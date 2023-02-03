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Как добавить сотрудников в сервис из 1С?

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Добавить сотрудников можно любым удобным способом:

  • В Зарплатном проекте нажмите «Добавить сотрудника» — «Загрузить из 1С» и загрузите шаблон. Его нужно заполнять вручную.

  • Можно загрузить ведомость, платёжку или зарплатный реестр из 1С. Зарплатный проект также предложит добавить новых сотрудников. Если в ведомости есть все необходимые данные: ФИО, реквизиты, вам останется проверить их и нажать «Добавить».
    Если в файле не будет хватать каких-то данных, например БИКов, придётся ввести их вручную.

Достаточно проделать все шаги один раз, чтобы добавить сотрудников в сервис.

Так выглядит шаблон файла со списком сотрудников, который надо загрузить в сервис:

Также можно загрузить сотрудников через файл обработки. С помощью обработки вы сможете:

  • создать Зарплатный проект в 1С и завести в него сотрудников, перенести туда сотрудников из текущего Зарплатного проекта;
  • добавить сотрудников из 1С в интернет-банк.

Обработка доступна в разных версиях 1С:

  • 1С: ЗУП — Зарплата и управление персоналом версия от 3.1.10.50;
  • 1С: Бухгалтерия предприятия версия от 3.0.76.67.

Скачать файл обработки можно в разделе «Зарплатный проект» интернет-банка. Дальше — всё по инструкции.

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Как добавить сотрудников в сервис из 1С — FAQ Точка Банк