Какие бывают виды доступа для распорядителей?

В Точке для распорядителей есть два вида доступов.
1. С правом подписи
Такой распорядитель имеет те же возможности, что и владелец счёта. Подойдёт, если распорядитель будет работать со счётом вместо руководителя.
Он сможет распоряжаться деньгами на счетах и совершать любые сделки с Точкой: предоставлять, получать и подписывать любые документы, вносить наличные.
2. Без права подписи
Такой распорядитель может пользоваться основными возможностями банка, но не может распоряжаться деньгами организации. Подойдет для бухгалтеров, чтобы:
- создавать платежи и запрашивать любые документы,
- переводить деньги с транзитного счёта на текущий и получать любую информацию о счетах в Точке,
- предоставлять любые документы и информацию, в том числе связанные с проведением валютных операций,
- пользоваться сервисами без права распоряжения счётом и подключать услуги, связанные с предоставлением информации по счёту.