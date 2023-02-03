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Как добавить распорядителя?

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Добавить распорядителей может только руководитель организации.

ШАГ 1. Нажмите справа вверху на значок шестерёнки, перейдите в раздел «Доступы» интернет-банка и нажмите «Предоставить доступ». Доступ выдаётся к компании, в профиле которой вы находитесь.

Как добавить распорядителя?Как добавить распорядителя?

В приложении Точки перейдите в «Настройки», нажав справа вверху на значок шестерёнки, затем — в раздел «Доступ к компании» и «Предоставить доступ». Откроется анкета.
Как добавить распорядителя?Как добавить распорядителя?

ШАГ 2. Введите данные человека, которому предоставляете доступ. Укажите телефон — на него сотрудник получит ссылку для идентификации, а также номер станет логином для входа в Точку.

Важно: у сотрудника может быть только российский номер телефона. 

ШАГ 3. Выберите тип доступа и его срок. 

Как добавить распорядителя?На основании указанных данных сформируется доверенность.

ШАГ 4. Нажмите кнопку «Отправить приглашение». После подтверждения мы отправим сотруднику смс со ссылкой. По этой ссылке можно зарегистрироваться или войти в аккаунт. А если нужно — загрузить документы для получения доступа. Мы начнём проверять заявку сразу же, как получим документы. Обычно проверка занимает не больше 15 минут.

Как добавить распорядителя?Как добавить распорядителя?

ШАГ 5. После получения и проверки документов мы сформируем доверенность. Чтобы сотрудник получил полноценный доступ, руководителю нужно подписать эту доверенность в интернет-банке. Об этом мы расскажем руководителю в смс.
Как добавить распорядителя?Как добавить распорядителя?

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Как добавить распорядителя — FAQ Точка Банк