Как можно изменить роль и срок доступа сотрудника в интернет-банке?

Изменить доступ распорядителя может только руководитель или владелец счёта. Для этого зайдите в раздел «Доступы» в интернет-банке, нажмите на три точки рядом с именем сотрудника и выберите «Изменить роль и срок». После изменения параметров подпишите новую доверенность.
Если данные паспорта сотрудника не менялись, мы отправим ему уведомление — попросим переподписать заявление на обслуживание в Точке. Если же изменения были, запросим у него новые документы, после проверки которых уже предложим подписать заявление.
Изменить доступ распорядителя может только руководитель или владелец счёта. Для этого зайдите в раздел «Доступы» в интернет-банке, нажмите на три точки рядом с именем сотрудника и выберите «Изменить роль и срок». После изменения параметров подпишите новую доверенность.
Другие вопросы по теме «Доступы распорядителей»
- Кто такой распорядитель?
- Какие бывают виды доступа для распорядителей?
- Как добавить распорядителя?
- Когда распорядитель получит доступ?
- Что нужно сделать распорядителю, чтобы получить доступ?
- Почему мы можем отказать в доступе?
- Как отозвать доступ?
- Как восстановить доступ для входа в интернет-банк?
- Как скачать доверенность на распорядителя?
- Как запросить доступ к компании?
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