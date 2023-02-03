Как добавить сотрудников в сервис из 1С?

Добавить сотрудников можно любым удобным способом:
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В Зарплатном проекте нажмите «Добавить сотрудника» — «Загрузить из 1С» и загрузите шаблон. Его нужно заполнять вручную.
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Можно загрузить ведомость, платёжку или зарплатный реестр из 1С. Зарплатный проект также предложит добавить новых сотрудников. Если в ведомости есть все необходимые данные: ФИО, реквизиты, вам останется проверить их и нажать «Добавить».
Если в файле не будет хватать каких-то данных, например БИКов, придётся ввести их вручную.
Достаточно проделать все шаги один раз, чтобы добавить сотрудников в сервис.
Так выглядит шаблон файла со списком сотрудников, который надо загрузить в сервис:
Также можно загрузить сотрудников через файл обработки. С помощью обработки вы сможете:
- создать Зарплатный проект в 1С и завести в него сотрудников, перенести туда сотрудников из текущего Зарплатного проекта;
- добавить сотрудников из 1С в интернет-банк.
Обработка доступна в разных версиях 1С:
- 1С: ЗУП — Зарплата и управление персоналом версия от 3.1.10.50;
- 1С: Бухгалтерия предприятия версия от 3.0.76.67.
Скачать файл обработки можно в разделе «Зарплатный проект» интернет-банка. Дальше — всё по инструкции.