Как отозвать доступ?

Отозвать доступ распорядителя может как руководитель, так и сам распорядитель.
Как руководитель может отозвать доступ
В интернет-банке:
– выберите компанию, доступ к которой хотите отозвать,
– перейдите в раздел «Доступы» в настройках,
– выберите нужного распорядителя в списке и нажмите «Отозвать доступ»,
– подтвердите, что отзываете доступ.
Как распорядителю отозвать свой доступ
Зайдите в интернет-банк с компьютера или из приложения Точки. Перейдите в настройки → «Доступ к компании». Нажмите «Отказаться от доступа» и подтвердите действие.
После этого руководителю уйдёт сообщение с текстом: «Распорядитель отказался от доступа».