Какие файлы можно загружать в Зарплатный проект

Чтобы не выплачивать зарплату вручную, вы можете загружать в Зарплатный проект готовые файлы. Если у файла верный формат и в нём нет ошибок, сервис быстро распознает все данные.

Окно загрузки «Распознать файл» расположено в правом верхнем углу, в него можно загружать несколько видов файлов определённых форматов — расскажем о каждом отдельно.

Список сотрудников

Для списка с ФИО и реквизитами сотрудников есть два варианта:

— Файл формата CSV. Его можно выгрузить из 1С, но сначала создайте там Зарплатный проект с помощью файла обработки. Если у вас 1С: Зарплата и управление персоналом, настройте всё по нашей инструкции. А если работаете в 1С: Бухгалтерия предприятия — воспользуйтесь инструкцией для этой конфигурации.

— Файл формата XLSX. Такой файл надо формировать вручную по специально разработанным шаблонам. Вы можете скачать шаблон для сотрудников-резидентов и шаблон для сотрудников-нерезидентов.

Важно: печатную форму из 1С в форматах XLS или XLSX в Зарплатный проект загрузить не получится.

Зарплатная ведомость

Подходящая для загрузки ведомость на зарплату тоже бывает двух видов:

— Файл формата XML. Путь для разных конфигураций немного отличается, поэтому для 1С:Зарплата и управление персоналом — одна инструкция, для 1С: Бухгалтерия предприятия — другая инструкция.

Пример ведомости в формате XML

— Файл формата XLSX. Формируйте его вручную по шаблону.

Платёжное поручение

Только файл формата TXT, который надо выгружать из 1С: Бухгалтерия предприятия по инструкции.

Важно: печатную форму из 1С в формате TXT в Зарплатный проект загрузить не получится.

Пример платёжного поручения в формате TXT