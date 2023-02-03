Как отозвать доступ?

Отозвать доступ распорядителя может как руководитель, так и сам распорядитель.

Как руководитель может отозвать доступ

В интернет-банке:

– выберите компанию, доступ к которой хотите отозвать,

– перейдите в раздел «Доступы» в настройках,

– выберите нужного распорядителя в списке и нажмите «Отозвать доступ»,

– подтвердите, что отзываете доступ.

Как распорядителю отозвать свой доступ

Зайдите в интернет-банк с компьютера или из приложения Точки. Перейдите в настройки → «Доступ к компании». Нажмите «Отказаться от доступа» и подтвердите действие.

После этого руководителю уйдёт сообщение с текстом: «Распорядитель отказался от доступа».