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Как скачать доверенность на распорядителя?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Доверенность можно скачать в разделе «Доступы» — нажмите на три точки рядом с нужным сотрудником и выберите «Скачать доверенность».

Как скачать доверенность на распорядителя?Также это можно сделать в карточке сотрудника.
Как скачать доверенность на распорядителя?

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Как скачать доверенность на распорядителя — FAQ Точка Банк