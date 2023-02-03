Как восстановить доступ для входа в интернет-банк?

Распорядитель может восстановить доступ на сайте Точки по кнопке «Забыли пароль?».
Другие вопросы по теме «Доступы распорядителей»
- Кто такой распорядитель?
- Какие бывают виды доступа для распорядителей?
- Как добавить распорядителя?
- Когда распорядитель получит доступ?
- Что нужно сделать распорядителю, чтобы получить доступ?
- Почему мы можем отказать в доступе?
- Как можно изменить роль и срок доступа сотрудника в интернет-банке?
- Как отозвать доступ?
- Как скачать доверенность на распорядителя?
- Как запросить доступ к компании?
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