Как изменить данные сотрудника, которого уже добавили?

Нажмите на три точки рядом с сотрудником в списке, чтобы отредактировать его данные.
Можно отредактировать ФИО и дату рождения, поменять реквизиты: счёт и БИК банка.
После сохранения данные сотрудника в списке изменятся.
Нажмите на три точки рядом с сотрудником в списке, чтобы отредактировать его данные.
Можно отредактировать ФИО и дату рождения, поменять реквизиты: счёт и БИК банка.
После сохранения данные сотрудника в списке изменятся.
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