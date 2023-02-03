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Кто такой распорядитель?

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Это человек, который имеет отдельный доступ в интернет-банк и может распоряжаться счётом так же, как его владелец. 

Распорядителем может быть бухгалтер, финансовый директор, помощник или любой другой человек. В Точке есть два вида доступов для распорядителей:

  • с правом подписи;
  • без права подписи.

Подробнее о каждом доступе мы рассказываем в вопросе «Какие бывают виды доступа для распорядителей?».

Добавлять распорядителей безопасно. Владельцу счёта не нужно передавать другому человеку свой логин и пароль от интернет-банка, и он может отозвать доступ у любого распорядителя в любой момент. 

Чтобы получить доступ, не обязательно иметь нотариально заверенную доверенность или быть сотрудником организации.

Полномочия добавлять и отзывать доступы есть только у руководителя.

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Кто такой распорядитель — FAQ Точка Банк