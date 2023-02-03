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Как запросить доступ к компании?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Для запроса доступа перейдите на вкладку выбора компаний, нажмите «Добавить компанию» — «Запросить доступ».

Как запросить доступ к компании?Как запросить доступ к компании?Как запросить доступ к компании?

Откроется форма запроса, где нужно указать ИНН компании или ИП, у которых есть счёт в Точке, тип (с правом подписи или без) и срок действия доступа.

Откроется окно с выбором, какой документ, удостоверяющий личность, будет предоставлять человек, который запрашивает доступ, если у нас в системе его нет. Бухгалтер не сможет запросить здесь доступ к компании для третьего лица — например, другого сотрудника, который работает в интерфейсе бухгалтера.

Далее необходимо загрузить фотографии паспорта и согласиться на обработку персональных данных, а также подписать заявление о присоединении к правилам Точки.
После подписания мы проверяем документы, а затем директор подписывает доверенность.

Статус получения доступа будет отображаться на главной странице. 

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Как запросить доступ к компании — FAQ Точка Банк