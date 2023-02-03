Поиск
  1. tochka.com
  2. FAQ
  3. Как работает Точка Банк
  4. Доступы распорядителей
  5. Какие бывают виды доступа для распорядителей?

Какие бывают виды доступа для распорядителей?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

В Точке для распорядителей есть два вида доступов.

1. С правом подписи

Такой распорядитель имеет те же возможности, что и владелец счёта. Подойдёт, если распорядитель будет работать со счётом вместо руководителя.

Он сможет распоряжаться деньгами на счетах и совершать любые сделки с Точкой: предоставлять, получать и подписывать любые документы, вносить наличные.

2. Без права подписи

Такой распорядитель может пользоваться основными возможностями банка, но не может распоряжаться деньгами организации. Подойдет для бухгалтеров, чтобы:

  • создавать платежи и запрашивать любые документы, 
  • переводить деньги с транзитного счёта на текущий и получать любую информацию о счетах в Точке, 
  • предоставлять любые документы и информацию, в том числе связанные с проведением валютных операций, 
  • пользоваться сервисами без права распоряжения счётом и подключать услуги, связанные с предоставлением информации по счёту.
Другие вопросы по теме «Доступы распорядителей»
К списку тем

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Какие бывают виды доступа для распорядителей — FAQ Точка Банк