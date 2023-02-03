Какие бывают виды доступа для распорядителей?

В Точке для распорядителей есть два вида доступов.

1. С правом подписи

Такой распорядитель имеет те же возможности, что и владелец счёта. Подойдёт, если распорядитель будет работать со счётом вместо руководителя.

Он сможет распоряжаться деньгами на счетах и совершать любые сделки с Точкой: предоставлять, получать и подписывать любые документы, вносить наличные.

2. Без права подписи

Такой распорядитель может пользоваться основными возможностями банка, но не может распоряжаться деньгами организации. Подойдет для бухгалтеров, чтобы: