Как скачать или распечатать ведомость?

В интернет-банке перейдите в «Зарплатный проект» — «Ведомости».
Найдите нужную ведомость, нажмите на неё и выберите один из вариантов:
- 1С Предприятие — файл скачается в формате XML.
- Зарплатный реестр — файл скачается в формате PDF.
В интернет-банке перейдите в «Зарплатный проект» — «Ведомости».
Найдите нужную ведомость, нажмите на неё и выберите один из вариантов:
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