБП по номеру телефона. Условия ниже относятся к этим типам выплат.



На тарифах «Развитие» и «Корпоративный» переводы через Зарплатный проект без комиссии.

На тарифе «Начало», «Селлер», «Селлер ПРО» переводы бесплатные, только если вы платите на карты или счета СБП в МТС-Банке и Совкомбанке. При переводах зарплаты в другие банки есть комиссия:

— для клиентов, впервые подключивших Зарплатный проект до 14 сентября 2026 года включительно — 0,55% от суммы перевода;

— для клиентов, впервые подключивших Зарплатный проект с 15 сентября 2026 года — 0,65% от суммы перевода.

Подробнее о тарифах и возможностях Зарплатного проекта читайте в разделе «Зарплатный проект».