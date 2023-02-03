Как можно изменить роль и срок доступа сотрудника в интернет-банке?

Изменить доступ распорядителя может только руководитель или владелец счёта. Для этого зайдите в раздел «Доступы» в интернет-банке, нажмите на три точки рядом с именем сотрудника и выберите «Изменить роль и срок». После изменения параметров подпишите новую доверенность.



Если данные паспорта сотрудника не менялись, мы отправим ему уведомление — попросим переподписать заявление на обслуживание в Точке. Если же изменения были, запросим у него новые документы, после проверки которых уже предложим подписать заявление.