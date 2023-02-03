Как добавить распорядителя?

Добавить распорядителей может только руководитель организации.

ШАГ 1. Нажмите справа вверху на значок шестерёнки, перейдите в раздел «Доступы» интернет-банка и нажмите «Предоставить доступ». Доступ выдаётся к компании, в профиле которой вы находитесь.

В приложении Точки перейдите в «Настройки», нажав справа вверху на значок шестерёнки, затем — в раздел «Доступ к компании» и «Предоставить доступ». Откроется анкета.



ШАГ 2. Введите данные человека, которому предоставляете доступ. Укажите телефон — на него сотрудник получит ссылку для идентификации, а также номер станет логином для входа в Точку.

Важно: у сотрудника может быть только российский номер телефона.

ШАГ 3. Выберите тип доступа и его срок.

На основании указанных данных сформируется доверенность.



ШАГ 4. Нажмите кнопку «Отправить приглашение». После подтверждения мы отправим сотруднику смс со ссылкой. По этой ссылке можно зарегистрироваться или войти в аккаунт. А если нужно — загрузить документы для получения доступа. Мы начнём проверять заявку сразу же, как получим документы. Обычно проверка занимает не больше 15 минут.

ШАГ 5. После получения и проверки документов мы сформируем доверенность. Чтобы сотрудник получил полноценный доступ, руководителю нужно подписать эту доверенность в интернет-банке. Об этом мы расскажем руководителю в смс.

