Как подключить уведомления?

Войдите в интернет-банк, нажмите на шестерёнку в правом верхнем углу экрана, а затем откройте раздел «Уведомления». В списке вы увидите:

Пуши

Почту

Смс

Нажмите на нужный тип-уведомлений, чтобы подключить его.

Пуш-уведомления

Пуши приходят на ваше устройство — по клику легко перейти в интернет-банк. Такие уведомления пригодятся, чтобы получать коды для входа в интернет-банк и подписания платежей по реквизитам или через СБП — ждать смс в таком случае не придётся.

На Android: войдите в мобильное приложение и разрешите отправку уведомлений, окно для этого высветится при первом входе. Если пропустили его, перейдите в раздел «Настройки уведомлений» и включите пуши.

На iOS: откройте Яндекс Браузер, войдите в интернет-банк и добавьте интернет-банк на главный экран. Затем включите пуши в «Настройках уведомлений».

Рассылки на электронную почту

Внизу страницы нажмите «Добавить контакт» → Почта → введите email. Затем выберите, о каких счетах и картах получать уведомления.

После этого откроется окно с темами писем. Вы можете переключаться между категориями «Операции» и «Рассылки» и выбрать только нужные. Чтобы получать письма с информацией об операциях нужно будет подтвердить email — код придёт на указанную почту.