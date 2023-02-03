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Почему мы можем отказать в доступе?

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1. Сканы паспорта в плохом качестве.

Распорядитель загрузил скриншоты документов или сканы паспорта с размытым изображением, засвеченными частями, обрезанными краями, в обложке и прочее. Распорядителю потребуется загрузить документы заново в лучшем качестве по ссылке, которая придёт в смс.

2. Распорядитель загрузил некорректный документ, удостоверяющий личность.

Например, полис ОМС вместо паспорта. Мы попросим загрузить нужный документ.

3. Руководитель ввёл свой номер телефона или другого пользователя, у которого уже есть доступ.

В таком случае мы откажем в добавлении распорядителя. Руководителю придётся заново заполнить заявление на предоставление доступа в разделе «Доступы сотрудникам» и указать в нём действительный номер телефона пользователя, которому он предоставляет доступ.

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Почему мы можем отказать в доступе — FAQ Точка Банк